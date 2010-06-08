Как ты проведешь лето?

Старшеклассники обычно сами придумывают, чем себя занять, — многие из них в летние каникулы стремятся заработать денег на обновки к 1 сентября, другие отдыхают на полную катушку в преддверье сложной поры выпускничества. За тех, кто помладше, вопрос о летнем досуге, как правило, решают родители, ориентируясь на график собственных отпусков, учитывая финансовый аспект.
Бабушка в деревне есть далеко не у каждого малыша, деньги и время на отдых за границей — далеко не у каждого родителя. Но и у школьников, вынужденных остаться в Тюмени, есть шанс провести лето интересно и с пользой. Заместитель губернатора Наталья Шевчик рассказала на
В 2010 году полномочия по организации летнего досуга юных тюменцев переданы из Фонда социального страхования РФ на региональный уровень. В связи с этим порядок организации детского отдыха несколько изменился и приобрел новые черты. Направления, впрочем, остались те же.
Вояж за город
Более 70 тысяч юных тюменцев отдохнут летом в загородных лагерях и центрах. Часть из них получит путевки на выгодных условиях. В этом году областной бюджет поможет родителям, ограниченным в средствах, купить путевку на условиях софинансирования. В зависимости от уровня дохода и состава семьи региональная казна оплатит от 30 до 90% суммы. Такое финансовое вложение в детский отдых многим семьям будет очень кстати, ведь путевка в загородный лагерь может стоить порядка 20 000 рублей и даже больше в зависимости от продолжительности смены.
Всего в этом году тюменских школьников примут 22 загородных оздоровительных лагеря, 16 оздоровительных и реабилитационных центров, 13 палаточных лагерей. Во многих из них уже начались первые смены. Проверки показали, что все учреждения готовы к приему детей. В апреле—мае была проведена противоклещевая обработка мест детского отдыха, в плановом режиме проводятся обработки от кровососущих насекомых. Особое внимание было уделено поварам и медицинским работникам, работающим в лагерях. Важно, чтобы детей кормили и лечили профессионалы.
Добавим, что юные тюменцы смогут познакомиться в летнем лагере с ямальскими и югорскими школьниками: на юге региона отдохнут и оздоровятся более 7 тысяч северян.
Каникулы в школьных стенах
В этом году в Тюменской области откроется рекордное количество лагерей дневного пребывания. В частности, развлекать детей летом готовы 497 пришкольных лагерей, 26 лагерей на базе учреждений социального обслуживания, 74 — на базе учреждений молодежной политики и спорта.
Подросткам есть из чего выбрать. Ведь, согласно новому порядку, необязательно посещать летом именно ту школу, где учишься, — можно записаться в пришкольный лагерь любого учебного заведения родного города. Родители могут выбрать место отдыха в зависимости от предпочтений ребенка или заявленной на смену программы. Еще одно новшество
Смена в лагере дневного пребывания обойдется родителям ребенка в сумму от 250 до 2500 рублей. Стоимость путевки определяют сами школы и развлекательные учреждения. Например, 18 дней в летнем лагере Дворца искусств «Пионер» обойдется в 1300 рублей.
В сумму путевки, как правило, входит
Лето — время не только отдыхать
Самые практичные школьники предпочитают проводить летние каникулы не только весело, но и материально выгодно. Ежегодно тысячи тюменских подростков устраиваются стажерами на различные предприятия, делают город чище и красивее в «отрядах мэра», работают в пришкольных трудовых объединениях. Найти работу школьникам помогают центр занятости населения и молодежная биржа труда.
В этом году организации, готовые предложить подросткам рабочие места, будут контролироваться более жестко. Предприниматели и муниципальные учреждения должны будут предоставить свою программу по трудоустройству с указанием объемов работы и особенностей охраны труда.
Подросток не может работать более четырех часов в день, но и за это время он успеет заработать денег на карманные расходы. Кроме почасовой оплаты,
Добавим, что всего в 2010 году отдохнут, оздоровятся и поработают более 177 тысяч детей и подростков. Полную информацию по вопросам организации детского отдыха можно получить по телефону горячей линии (