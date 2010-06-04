Дайджест Nashgorod.ru с 31 мая по 4 июня

В этом году более сильным стал яд не только у клещей, но и у змей. С начала сезона зарегистрированы пять человек с укусом гадюки. Все они уже выздоровели, но происходило это медленнее, чем обычно. Встретить опасную рептилию можно где угодно. Конечно, в квартиру на второй этаж она не заползет, но был случай, когда ребенок погиб от укуса гадюки, которая заползла в сельский дом. Особенно опасны укусы змеи в голову и шею. Обезопасить себя можно, если вести себя внимательно и надевать защитную одежду и обувь.