Цены на недвижимость в мае остались неизменными

Рынок тюменской недвижимости в мае редко отличается особой активностью, этот год не стал исключением. Так, под данным аналитика рынка жилой недвижимости ЗАО «Ассоциация «АЛКО» Светланы Молодкиной, за последний месяц средняя цена предложения на жилые квадраты осталась практически неизменной во всех сегментах рынка.
По расчетам, средняя цена предложения на рынке строящегося жилья в мае 2010 года составила 34 771 рублей за квадратный метр, что ниже аналогичного показателя предыдущего месяца на 0,1 процент.
Важно отметить, что в последние месяцы наблюдается изменение структуры выборки материала для анализа, так на рынке представлены в основном квартиры в домах со сдачей в 2010-2011гг., которые соответственно имеют более низкие стоимости. Не каждый отважится взять на себя риски участия в долевом строительстве, поэтому чаще приобретаются квартиры в домах или уже введенных в эксплуатацию, или со сдачей в ближайшее время, в следствие чего, количество такого жилья на рынке уменьшается с каждым месяцем.
Если рассматривать рынок по числу комнат, то ценовые показатели остаются на одном уровне, продолжая падать в цене, хоть и не значительно. Средняя цена предложения трехкомнатных квартир за май составила 33 996 рублей за «квадрат».
На вторичном рынке жилья за последний период наблюдался рост предложения на 5-10 процентов в месяц, но май продемонстрировал стабильность этих показателей. Средняя цена предложения квартир на вторичном рынке жилья Тюмени показала незначительное изменение и составила на конец мая 2010 года 43 868 рублей за квадратный метр, то есть повышение за месяц составило 0,2 процента.
Если рассматривать вторичный рынок по типам квартир, то можно отметить, что квартиры в домах старого фонда («хрущевки», «брежневки», «ленпроект» и «сталинки») уже который месяц остаются стабильными в ценовых показателях, немного дешевеет стоимость жилых квадратов в домах типовых серий (квартиры 86 серии, 121, 121Т, 121-3Т, ярославской и т.д.).
С позиции класса и типа квартир вторичного рынка в мае сложилась следующая картина:
- средняя цена однокомнатных квартир для объектов старого фонда, типового жилья и квартир повышенной комфортности составляет 1 400 тысячи рублей, 1 715 тысяч рублей и 2 095 тысяч рублей соответственно.
- средняя цена двухкомнатных квартир старого фонда равна 1 750 тысяч рублей, для типового жилья - 2 355 тысяч рублей и 3 735 тысяч рублей в сегменте квартир повышенной комфортности.
- для трехкомнатных квартир аналогичное распределение – наименьшей средней ценой предложения обладают объекты старого фонда (2 265 тысяч рублей), значительно дороже жилье типовых серий (3 035 тысяч рублей) и наиболее высоким ценовым показателем характеризуются квартиры повышенной комфортности – 5 955 тысяч рублей.
- для квартир от четырех комнат и более ценовое распределение следующее: средняя цена предложения для жилья старого фонда составила 2 940 тысяч рублей, для типовых объектов и квартир повышенной комфортности по 3 745 тысяч рублей и 9 335 тысяч рублей соответственно.
- в сегменте пансионатов и малосемеек цена предложения в среднем составила 840 тысяч рублей.
Светлана прогнозирует, что в ближайшие месяцы ситуация на рынке жилой недвижимости Тюмени вряд ли изменится. Ценовые показатели хоть и будут корректироваться, но не значительно, что не приведет к желаемому росту цен для продавцов или снижению цен для покупателя.
Цены на жилье в докризисный период действительно были изрядно завышены, ипотека до сих пор не завоевала доверия от граждан, возможно, поэтому спрос на жилые квадратные метры сегодня еще не на том уровне, чтобы цены пошли в рост, - считает аналитик.
Евгения Лямзина
По материалам ЗАО «Ассоциация «АЛКО»