Если отдыхать, то здорово

Поберечься нужно и от змей. В лесу, на даче, просто в сельской местности не валяйтесь беззаботно на траве — укус гадюки в голову или шею считается самым опасным. В яде этой змеи содержится гиперотоксин, влияющий на функцию сердца и свертываемость крови. Если же вас укусила змея, не нужно пытаться ей отомстить — она может добавить. В течение первых пяти минут нужно отсосать яд из ранки. При этом нужно помнить о том, что яд может проникнуть в кровь через ранки в полости рта. Укушенную конечность необходимо обездвижить и наложить на нее чистую повязку, но не тугой жгут. Далее пострадавшего нужно транспортировать в ближайшую больницу.