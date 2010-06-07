Рассрочка от застройщика как альтернатива ипотеки

Наряду с застройщиками инвестиционная компания ЗАО «Базис-Консалт» вкладывает свои средства в строительство нескольких объектов в Тюмени, работая с несколькими застройщиками. Реализация квартир во всех объектах предполагает несколько вариантов оплаты, среди которых и рассрочка, как на готовые, так и на строящиеся квартиры. Таким образом, возможна беспроцентная рассрочка до полугода и более, даже если застройщик не предполагает такой услуги. Также возможна рассрочка под небольшой процент на более долгий срок до 1 года и более. Важно, что схема рассрочки как процентной, так и беспроцентной, абсолютно прозрачная. «Покупатель всегда твёрдо уверен, что приобретая квартиру в ЗАО «Базис-Консалт» сумма оплаты за квартиру останется неизменной и не подверженной рыночным и инфляционным колебаниям», - заявил управляющий компанией Александр Морозов.