Мы к вам заехали на час, или История 15 минутного выступления

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Для начала, хочется попросить извинения у читателей нашего портала: в афише было заявлено, что эта ночь будет самой жаркой во всем июне. Забудьте! Не было такого. Это была самая отвратительная вечеринка месяца.
Я, как и многие, уже привыкла к приличной задержке концертов. Вот и это выступление задержали ровно на 2 часа и 3 минуты. Но в заявляемой афише не было сказано, что перед «убойными парнями» будут выступать два никчемных местных дуэта. Господа, если вы феерично сказали слово «жопа» со сцены, это еще не означает, что всем будет смешно! Да и слышать шутки не первой свежести, не в самом лучшем исполнении… нет, лично мне не интересно. Хотя был один коматозный юноша, которого определенно радовало все происходящее. За все два часа ожидания он ни разу не сдвинулся с места, стоя рядом со сценой. Но он заметно оживился с выходом «местных звезд» и резво размахивал рукой. Это надо было видеть.
А теперь о музыке и заявленном МС вечера Иване Крылове.
Ну и, наконец, то, чего все так долго ждали. Бандерас и Смирняга легкой походкой выходят в зал. Публика довольна. Наконец долгожданные гости вышли и порадуют нас всех новыми шутками, которых никогда не покажут по ТНТ. И вот
С моей стороны было бы неправильным сказать, что выступление никому не понравилось, ведь это мое субъективное мнение. Была парочка характерного, весьма выпившего «быдла», которая то и дело порывалась завести беседу с
Если вы сейчас думаете, какая автор придирчивая девушка,
Анастасия Добрынько