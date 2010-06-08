«Экстрим-сессия»: первые итоги

С утра и до вечера во дворе дворца искусств «Пионер» шли состязания по
Фестиваль открылся приветственной речью организаторов и пожеланием всем участников побед! Первые результаты не заставили себя ждать.
О том, как проходили соревнования на разных площадках, рассказали в
Райдер раскрутил судью на шоколадку
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И на нашей
«Соревнования классные, — говорит Олег Балашов. — Ребята молодцы, я даже одному за выполнение трюка шоколадку задолжал!».
Призовые места распределили следующим образом:
Паркур —
Начинающие трейсеры приняли участие в соревнование по паркуру, которое состоялось 5 июня в скейт- парке у Дворца Искусств «Пионер».
Для участия в соревнованиях было зарегистрировано 27 паркурщиков: 6 команд и один участник-«одиночник». Помимо трейсеров из Тюмени в соревнованиях приняли участие гости из Тобольска. Самому младшему паркурщику — 13 лет, старшему — 18, но несмотря на разницу в возрасте, ребята поддерживали друг друга. Каждой команде было дано по 3 — 4 минуты для выступления. В течение всего выступления зрители увидели около 500 выполненных трюков.
По словам Сергея Потуткова, трейсера из Тобольска, паркур — это не просто экстремальный вид спорта, это образ жизни. Конечно, здесь есть свои трудности — частые травмы, но не стоит забывать и о плюсах. Невероятный адреналин — это то, ради чего стоит заниматься паркуром. " Девчонкам в этом спорте не место,- говорит самый младший трейсер Дмитрий Тихомиров.- Это спорт для настоящих мужчин!». И, действительно, девчонок на площадке паркура не было обнаружено, не считая многочисленных болельщиц.
Все паркурщики были награждены дипломами об участии и приглашены на
Во второй день фестиваля прошли соревнования в категории
В итоге в финал прошли шестеро самых талантливых райдеров. Сергей Пиленков, финалист соревнования: «Я катаюсь уже третий год и в прошлом году участвовал в „Летней
Сергей Шелест и Александр Шмонин, судьи и одновременно комментаторы соревнования, быстро определились с победителями. Но проведению награждения на площадке
Юные Пикассо
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Среди участников контеста был проведен опрос, мы спросили их, кто самый крутой райтер в Тюмени. Были названы такие графитчики как Гера, Rets, Sloke, Rise и Солнце, но с ними мы познакомимся позже, а именно 26 июня, когда «в бой пойдут старики».
Графитчики — ребята мирные, и поэтому среди них не стали выделять победителей и
По итогам первого дня фестиваля в номинации граффити поощрили следующих: Шевтун Глеб (Belg)- лучшая оригинальная работа, Ригель Иван (zik) — лучшее раскрытие темы, Кориков Кирилл (Serk) — лучшая техника исполнения. Специальным призом был награжден Гостев Никита (Oken).
Интересные факты:
— 1 банки краски хватает, чтобы покрыть поверхность 2?2 метра;
— Самая популярная краска среди райтеров —
— Большинство графитчиков закрывают лицо не для того чтобы защититься от паров краски, а чтобы не «палить» его.
BMX flatland
Катание на ровной поверхности — самый безопасный стиль. Здесь флетеры все трюки выполняют на ровной поверхности. Flatland — это своего рода фигурное катание на велосипеде и один из самых красивых стилей катания.
Велосипед для flatland’а достаточно легкий, однако неудобен в обычной езде,
Сегодня на площадке BMX flatland всего трое участников, но зато какие — Долганов Антон, Щучкин Вова и Хусаинов Женя — боролись за звание лучшего флетера. Дарквилли на кабуз, гиратор, хенг файв, стритроллер свичхенд турбин, крекрекер и стритроллер свичфут — вот далеко не полный список трюков, которые уверенно и вполне профессионально выполняли ребята. Судьи и по совместительству комментаторы Игорь Родин и Сергей Шелест подбадривали выступавших и, при необходимости, давали дополнительные попытки. Борьба была напряженной.
«Если честно, я не рассчитывал на победу. Самым сложным для меня сегодня было выполнить все стабильно и перебороть волнение. Соперники были сильные, но все получилось», — поделился впечатлениями после вручения наград победитель.
В ближайший уикэнд в рамках