Дайджест Nashgorod.ru с 31 мая по 4 июня

Губит людей вода
Компания «Тюмень Водоканал» предупредила всех заранее — воды не будет во всем городе, но только 5 июня. Горожане вздохнули, но решили, что лучше потерпеть один денек, чем терпеть постоянные перебои с водоснабжением. Но не
Мнения форумчан:
Сделайте уж, пока дожди и тепло, иначе потом будем куковать по осени
А я на всякий случай воды в
Ну вот, только под этим предлогом девушку на дачу уговорил поехать на выходные…
Праздник — детям
Где отпраздновать День защиты детей? Несмотря на то, что праздник в этом году выпал на вторник, многих родителей заинтересовал этот вопрос. А мест для проведения праздника было предостаточно: концертную программу приготовили в торговых центрах, на дворовых площадках, в детских клубах и музеях. Испортить детям праздник не смог даже дождь — народ гулял по всему городу.
Мнения форумчан:
Стабильно в юности ездили в этот день в горсад толпой… Было круто.
Поссум — это зверь, а не ошибка
Выставка «Мир тропиков» приезжает в наш город не первый раз. Но она
Именно поссумы привлекли внимание читателей. Большинство из нас привыкли к слову «опоссум», поэтому многим сначала показалось, что милый зверек с выставки — это недоразумение корректора.
Мнения форумчан:
Страшное это дело — гладить поссума, опоссума — еще куда ни шло…
По радио слышала, в прошлый раз когда они приезжали, у них сбежал варан (или
Вообще — это очень жестокий бизнес, за такие вещи нужно в тюрьму сажать — а у нас все это процветает неприкрыто и цинично. Очень жаль животных.
Клещи и змеи — тюменские хищники
В этом году более сильным стал яд не только у клещей, но и у змей. С начала сезона зарегистрированы пять человек с укусом гадюки. Все они уже выздоровели, но происходило это медленнее, чем обычно. Встретить опасную рептилию можно где угодно. Конечно, в квартиру на второй этаж она не заползет, но был случай, когда ребенок погиб от укуса гадюки, которая заползла в сельский дом. Особенно опасны укусы змеи в голову и шею. Обезопасить себя можно, если вести себя внимательно и надевать защитную одежду и обувь.
Мнения форумчан:
А что тут удивительного? Змеи тоже каждый год людей кусают, просто на счет этого такую панику не разводят, как, например, про клещей…
А от
Змеи — фигня против клещей.
«Дом кино» вышел в «Космос»
Некогда самый популярный, а сегодня почти забытый, кинотеатр «Киномакс Космос» вошел в сеть кинотеатров Дома кино. Теперь культурный объект под управлением зарекомендовавшего себя в Тюмени оператора киноиндустрии обретет второе дыхание. Старые таблички и плакаты будут заменены новыми. Все сервисы Тюменского Дома Кино (информация на сайте о премьерах и расписании, информационная служба,
Мнения форумчан:
С появлением кинотеатра в «Премьере» и, в первую очередь, «Синема парка» в «Гудвине», «Киномакс» явно отошел на последние места. И тот же Дом кино прибил его совсем. Думаю, большинство кинолюбителей совсем забыло о существовании такого кинотеатра, как «Киномакс Космос». Но с покупкой Домом Кино ситуация должна пойти на улучшение. Хотя с «Современником» не получилось.
Ему уже ничего не поможет, надо сносить.