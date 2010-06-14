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Мы к вам заехали на час, или История 15 минутного выступления

14 июня 2010, 20:26
Бандерас и Смирняга, дуэт «Быдло» были проездом в Тюмени в День России, 12 июня. Почему именно проездом? Пояснение последует дальше
Сюжет
Тюмень

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Для начала, хочется попросить извинения у читателей нашего портала: в афише было заявлено, что эта ночь будет самой жаркой во всем июне. Забудьте! Не было такого. Это была самая отвратительная вечеринка месяца.

Я, как и многие, уже привыкла к приличной задержке концертов. Вот и это выступление задержали ровно на 2 часа и 3 минуты. Но в заявляемой афише не было сказано, что перед «убойными парнями» будут выступать два никчемных местных дуэта. Господа, если вы феерично сказали слово «жопа» со сцены, это еще не означает, что всем будет смешно! Да и слышать шутки не первой свежести, не в самом лучшем исполнении… нет, лично мне не интересно. Хотя был один коматозный юноша, которого определенно радовало все происходящее. За все два часа ожидания он ни разу не сдвинулся с места, стоя рядом со сценой. Но он заметно оживился с выходом «местных звезд» и резво размахивал рукой. Это надо было видеть.

А теперь о музыке и заявленном МС вечера Иване Крылове. Музыка-музыка… как ее не хотелось слушать, так о ней не хочется и писать. Скажу одно — услышав еще раз то, что я слышала в клубе, я испытаю судороги и тошнотворные рефлексы. А вот об Иване Крылове я таки скажу чуть больше слов. Кто его учил говорить? Знаете, дорогие мои читатели, хуже дикция только у моей младшей сестры. Ни одно его слово, кроме как дуэт «Быдло», сказанное в микрофон, не было понятно. Было ощущение, что он просто набрал в рот воды и решил поговорить.

Ну и, наконец, то, чего все так долго ждали. Бандерас и Смирняга легкой походкой выходят в зал. Публика довольна. Наконец долгожданные гости вышли и порадуют нас всех новыми шутками, которых никогда не покажут по ТНТ. И вот тут-то хочется еще раз оговориться. Из всего того, что показали парни, 90% процентов именно по ТНТ я и видела. Хорошо, пусть они и показывали свои старые шутки. Подвыпившая толпа была согласна и на это. Но к тому, что парни уйдут со сцены через 15 минут после начала выступления не был готов никто. Собственно Антон Иванов, он же Бандерас в самом начале выступления высказал свой настрой на сегодняшнюю ночь одной фразой: «Вы хотите поржать? А мы нет!»

С моей стороны было бы неправильным сказать, что выступление никому не понравилось, ведь это мое субъективное мнение. Была парочка характерного, весьма выпившего «быдла», которая то и дело порывалась завести беседу с ТВ-юмористами. Только все эти попытки были тщетными. Все ограничилось рукопожатием и выкриком: «Чуваки, я вас по телеку видел!».

Если вы сейчас думаете, какая автор придирчивая девушка, все-то ей не нравится, смею вас заверить, что я не одна такая. Многие выходящие в одни двери со мной молодые люди кидали одну и ту же фразу «И ради 15 минут я ждал 2 часа?!».

Анастасия Добрынько

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