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Зачем нам йодированная соль?

8 июня 2010, 15:18
В Тюменской области смогли отчасти решить проблему, которая остро стоит и в России, и в мире. Эта проблема — недостаток йода в организме человека. Почему она так важна? Потому что напрямую связана со снижением интеллекта.

Об этом говорили в Тюмени участники круглого стола «Программа профилактики йодного дефицита в Тюменской области — модель для других регионов».

Консультант Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), региональный координатор по странам Восточной Европы и Центральной Азии, профессор Григорий Герасимов рассказал, что недостаток йода в организме современного человека признан актуальной международной проблемой около 20 лет назад. Тогда была принята Конвенция о правах ребенка — она включала право на нормальное психическое и интеллектуальное развитие, обеспечение адекватным питанием.

Пути решения проблемы йоддефицита известны не одно десятилетие — это, прежде всего, использование йодированной соли. В мире число домохозяйств, которые используют в питании йодированную соль, за эти же десятилетия выросло с 10% до 70%. Есть целый континент — Американский (за исключением Гаити) — где практически 100% населения использует йодированную соль.

В России вопрос стоит остро — здесь менее 50% домохозяйств используют йодированную соль.

«Самое важное: дефицит йода нарушает нормальное развитие мозга ребенка, начиная с внутриутробного периода и первых лет жизни. Даже легкий дефицит йода, который есть во многих развитых странах, оказывает отрицательное влияние на интеллектуальное развитие детей», — подчеркнул профессор Герасимов.

Для иллюстрации он рассказал об исследовании, которое было проведено в одном из городов Испании. Женщинам назначали препараты йода на разных сроках беременности. Некоторым диагноз «дефицит йода» был поставлен на 3–4 неделе беременности и сразу назначили йод. У детей этих женщин интеллектуальное развитие шло впоследствии нормально или даже ускоренно. Если та же профилактика начиналась в середине срока беременности, то у 25% детей были задержки в интеллектуальном развитии; на позднем сроке беременности отставание в развитии зафиксировали у 40% детей.

«Поэтому так важно, чтобы профилактика дефицита йода, прежде всего, была направлена на женщин детородного возраста. А по сути — на все население страны», — подчеркнул Григорий Герасимов.

Чем раньше начата профилактика, тем значительнее эффект, но начинать ее никогда не поздно. Пример Китая это подтверждает. Здесь с 90-ых годов введено обязательное йодирование соли. До этого в стране было 8–16% детей со сниженным показателем интеллекта (IQ меньше 100), через 10 лет таких детей стало 2–3%. В России измерения IQ проводились только в городских школах относительно благополучных регионов, снижение интеллекта зафиксировано примерно у 4–6% детей. «Эти дети — будущее страны», — напомнил очевидную истину профессор.

В России нужно использовать йодированную соль в пищевой промышленности, прежде всего в хлебопечении, потому что хлеб — один из самых распространенных продуктов, считает он. Кроме того, на йодированную соль должно перейти общественное питание. Ведь 75–80% продуктов, которые потребляет сейчас россиянин, готовится не дома — это продукция пищевой промышленности, либо общепита (в том числе полуфабрикаты, готовые изделия).

Закон об обязательном использовании йодированной соли и обязательном наличии ее в продовольственных магазинах был разработан в нашей стране. Но правительство трижды отклоняло его, якобы как нарушающий права и свободы граждан.

Что же могло произойти, если бы такой закон был принят еще в начале этого десятилетия? По мнению Герасимова, это можно увидеть на примере Белоруссии и Казахстана, где в обязательном порядке перешли на использование йодированной соли. В Белоруссии, например, где продажи йодированной соли увеличились с 35% до 75%, число случаев образования зоба снизилось с 380 до 85 на 100 тысяч населения.

«Мы же пока находимся на этапе дискуссии — можно это сделать или нельзя», — констатировал Григорий Герасимов.

В Тюменской области последовательно разрабатывали и реализовали ряд межведомственных программ, направленных на решение проблемы йоддефицита. Поэтому ситуация в регионе значительно лучше, чем в целом по России. Однако и она далека от идеала.

Только 50% тюменских домохозяйств используют йодированную соль. Из-за этого дети, которые проживают в интернатах, реже испытывают дефицита йода, чем большинство детей, растущих в семьях

Об этом сообщила на круглом столе руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо. Она также рассказала, что вся йодированная соль, которая используется в организованных коллективах и продается на территории области, соответствует требованиям по содержанию йода.

При подготовке круглого стола были проведены исследования по наличию йодированной соли в Тюмени и сельских территориях. В Тюмени только в трех небольших продовольственных магазинах не оказалось йодированной соли. Во всех остальных магазинах, супермаркетах и т. д. такая соль была, и вся — качественная. В других муниципальных образованиях юга области йодированная соль есть в 90% магазинах и также качество ее в норме.

Проректор по лечебной работе Тюменской медакадемии Людмила Суплотова рассказала, что 15 лет назад на территории области стартовала программа профилактики йоддефицитных состояний. Уже можно говорить о том, какие результаты дала эта работа. Все это время ТГМА проводит мониторинг йоддефицита у населения, индикаторы мониторинга разработаны ВОЗ, в том числе это частота случаев образования зоба.

В 1995 году частота зоба составляла почти 29% на юге области, 70% детей обследованных территорий (это 12 районов) испытывали дефицит йода. Сегодня ситуация значительно лучше. Частота возникновения зоба (данные 2009 года) снизилась в среднем до 17%, в Тюмени — 5%. Правда, есть районы, где этот показатель еще равен 20–25%.

Дефицит железа усложняет йодную профилактику, а комбинация нехватки йода и железа снижает активность головного мозга, познавательную способность у детей. В Тюменской области 41% подростков испытывают дефицит железа. В 2008 году был запущен пилотный проект в Тобольске — в рацион детей добавлялись йод и железо. За два года частота возникновения зоба в Тобольске снизилась с 15% до 6%, дефицит железа снизился с 41% до 30%.

Словом, пути решения проблемы найдены, проверены. Надо только действовать.

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