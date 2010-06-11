Аренда жилья: почем однокомнатные квартиры?

Аренда жилья сегодня – выгодный бизнес для агентств недвижимости, а также горожан, поскольку у людей немало причин для стремления снять жилье в Тюмени.
Кто снимает жилье
Студенты. Пробиться в студенческое общежитие не так просто, поэтому один из способов проживания людей этой категории – аренда квартиры вскладчину. Такой способ позволяет несколько сэкономить на жилье в чужом городе.
«Самый пик студентов, конечно же, в период зимней сессии и последние месяцы лета - начало осени. В эти периоды к студентам-очникам прибавляются заочники и абитуриенты, и это в разы уменьшает количество предложения квартир в городе», - отмечает специалист агентства недвижимости «Автограф» Сергей Тараканов. Оптимальный вариант здесь – заранее начать искать жилплощадь и стараться заблаговременно ее забронировать. Помимо желания жить ближе к месту обучения, частое требование студентов – возможность подключения Интернета в квартире, добавляют специалисты.
Молодые пары и неполные семьи. Как ни странно такую категорию жильцов как «неполные семьи», нуждающиеся в съемном жилье также можно выделить сегодня. Молодожены или молодые люди, решившие жить вместе, также зачастую арендуют жилье. Далеко не каждому уготовлена судьбой отдельная квартира в собственности, а жить с чьими-то родителями, с людьми старого уклада – не всегда подходящий вариант. К тому же ведение совместного быта новоиспеченной паре – лучший вариант жизни. Такие арендаторы чаще всего снимают жилье на длительный срок, отмечают эксперты. Требования их зависят от состава семьи – поближе к работе, детсаду, школе и т.д.
Командировочные. Этой категории людей чаще жилье необходимо на небольшой срок. «В основном проживание таким клиентам оплачивает организация, поэтому для них важны документы для отчетности. Выбор квартиры командировочного колеблется от комплектации квартиры до ее места расположения, чаще такие клиенты выбирают центр города или рядом с запланированным местом работы приехавшего», - комментирует гендиректор агентства «Вавилон» Артем Токмаков.
«Однушки» - популярный продукт
Больший спрос сегодня на однокомнатные квартиры и пансионаты, сходятся во мнении эксперты рынка тюменской недвижимости. Стоимость жилья варьируется от места расположения дома до состояния и наполнения квартиры.
«Арендаторы чаще выбирают однокомнатную квартиру хорошей площади в более новом доме, чем двухкомнатную, но «хрущевку», - добавляет Сергей Тараканов. По данным агентства «Автограф», снять однокомнатную квартиру в Тюмени дешевле 10 тысяч рублей проблематично, а аренда пансионата обойдется клиенту от 6 тысяч рублей. Аренда квартиры на короткий срок обойдется клиенту примерно на 30 процентов дороже, чем на длительный. Это обусловлено тем, что сдавая жилье ненадолго, арендодатель не застрахован от того, что при выезде гостя, квартира не будет пустовать длительный период. Заключая договор аренды на длительный период, собственник жилья освобождается от проблемы поиска нового клиента.
Средняя цена пансионата, по данным агентства «Вавилон», 7-8 тысяч рублей в месяц, а средняя цена «однушки» - 11-12 тысяч, хотя цена может доходить и до 30 тысяч рублей при выборе более комфортабельного жилья.
Хотя те и иные категории людей не обязательно должны заселиться в арендованную квартиру, квартира может быть и родственников, которые либо съехали в другое жилье, либо живут в соседней комнате – платить за такое жилье, вероятно, придется меньше.
По итогам опроса, проводимого среди пользователей сайта Dom72.ru, горожан живущих в «чужом» жилье множество. Итак, только 35 процентов респондентов являются собственниками квартир, в которых они проживают. Вариант, когда квартира, где проживает человек, оформлена на родных, выбрали 27 процентов пользователей сайта. И 38 процентов ответили, что живут в съемном жилье.
Превалирующее количество людей, живущих в съемных квартирах и комнатах, обусловлено тем, что государственные программы по приобретению жилья доступны далеко не каждому, также как и то, что ипотека возможна не для всех.
Евгения Лямзина