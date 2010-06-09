Цены на недвижимость в мае остались неизменными

Важно отметить, что в последние месяцы наблюдается изменение структуры выборки материала для анализа, так на рынке представлены в основном квартиры в домах со сдачей в 2010-2011гг., которые соответственно имеют более низкие стоимости. Не каждый отважится взять на себя риски участия в долевом строительстве, поэтому чаще приобретаются квартиры в домах или уже введенных в эксплуатацию, или со сдачей в ближайшее время, в следствие чего, количество такого жилья на рынке уменьшается с каждым месяцем.