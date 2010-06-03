Фундамент – основа жилого дома

Впрочем, и без того обывательские страхи перед водой, якобы способной «размыть фундамент» совершенно лишены оснований. «Фундамент держится на сваях, прочно опёртых на грунт, - рассказывает руководитель проекта «Европейский». – И то, что происходит вверху, на глубине двух-трёх метров, на его прочность никак не влияет». Ещё более категорично высказывается Яков Пронозин: «Да тюменцам вообще грех жаловаться на грунты! Вечная мерзлота, лёсс, строительство на склонах – вот это действительно проблемы. Наши же грунты хоть и слабые, но предсказуемые». И подтверждением тому служит 30-летний опыт строительства в Заречье.