Как ты проведешь лето?

Подросткам есть из чего выбрать. Ведь, согласно новому порядку, необязательно посещать летом именно ту школу, где учишься, — можно записаться в пришкольный лагерь любого учебного заведения родного города. Родители могут выбрать место отдыха в зависимости от предпочтений ребенка или заявленной на смену программы. Еще одно новшество лета-2010 : теперь в пришкольном лагере могут отдыхать подростки до 16 лет. Нижняя возрастная планка также понизилась. Повести лето в школе могут и 6-летние дошколята. Это позволит им подготовиться к предстоящей учебе, познакомиться с будущими одноклассниками, да и просто набраться новых впечатлений.