Если отдыхать, то здорово

В Тюменском Доме журналистов прошла
Болезни грязных рук
Куда бы вы ни ехали, помните: фрукты и овощи нужно есть только после термической обработки. Иначе заразу можно подхватить любую — от гепатита, А до паразитов. Стоит также избегать контактов с тканями животных или их кровью, употребления не пастеризованного молока и сырого мяса. Воду можно пить только бутилированную, от известных производителей. На всякий случай, в аптечке всегда следует держать активированный уголь.
Грипп не спит, он дремлет
Не стоит забывать и о респираторных вирусных инфекциях. Первый случай высокопатогенного гриппа в России в прошлом году был зафиксирован в апреле. Тревогу начали бить, когда в августе народ начал возвращаться из отпусков. Словом, слечь с температурой можно не только в мороз, но и летом. Пока самым надежным средством профилактики остается вакцинация. Однако соблюдение личной гигиены и отсутствие контактов с больными людьми важны не меньше.
Ужасы укусов
Ежегодно в Тюменской области регистрируются 4–5 случаев заболевания малярией. В основном, пострадавшие прибывают из стран Африки и Азии. Вакцины против этого заболевания нет, поэтому врачи рекомендуют предотвратить заболевание: пользоваться репеллентами и накомарниками. Если же вы, вернувшись с эндемичной территории, почувствуете недомогание, следует немедленно обратиться к врачу.
Отдых на собственной даче также небезопасен. Клещи в этом году кусают чаще и сильнее. С начала весеннего сезона в Тюменской области зарегистрировано 5 800 случаев присасывания клещей, 20% обратившихся — дети до 14 лет. Выезжая на природу, необходимо наносить на тело репелленты, надевать плотную одежду, закрывающую все тело и проводить регулярные самоосмотры. Самым же надежным средством против клещевого энцефалита врачи опять называют вакцинацию.
Поберечься нужно и от змей. В лесу, на даче, просто в сельской местности не валяйтесь беззаботно на траве — укус гадюки в голову или шею считается самым опасным. В яде этой змеи содержится гиперотоксин, влияющий на функцию сердца и свертываемость крови. Если же вас укусила змея, не нужно пытаться ей отомстить — она может добавить. В течение первых пяти минут нужно отсосать яд из ранки. При этом нужно помнить о том, что яд может проникнуть в кровь через ранки в полости рта. Укушенную конечность необходимо обездвижить и наложить на нее чистую повязку, но не тугой жгут. Далее пострадавшего нужно транспортировать в ближайшую больницу.
Любые плоды на растениях, а особенно яркие, привлекают детей. Так и хочется съесть ягодку, другую. Вот только растения не такие простые, как кажется. Семена белены напоминают семена мака, вороний глаз — чернику, болиголов и цикута — петрушку. Безобидный щавель в больших количествах также вреден — в организм попадает много щавелевокислого калия, что может, в свою очередь, вызвать поражение почек. Ягоды ландышей содержат сердечный гликозит, отрицательно влияющий на
Ежегодно около 100 человек попадают в тюменские больницы с грибным отравлением. И не всегда эти случаи вызваны тем, что человек съел мухомор или бледную поганку. Условно съедобные грибы также вызывают неприятные ощущения при неправильной кулинарной обработке. Грибы — это тяжелая пища, не входящая ни в одну диету. Особенно аккуратным стоит быть родителям — детей до 5 лет не рекомендуется кормить этими дарами леса, ведь детский организм пока просто не в состоянии их переварить.
Солнце — в меру
В погоне за красивым загаром, многие забывают о том, что организму нужно дать привыкнуть к яркому солнцу. Не стоит загорать с 12 до 16 часов, когда солнце обжигает, иначе вместо загара можно получить ожог. Маленьким детям вовсе не следует находиться под прямыми лучами, свою дозу ультрафиолета они могут получить под зонтиком или в тени деревьев.
Кроме того, детям и взрослым необходимо привыкнуть к новому климату. По рекомендациям врачей, в отпуск нужно ехать не менее чем на месяц. Только тогда организм сможет не только не пострадать, но и получить удовольствие.
Приятного отдыха!