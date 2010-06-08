nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Экстрим-сессия»: первые итоги

8 июня 2010, 16:47
Первые площадки ежегодного фестиваля позитивных молодежных субкультур «Летняя экстрим-сесссия» начали работать в Тюмени 5—6 июня.
Сюжет
Тюмень

С утра и до вечера во дворе дворца искусств «Пионер» шли состязания по брейк-дансу, граффити, паркуру, роликам, BMX и скейтбордингу — зачеты сдавала «начальная школа» — начинающие спортсмены, художники и танцоры в возрасте до 17 лет.

Фестиваль открылся приветственной речью организаторов и пожеланием всем участников побед! Первые результаты не заставили себя ждать.

О том, как проходили соревнования на разных площадках, рассказали в пресс-центре «Областного центра дополнительного образования детей и молодёжи».

Райдер раскрутил судью на шоколадку

Чем агрессив-ролики отличаются от обычных? Массивным ботинком, большим весом, короткой твердой рамой, маленькими и жесткими колесами. Но это не главное. Главное, что они предназначены не для простой езды, а для выполнения различных трюков, скольжений по поверхностям и прыжков с большой высоты. В общем, этот вид спорта только для самых смелых.

И на нашей «Экстрим-сессии» нашлось место для таких смельчаков. Шестеро райдеров боролись за звание лучшего на площадке роликов-агрессив. Судьи площадки Антон Телесов и Олег Балашов поддерживали участников как могли.

«Соревнования классные, — говорит Олег Балашов. — Ребята молодцы, я даже одному за выполнение трюка шоколадку задолжал!».

Призовые места распределили следующим образом: 3-е место — Георгий Оршенин, 2-е — Игорь Скипин (это ему судьи пообещали шоколадку), лучшим стал Кирилл Кочетков.

Паркур — «13-й район» по-нашему

Начинающие трейсеры приняли участие в соревнование по паркуру, которое состоялось 5 июня в скейт- парке у Дворца Искусств «Пионер».

Для участия в соревнованиях было зарегистрировано 27 паркурщиков: 6 команд и один участник-«одиночник». Помимо трейсеров из Тюмени в соревнованиях приняли участие гости из Тобольска. Самому младшему паркурщику — 13 лет, старшему — 18, но несмотря на разницу в возрасте, ребята поддерживали друг друга. Каждой команде было дано по 3 — 4 минуты для выступления. В течение всего выступления зрители увидели около 500 выполненных трюков.

По словам Сергея Потуткова, трейсера из Тобольска, паркур — это не просто экстремальный вид спорта, это образ жизни. Конечно, здесь есть свои трудности — частые травмы, но не стоит забывать и о плюсах. Невероятный адреналин — это то, ради чего стоит заниматься паркуром. " Девчонкам в этом спорте не место,- говорит самый младший трейсер Дмитрий Тихомиров.- Это спорт для настоящих мужчин!». И, действительно, девчонок на площадке паркура не было обнаружено, не считая многочисленных болельщиц.

Все паркурщики были награждены дипломами об участии и приглашены на паркур-фестиваль, где будут выступать более опытные трейсеры. Фестиваль состоится 26 июня в рамках летней экстрим сессии.

BMX-street. Велосипедисты- экстремалы

Во второй день фестиваля прошли соревнования в категории BMX-street. Было насчитано 10 начинающих райдеров, принявших участие в контесте.

Стрит-райдинг самое травматическое направление. Райдеры падали, теряли управление над своими байками, но тут же вставали и с новыми силами приступали к выполнению зрелищных элементов и переходов. Turndown, Barspin, No Hand, Ice Pick, Manual — и это далеко не все трюки, которыми радовали зрителей ребята.

В итоге в финал прошли шестеро самых талантливых райдеров. Сергей Пиленков, финалист соревнования: «Я катаюсь уже третий год и в прошлом году участвовал в „Летней extreme-сессии“. К сожалению, тогда я не занял никакого места, поэтому все надежды на сегодняшнее соревнование. В street’е больше импровизации, чем в любом другом стиле BMX’а. Сегодня я хочу попробовать выполнить No Hand, тейл греб и мохенд гепом!».

Сергей Шелест и Александр Шмонин, судьи и одновременно комментаторы соревнования, быстро определились с победителями. Но проведению награждения на площадке BMX-еров помешал сильный дождь, поэтому оно проводилось в холле ДИ «Пионер». Победителем соревнования стал самый старший и самый опытный райдер Владимир Волков. Второе место занял Леша Сатуев, а третье -Дима Леднев. Помимо дипломов и звания, лучших райдеров, ребята были награждены призами — запчастями для байков.

