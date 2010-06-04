При покупке «недостроя» главное - оценить риски

Одной из причин продажи объекта незавершенного строительства может быть банальная нехватка денежных средств, в связи с чем строительство затянулось, и хозяин решил просто продать строение в таком виде, до какого он его довел. Но кроме финансовой причины могут быть куда серьезнее – от сложностей с фундаментом и самим строительством до проблем с вводом дома.