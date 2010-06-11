Аренда жилья: почем однокомнатные квартиры?

Молодые пары и неполные семьи. Как ни странно такую категорию жильцов как «неполные семьи», нуждающиеся в съемном жилье также можно выделить сегодня. Молодожены или молодые люди, решившие жить вместе, также зачастую арендуют жилье. Далеко не каждому уготовлена судьбой отдельная квартира в собственности, а жить с чьими-то родителями, с людьми старого уклада – не всегда подходящий вариант. К тому же ведение совместного быта новоиспеченной паре – лучший вариант жизни. Такие арендаторы чаще всего снимают жилье на длительный срок, отмечают эксперты. Требования их зависят от состава семьи – поближе к работе, детсаду, школе и т.д.