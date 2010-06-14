Мы к вам заехали на час, или История 15 минутного выступления

Я, как и многие, уже привыкла к приличной задержке концертов. Вот и это выступление задержали ровно на 2 часа и 3 минуты. Но в заявляемой афише не было сказано, что перед «убойными парнями» будут выступать два никчемных местных дуэта. Господа, если вы феерично сказали слово «жопа» со сцены, это еще не означает, что всем будет смешно! Да и слышать шутки не первой свежести, не в самом лучшем исполнении… нет, лично мне не интересно. Хотя был один коматозный юноша, которого определенно радовало все происходящее. За все два часа ожидания он ни разу не сдвинулся с места, стоя рядом со сценой. Но он заметно оживился с выходом «местных звезд» и резво размахивал рукой. Это надо было видеть.