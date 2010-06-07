Рассрочка от застройщика как альтернатива ипотеки

Застройщики Тюмени не отрицают, что квартиры в новостройках сегодня продаются, и довольно, неплохо. Адекватные цены, надлежащее качество, снижение ипотечных ставок и рассрочки от строителей – все это дает больше шансов на приобретение новой квартиры.
Рынок ипотеки только начинает восстанавливаться. И до сих пор не все застройщики аккредитованы в банках, поэтому получить ипотечный кредит на квартиру в строящемся жилье не так-то просто. Тем не менее, если ипотечный кредит «не идет к вам навстречу», можно рассмотреть возможность оплаты квартиры по частям - застройщики предлагают всевозможные виды рассрочек.
Так, у ООО «Меридиан Констракшн» в настоящее время строится микрорайон из четырех 16-этажных домов в Заречной части города. Компания предлагает несколько видов рассрочек: при взносе за 1-комнатную квартиру (стоимостью 1,2 млн. рублей) 1 млн. рублей - до декабря 2010 года равными платежами выплачивается оставшаяся часть без процентов; при первоначальном взносе 50%, рассрочка предполагается до июня 2011 года (до окончания срока сдачи)под 15% годовых. При приобретении 2-комнатной квартиры, можно также получить беспроцентную рассрочку до декабря 2010 года, если внести 1,5 млн. рублей, а при взносе в 30% и более возможна беспроцентная рассрочка на 6 месяцев. 3-комнатную квартиру приобрести можно с 30%-ным взносом в рассрочку под 15% годовых до окончания строительства, сообщили в компании.
На сегодняшний день группа компаний «Тюменинвестстрой» предлагает рассрочку на все жилые объекты - это жилой комплекс «Радуга» (долевое участие), дом премиум-класса «Ладья», элитный административно-жилой комплекс «Серебряковский квартал» (введенные в эксплуатацию объекты). При первоначальном взносе в 50%, предоставляется рассрочка без процентов на 6 месяцев. Рассчитываться клиент может, как равными долями, так и по индивидуальному графику, но только на утвержденный срок – до полугода, сообщили в отделе продаж застройщика. Немаловажно, что рассрочку можно получить на любых этапах строительства.
Беспроцентную рассрочку предлагает своим клиентам компания «Партнер-Инвест». К продаже предлагаются объекты в «Европейском» и в 3-ем Заречном микрорайонах, в зависимости от готовности выбранного объекта, сумма первоначального взноса составит от 30%, а срок рассрочки может варьироваться от 3 до 12 месяцев, а график платежей составляется индивидуально с каждым клиентов, сообщил начальник службы продаж компании Александр Щиголь.
Наряду с застройщиками инвестиционная компания ЗАО «Базис-Консалт» вкладывает свои средства в строительство нескольких объектов в Тюмени, работая с несколькими застройщиками. Реализация квартир во всех объектах предполагает несколько вариантов оплаты, среди которых и рассрочка, как на готовые, так и на строящиеся квартиры. Таким образом, возможна беспроцентная рассрочка до полугода и более, даже если застройщик не предполагает такой услуги. Также возможна рассрочка под небольшой процент на более долгий срок до 1 года и более. Важно, что схема рассрочки как процентной, так и беспроцентной, абсолютно прозрачная. «Покупатель всегда твёрдо уверен, что приобретая квартиру в ЗАО «Базис-Консалт» сумма оплаты за квартиру останется неизменной и не подверженной рыночным и инфляционным колебаниям», - заявил управляющий компанией Александр Морозов.
Варианты рассрочки сегодня есть практически у любого застройщика Тюмени. В том, что такая система удобнее ипотеки, убеждены все эксперты. Во-первых, для рассрочки не требуется множества документов, подтверждающих платежеспособность покупателя, как для банковских структур. Во-вторых, минуя банки, клиент освобождается от комиссий и процентных ставок банков, поскольку в интересах застройщика продать свой товар, предлагая всевозможные «щадящие» графики и варианты оплаты. Плюс рассрочки также в том, что ее обычно дают на срок вплоть до окончания строительства и зачастую без процентов.
И все-таки, рассрочка – не вариант для тех, кто не уверен в своей платежеспособности, поскольку срок такого способа оплаты значительно ниже, чем ипотечного кредита, и как следствие, ежемесячный платеж – гораздо выше.
Итак, имея некоторые накопления, уже можно смело выбирать жилье и обращаться в офис застройщика за полноценной консультацией и расчетом, возможно, вы найдете то, что подойдет именно вам.
Евгения Лямзина