Дайджест Nashgorod.ru с 7 по 11 июня

Пусть земля будет пухом…
Неделя началась с печального события. В понедельник стало известно, что в результате падения спортивного самолета неподалеку от Ялуторовска погибли два человека — начальник Тюменского
Мнения форумчан:
«Аркадий был другом моего отца — тоже любителя самолетов. Даже не верится… Хороший, умный был мужик. Земля пухом….»
«Как так получается, что взлетел самолет, не имеющий с августа 2009 г. разрешения на полеты? Как так получается, что взлетает самолет без согласования данного вылета? (термины могу напутать, смысл не меняется)»
Тепленькая пошла
Жители центральной части города, Затюменки и Дома обороны обескуражены тем, что вместо горячей воды из крана течет либо чуть теплая, либо и вовсе холодная. При этом время ежегодной опрессовки в их районах еще не настало. Ситуацию разъяснил заместитель главного инженера
Мнениея форумчан:
«Как обычно у нас. А то, что мы платим в двойном размере за горячую воду, про это все умалчивают. И то, что мы вынуждены пользоваться при принятии ванны только горячей водой, не разбавляя ее холодной — тоже забыли у нас. И при снижении температуры стоимость за горячее водоснабжение нам никто пересчитывать не будет… А стоит это не мало
«У нас с
«Какое вообще отношение разводящие сети Тепла Тюмени имеют к ТЭЦ? Вода чуть теплая не потому что ТЭЦ, а потому что сети дырявые. Ставьте счетчик — один выход, чтобы не переплачивать. Еще водонагреватель можно поставить. И дать по шапке своим ТСЖ за то, что вовремя не уведомляют»
Квадрат, куда ты катишься?
Тюмень в предвкушении грандиозного события — 26 июня на территории аэропорта Плеханово пройдет
Мнения форумчан:
«Вау! Интересненько!!! Надо обязательно скататься»
«О! папа
Флиртовать по всем правилам
Тюменцы смогут поиграть в знакомства — в нашем городе пройдет первая
Мнения форумчан:
«Интересно! сразу вспомнилась недавняя забавная серия „Доктора Хауса“ про
«
Да и вообще сомнительное удовольствие общаться, когда цель так неприкрыто афишируется. Мне кажется, это неестественно»
Справедливость восторжествовала
Руководитель тюменского общества по защите прав автомобилистов «АвтоСоюз72» Александр Воронов добился, чтобы инспектору ГИБДД вынесли предупреждение за неправильную стоянку. Благодаря настойчивости, четкому оперированию статьями законодательства, он убедил напарника нерадивого водителя экипажа ДПС привлечь своего коллегу к административной ответственности. Процесс переговоров снят на видео. Ролик заканчивается радостным восклицанием: «Справедливость восторжествовала!» Возможно, этот прецедент даст водителям понять, что правила дорожного движения существуют не только для рядовых граждан, но и для сотрудников ГИБДД.
Мнения форумчан:
«ШИК!!! Вообще круто!!! МУЖИК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! БРАВО!»
«Не поленился, посмотрел ролик полностью)) а машину они так и не убрали.»