Зачем нам йодированная соль?

Для иллюстрации он рассказал об исследовании, которое было проведено в одном из городов Испании. Женщинам назначали препараты йода на разных сроках беременности. Некоторым диагноз «дефицит йода» был поставлен на 3–4 неделе беременности и сразу назначили йод. У детей этих женщин интеллектуальное развитие шло впоследствии нормально или даже ускоренно. Если та же профилактика начиналась в середине срока беременности, то у 25% детей были задержки в интеллектуальном развитии; на позднем сроке беременности отставание в развитии зафиксировали у 40% детей.