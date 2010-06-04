При покупке «недостроя» главное - оценить риски

Пора покупки земельных участков в разгаре, а купить участок с полноценным домом не всем по карману. Приобретение недостроенного домика или коттеджа – неплохая возможность сэкономить, однако, чтоб экономия не «вышла боком», необходимо убедиться, что причина продажи «недостроя» не заставит вас столкнуться с серьезными неприятностями.
Речь идет не о коттеджных поселках, застраиваемых единым застройщиком, а о частном жилом строении.
Одной из причин продажи объекта незавершенного строительства может быть банальная нехватка денежных средств, в связи с чем строительство затянулось, и хозяин решил просто продать строение в таком виде, до какого он его довел. Но кроме финансовой причины могут быть куда серьезнее – от сложностей с фундаментом и самим строительством до проблем с вводом дома.
Изначально необходимо обратить внимание на надлежащее оформление земли под незавершенным объектом. Чтобы «недострой» не оказался самовольной постройкой, подлежащей сносу, право собственности на земельный участок должно быть оформлено надлежащим образом.
В какой стадии строительства?
«Стадия «недостроя» имеет значение, - считает специалист агентства недвижимости «Сова» Ильгиз Тимерзянов. На сегодня в нашем агентстве есть предложения продажи недостроенных домов, и реализация их происходит. Однако дома в низкой стадии строительства чаще идут неким бонусом к земельному участку и ценности не представляют». Клиенты редко рассматривают «недострои», считает эксперт, большее значение сегодня имеет сама земля.
Предложенный «недодел» не всегда сразу ассоциируется с замком, который себе представляет покупатель. Важно посмотреть на строение с точки зрения архитектора, а еще лучше пригласить его самого. Не доверяйте оценку «недостроя» самому себе, экспертиза не то, что строения, даже фундамента, требует особых знаний и опыта.
Правильный расчет – шаг к собственному замку
При правильном взгляде на несуразный объект, его невысокая стоимость может сыграть вам на руку – дом будет радовать вашу семью долгие годы. Только стоит поторопиться, «если дом не заведен под крышу, погодные условия разрушают его еще стремительнее», - отмечает Ильгиз Тимерзянов. Необходимо внимательно оценить свои возможности, чтобы не купить незавершенный объект впрок, и не потерять его ввиду быстрого старения.
«Если с документами все в порядке, необходимо оценить затраты, исключить риск самому это строение не довести до завершения, так как за период достройки дома, цены на строительные материалы могут изрядно «взлететь», - предупреждает специалист в области оценочной деятельности Евгений Бодягин.
Подведение коммуникаций – одна из серьезных проблем, которую отмечают эксперты. Сегодня имеют место случаи, когда, продавец частного дома уверенно заявляет, что коммуникации уже ведут, в итоге этого подведения приходится долго ожидать, а потом еще и выкладывать довольно высокую сумму средств.
Так, при учете всех нюансов, приложив определенные усилия и выполнив правильные расчеты, из дешевого неликвида можно выстроить дом своей мечты.
Евгения Лямзина