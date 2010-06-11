Дайджест Nashgorod.ru с 7 по 11 июня

«Как обычно у нас. А то, что мы платим в двойном размере за горячую воду, про это все умалчивают. И то, что мы вынуждены пользоваться при принятии ванны только горячей водой, не разбавляя ее холодной — тоже забыли у нас. И при снижении температуры стоимость за горячее водоснабжение нам никто пересчитывать не будет… А стоит это не мало так-то …»