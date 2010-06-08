«Экстрим-сессия»: первые итоги

Сегодня на площадке BMX flatland всего трое участников, но зато какие — Долганов Антон, Щучкин Вова и Хусаинов Женя — боролись за звание лучшего флетера. Дарквилли на кабуз, гиратор, хенг файв, стритроллер свичхенд турбин, крекрекер и стритроллер свичфут — вот далеко не полный список трюков, которые уверенно и вполне профессионально выполняли ребята. Судьи и по совместительству комментаторы Игорь Родин и Сергей Шелест подбадривали выступавших и, при необходимости, давали дополнительные попытки. Борьба была напряженной. 3-е место заслуженно занял флетер с двухлетнем стажем катания Хусаинов Евгений. Он выполняет трюки абсолютно БЕЗ педалей: «Нам, флетерам, разгонятся ни к чему: мы просто на одном месте оттолкнулись и все, раскручиваемся на одном месте», — поделился еще перед выступлением Евгений. Диплом за второе место был вручен Долганову Антону, по совместительству скейтеру, исполнявшему невероятно сложные связки. И, внимание, абсолютный победитель… Щучкин Владимир! В прошлом году был его дебют на «Летней экстрим-сессии» , награда за 3-е место в категории «Начальная школа», в этот раз — колоссальный прорыв: желанное первое место!