Юные Пикассо

В граффити-контесте приняли участие 12 райтеров начальной школы. После регистрации каждый из них получил по 6 банок краски, и приступил непосредственно к рисованию. «Underwater world» (в переводе «подводный мир») — так была обозначена тема, на которую юные рисовальщики творили свои шедевры. Ассоциации с подводным миром у всех оказались весьма разными, поэтому в итоге здесь можно было наблюдать и подводную лодку и пляжные мотивы и даже Спанч Боба. 5 июня на граффити-площадке собрались самые юные графитчики, младшему из них было — 12, старшему- 15. В среднем все рисуют около двух лет. Некоторые учились сами, кто-то в граффити- школе.

Среди участников контеста был проведен опрос, мы спросили их, кто самый крутой райтер в Тюмени. Были названы такие графитчики как Гера, Rets, Sloke, Rise и Солнце, но с ними мы познакомимся позже, а именно 26 июня, когда «в бой пойдут старики».

Графитчики — ребята мирные, и поэтому среди них не стали выделять победителей и проигравших. " Я считаю, что распределение мест угнетает творчество людей, поэтому на нашей площадке такого нет», — сказал Василий Евсеев, организатор контеста в номинации «граффити».

По итогам первого дня фестиваля в номинации граффити поощрили следующих: Шевтун Глеб (Belg)- лучшая оригинальная работа, Ригель Иван (zik) — лучшее раскрытие темы, Кориков Кирилл (Serk) — лучшая техника исполнения. Специальным призом был награжден Гостев Никита (Oken).

Интересные факты:

— 1 банки краски хватает, чтобы покрыть поверхность 2?2 метра;

— Самая популярная краска среди райтеров — Montana;

— Большинство графитчиков закрывают лицо не для того чтобы защититься от паров краски, а чтобы не «палить» его.

BMX flatland

Катание на ровной поверхности — самый безопасный стиль. Здесь флетеры все трюки выполняют на ровной поверхности. Flatland — это своего рода фигурное катание на велосипеде и один из самых красивых стилей катания.

Велосипед для flatland’а достаточно легкий, однако неудобен в обычной езде, т. к. у него короткая рама, а пеги (металлическая трубка, устанавливающаяся на ось) менее длинные и более толстые, чем у street’овых ВМХ’ов. Вынос (соединительная часть руля и рамы) очень короткий, разницы от того, что руль повернется на 180 градусов практически нет. Поэтому новые рули для flatlandа делают без выноса. Шатуны (алюминиевая тяга для крепления к ней педалей) с кареткой (подшипный механизм для крепления шатунов) иногда вытаскивают и ставят на их место еще пару пег.

Сегодня на площадке BMX flatland всего трое участников, но зато какие — Долганов Антон, Щучкин Вова и Хусаинов Женя — боролись за звание лучшего флетера. Дарквилли на кабуз, гиратор, хенг файв, стритроллер свичхенд турбин, крекрекер и стритроллер свичфут — вот далеко не полный список трюков, которые уверенно и вполне профессионально выполняли ребята. Судьи и по совместительству комментаторы Игорь Родин и Сергей Шелест подбадривали выступавших и, при необходимости, давали дополнительные попытки. Борьба была напряженной. 3-е место заслуженно занял флетер с двухлетнем стажем катания Хусаинов Евгений. Он выполняет трюки абсолютно БЕЗ педалей: «Нам, флетерам, разгонятся ни к чему: мы просто на одном месте оттолкнулись и все, раскручиваемся на одном месте», — поделился еще перед выступлением Евгений. Диплом за второе место был вручен Долганову Антону, по совместительству скейтеру, исполнявшему невероятно сложные связки. И, внимание, абсолютный победитель… Щучкин Владимир! В прошлом году был его дебют на «Летней экстрим-сессии», награда за 3-е место в категории «Начальная школа», в этот раз — колоссальный прорыв: желанное первое место!

«Если честно, я не рассчитывал на победу. Самым сложным для меня сегодня было выполнить все стабильно и перебороть волнение. Соперники были сильные, но все получилось», — поделился впечатлениями после вручения наград победитель.

В ближайший уикэнд в рамках экстрим-сессии самые безбашенные парни и девушки Тюмени примут участие в таких контестах как BMX-street, дерт-джампинг, экстремальное скалолазание, водный марафон и BMX-park. Не пропустите!

#Новости#Молодежь#Экстрим#Соревнования#Тюмень#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Ирина#Спорт
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25