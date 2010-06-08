Зачем нам йодированная соль?

Об этом говорили в Тюмени участники круглого стола «Программа профилактики йодного дефицита в Тюменской области — модель для других регионов».
Консультант Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), региональный координатор по странам Восточной Европы и Центральной Азии, профессор Григорий Герасимов рассказал, что недостаток йода в организме современного человека признан актуальной международной проблемой около 20 лет назад. Тогда была принята Конвенция о правах ребенка — она включала право на нормальное психическое и интеллектуальное развитие, обеспечение адекватным питанием.
Пути решения проблемы йоддефицита известны не одно десятилетие — это, прежде всего, использование йодированной соли. В мире число домохозяйств, которые используют в питании йодированную соль, за эти же десятилетия выросло с 10% до 70%. Есть целый континент — Американский (за исключением Гаити) — где практически 100% населения использует йодированную соль.
В России вопрос стоит остро — здесь менее 50% домохозяйств используют йодированную соль.
«Самое важное: дефицит йода нарушает нормальное развитие мозга ребенка, начиная с внутриутробного периода и первых лет жизни. Даже легкий дефицит йода, который есть во многих развитых странах, оказывает отрицательное влияние на интеллектуальное развитие детей», — подчеркнул профессор Герасимов.
Для иллюстрации он рассказал об исследовании, которое было проведено в одном из городов Испании. Женщинам назначали препараты йода на разных сроках беременности. Некоторым диагноз «дефицит йода» был поставлен на 3–4 неделе беременности и сразу назначили йод. У детей этих женщин интеллектуальное развитие шло впоследствии нормально или даже ускоренно. Если та же профилактика начиналась в середине срока беременности, то у 25% детей были задержки в интеллектуальном развитии; на позднем сроке беременности отставание в развитии зафиксировали у 40% детей.
«Поэтому так важно, чтобы профилактика дефицита йода, прежде всего, была направлена на женщин детородного возраста. А по сути — на все население страны», — подчеркнул Григорий Герасимов.
Чем раньше начата профилактика, тем значительнее эффект, но начинать ее никогда не поздно. Пример Китая это подтверждает. Здесь с
В России нужно использовать йодированную соль в пищевой промышленности, прежде всего в хлебопечении, потому что хлеб — один из самых распространенных продуктов, считает он. Кроме того, на йодированную соль должно перейти общественное питание. Ведь 75–80% продуктов, которые потребляет сейчас россиянин, готовится не дома — это продукция пищевой промышленности, либо общепита (в том числе полуфабрикаты, готовые изделия).
Закон об обязательном использовании йодированной соли и обязательном наличии ее в продовольственных магазинах был разработан в нашей стране. Но правительство трижды отклоняло его, якобы как нарушающий права и свободы граждан.
Что же могло произойти, если бы такой закон был принят еще в начале этого десятилетия? По мнению Герасимова, это можно увидеть на примере Белоруссии и Казахстана, где в обязательном порядке перешли на использование йодированной соли. В Белоруссии, например, где продажи йодированной соли увеличились с 35% до 75%, число случаев образования зоба снизилось с 380 до 85 на 100 тысяч населения.
«Мы же пока находимся на этапе дискуссии — можно это сделать или нельзя», — констатировал Григорий Герасимов.
В Тюменской области последовательно разрабатывали и реализовали ряд межведомственных программ, направленных на решение проблемы йоддефицита. Поэтому ситуация в регионе значительно лучше, чем в целом по России. Однако и она далека от идеала.
Только 50% тюменских домохозяйств используют йодированную соль.
Об этом сообщила на круглом столе руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо. Она также рассказала, что вся йодированная соль, которая используется в организованных коллективах и продается на территории области, соответствует требованиям по содержанию йода.
При подготовке круглого стола были проведены исследования по наличию йодированной соли в Тюмени и сельских территориях. В Тюмени только в трех небольших продовольственных магазинах не оказалось йодированной соли. Во всех остальных магазинах, супермаркетах
Проректор по лечебной работе Тюменской медакадемии Людмила Суплотова рассказала, что 15 лет назад на территории области стартовала программа профилактики йоддефицитных состояний. Уже можно говорить о том, какие результаты дала эта работа. Все это время ТГМА проводит мониторинг йоддефицита у населения, индикаторы мониторинга разработаны ВОЗ, в том числе это частота случаев образования зоба.
В 1995 году частота зоба составляла почти 29% на юге области, 70% детей обследованных территорий (это 12 районов) испытывали дефицит йода. Сегодня ситуация значительно лучше. Частота возникновения зоба (данные 2009 года) снизилась в среднем до 17%, в Тюмени — 5%. Правда, есть районы, где этот показатель еще равен 20–25%.
Дефицит железа усложняет йодную профилактику, а комбинация нехватки йода и железа снижает активность головного мозга, познавательную способность у детей. В Тюменской области 41% подростков испытывают дефицит железа. В 2008 году был запущен пилотный проект в Тобольске — в рацион детей добавлялись йод и железо. За два года частота возникновения зоба в Тобольске снизилась с 15% до 6%, дефицит железа снизился с 41% до 30%.
Словом, пути решения проблемы найдены, проверены. Надо только действовать.