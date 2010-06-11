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Дайджест Nashgorod.ru с 7 по 11 июня

11 июня 2010, 14:40
Лето — пора отпусков. Тюменцы предпочитают проводить июнь в теплых странах, а не у монитора компьютера. Те же, у кого летние каникулы еще впереди, коротают рабочие время за чтением новостей сайта Nashgorod.ru. Самое интересное — в еженедельном дайджесте.
Сюжет
Тюмень

Пусть земля будет пухом…

Неделя началась с печального события. В понедельник стало известно, что в результате падения спортивного самолета неподалеку от Ялуторовска погибли два человека — начальник Тюменского авиационно-спортивного клуба Валерий Буторин и старший инженер клуба Аркадий Плеснин. Як-52 разбился в районе деревни Прогресс, самолёт частично сгорел. Спустя несколько дней следователями было установлено, что полет выполнялся без заявки и разрешения органов воздушного движения на использование воздушного пространства, отсутствовал радиообмен. Кроме того, воздушное судно использовалось при наличии свидетельства летной годности, срок действия которого истек в августе 2009 года. По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело.

Мнения форумчан:

«Аркадий был другом моего отца — тоже любителя самолетов. Даже не верится… Хороший, умный был мужик. Земля пухом….»

«Как так получается, что взлетел самолет, не имеющий с августа 2009 г. разрешения на полеты? Как так получается, что взлетает самолет без согласования данного вылета? (термины могу напутать, смысл не меняется)»

Тепленькая пошла

Жители центральной части города, Затюменки и Дома обороны обескуражены тем, что вместо горячей воды из крана течет либо чуть теплая, либо и вовсе холодная. При этом время ежегодной опрессовки в их районах еще не настало. Ситуацию разъяснил заместитель главного инженера ОАО «Тепло Тюмени» Евгений Мурзин. Оказывается, горячей воды в домах тюменцев нет из-за работ на ТЭЦ-1. После плановой остановки ТЭЦ-1 основная часть потребителей была переведена на теплоснабжение от ТЭЦ-2. Однако по ряду причин есть участки со сниженными параметрами горячего водоснабжения. Горячая вода в эти дома вернется после запуска ТЭЦ-1 — по плану это должно произойти 2 июля.

Мнениея форумчан:

«Как обычно у нас. А то, что мы платим в двойном размере за горячую воду, про это все умалчивают. И то, что мы вынуждены пользоваться при принятии ванны только горячей водой, не разбавляя ее холодной — тоже забыли у нас. И при снижении температуры стоимость за горячее водоснабжение нам никто пересчитывать не будет… А стоит это не мало так-то…»

«У нас с 5-го едва теплая. И не 30–35, а комнатной температуры. А с 4 июля до 23 у нас еще и опрессовка. Отличное очередное лето без горячей воды»

«Какое вообще отношение разводящие сети Тепла Тюмени имеют к ТЭЦ? Вода чуть теплая не потому что ТЭЦ, а потому что сети дырявые. Ставьте счетчик — один выход, чтобы не переплачивать. Еще водонагреватель можно поставить. И дать по шапке своим ТСЖ за то, что вовремя не уведомляют»

Квадрат, куда ты катишься?

Тюмень в предвкушении грандиозного события — 26 июня на территории аэропорта Плеханово пройдет рок-фестиваль «Катись, Квадрат». Такой подарок ко Дню молодежи сделает тюменцам городская администрация. В фестивале примут участие группы не только Тюмени и нашего региона, но и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Кургана, Белоруссии и Украины. Хэдлайнерами этого музыкального события станут группы «Крематорий», «Смысловые галлюцинации» и Чичерина. Стоимость входного билета — 200 рублей.

Мнения форумчан:

«Вау! Интересненько!!! Надо обязательно скататься»

«О! папа где-то неделю назад про этот фестиваль сказал, но в интернете инфы о нем не было. наконец то дождалась) обязательно пойду!»

Флиртовать по всем правилам

Тюменцы смогут поиграть в знакомства — в нашем городе пройдет первая флирт-вечеринка. Организаторы мероприятия — радиостанция «Добрые песни» (98,8 FM) и интернет портал Nashgorod.ru — взволнованы тем, что людям сложно найти время и место для общения с противоположным полом. За рубежом придумали вечеринки, на которых собираются люди, не скрывающие своих намерений — приятное знакомство и легкий флирт. Участник Flirt Party за один вечер посещает до 20 мини-свиданий. Мужчинам дается на общение с каждой из девушек 15 минут. Можно ли найти свою судьбу на флирт-вечеринке? Тюменцы смогут проверить это на собственном опыте 26 июня.

Мнения форумчан:

«Интересно! сразу вспомнилась недавняя забавная серия „Доктора Хауса“ про флирт-пати))»

«Почему-то представляется, что среди желающих будет больше девушек нежели молодых людей.

Да и вообще сомнительное удовольствие общаться, когда цель так неприкрыто афишируется. Мне кажется, это неестественно»

Справедливость восторжествовала

Руководитель тюменского общества по защите прав автомобилистов «АвтоСоюз72» Александр Воронов добился, чтобы инспектору ГИБДД вынесли предупреждение за неправильную стоянку. Благодаря настойчивости, четкому оперированию статьями законодательства, он убедил напарника нерадивого водителя экипажа ДПС привлечь своего коллегу к административной ответственности. Процесс переговоров снят на видео. Ролик заканчивается радостным восклицанием: «Справедливость восторжествовала!» Возможно, этот прецедент даст водителям понять, что правила дорожного движения существуют не только для рядовых граждан, но и для сотрудников ГИБДД.

Мнения форумчан:

«ШИК!!! Вообще круто!!! МУЖИК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! БРАВО!»

«Не поленился, посмотрел ролик полностью)) а машину они так и не убрали.»

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