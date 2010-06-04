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Дайджест Nashgorod.ru с 31 мая по 4 июня

4 июня 2010, 12:42
Лето — это не всегда отпуск. Теплые дни — самое подходящее время для ремонта. Когда отключат воду коммунальщики? Этот вопрос заинтересовал большинство посетителей нашего сайта. Что еще запомнилось на этой неделе, подскажет дайджест Nashgorod.ru.
Сюжет
Тюмень

Губит людей вода

Компания «Тюмень Водоканал» предупредила всех заранее — воды не будет во всем городе, но только 5 июня. Горожане вздохнули, но решили, что лучше потерпеть один денек, чем терпеть постоянные перебои с водоснабжением. Но не тут-то было. За двое суток до дня икс поступило сообщение: из-за жалоб соцучреждений отключение перенесено на неопределенный срок.

Мнения форумчан:

Сделайте уж, пока дожди и тепло, иначе потом будем куковать по осени

А я на всякий случай воды в 5-литровку наберу, вдруг они там опять передумают

Ну вот, только под этим предлогом девушку на дачу уговорил поехать на выходные…

Праздник — детям

Где отпраздновать День защиты детей? Несмотря на то, что праздник в этом году выпал на вторник, многих родителей заинтересовал этот вопрос. А мест для проведения праздника было предостаточно: концертную программу приготовили в торговых центрах, на дворовых площадках, в детских клубах и музеях. Испортить детям праздник не смог даже дождь — народ гулял по всему городу.

Мнения форумчан:

Стабильно в юности ездили в этот день в горсад толпой… Было круто.

Поссум — это зверь, а не ошибка

Выставка «Мир тропиков» приезжает в наш город не первый раз. Но она по-прежнему интересна горожанам: и детям, и взрослым. Тем более что экзотических животных можно не только трогать руками, но и фотографировать. Гид по выставке с удовольствием даст рассмотреть каждое животное поближе — откроет террариумы, посадит на руку или положит на плечи, чтобы можно было сфотографироваться. Возможно, кому-то будет интересно приласкать грустную обезьяну Машу, другим — дотронуться до сверкающей змеиной чешуи, а кого-то привлечет семейство мадагаскарских тараканов. Любителей мультфильма «Ледниковый период» порадует парочка летающих сахарных поссумов, которые любят прятаться в ветках или под миской с едой, и громко защищают свою территорию.

Именно поссумы привлекли внимание читателей. Большинство из нас привыкли к слову «опоссум», поэтому многим сначала показалось, что милый зверек с выставки — это недоразумение корректора.

Мнения форумчан:

Страшное это дело — гладить поссума, опоссума — еще куда ни шло…

По радио слышала, в прошлый раз когда они приезжали, у них сбежал варан (или кто-то типа того), они не заметили, уехали без него. Он просидел какое-то время в подвале, потом когда вылез неожиданно, сотрудница музея была очень рада его увидеть.

Вообще — это очень жестокий бизнес, за такие вещи нужно в тюрьму сажать — а у нас все это процветает неприкрыто и цинично. Очень жаль животных.

Клещи и змеи — тюменские хищники

В этом году более сильным стал яд не только у клещей, но и у змей. С начала сезона зарегистрированы пять человек с укусом гадюки. Все они уже выздоровели, но происходило это медленнее, чем обычно. Встретить опасную рептилию можно где угодно. Конечно, в квартиру на второй этаж она не заползет, но был случай, когда ребенок погиб от укуса гадюки, которая заползла в сельский дом. Особенно опасны укусы змеи в голову и шею. Обезопасить себя можно, если вести себя внимательно и надевать защитную одежду и обувь.

Мнения форумчан:

А что тут удивительного? Змеи тоже каждый год людей кусают, просто на счет этого такую панику не разводят, как, например, про клещей…

А от змей-то прививок нету.

Змеи — фигня против клещей.

«Дом кино» вышел в «Космос»

Некогда самый популярный, а сегодня почти забытый, кинотеатр «Киномакс Космос» вошел в сеть кинотеатров Дома кино. Теперь культурный объект под управлением зарекомендовавшего себя в Тюмени оператора киноиндустрии обретет второе дыхание. Старые таблички и плакаты будут заменены новыми. Все сервисы Тюменского Дома Кино (информация на сайте о премьерах и расписании, информационная служба, ICQ-консультатнт, акции, скидки и пригласительные) доступны и для посетителей «Дома Кино Космос».

Мнения форумчан:

С появлением кинотеатра в «Премьере» и, в первую очередь, «Синема парка» в «Гудвине», «Киномакс» явно отошел на последние места. И тот же Дом кино прибил его совсем. Думаю, большинство кинолюбителей совсем забыло о существовании такого кинотеатра, как «Киномакс Космос». Но с покупкой Домом Кино ситуация должна пойти на улучшение. Хотя с «Современником» не получилось.

Ему уже ничего не поможет, надо сносить.

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