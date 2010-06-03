Фундамент – основа жилого дома

Внешность обманчива – это правило применимо и к выбору жилья. Комфортность, а порой и сама возможность проживания в доме во многом зависит от фундамента, на который обращают внимание лишь немногие.
Большинство покупателей жилья по-прежнему ориентируются на обывательские представления о «хороших» и «плохих» грунтах, делая на этом основании выводы о комфортности тех или иных районов. Насколько обоснованны подобные умозаключения? Попробуем разобраться, уточнив информацию у специалистов одной из компаний-застройщиков и эксперта «от строительной науки» из Тюменского государственного архитектурно-строительного университета.
Замки на песке
«Фундамент – это самое главное, что есть в доме! – убеждённо заявляет Евгений Арапов, руководитель проекта «Европейский» компании «Партнер-Инвест». - Без надежного основания нормальный дом не построить». Поэтому разработка любого проекта начинается с проектирования фундамента. В принципе, существует несколько вариантов решения данной задачи, однако в нашем регионе наибольшее распространение получили фундаменты свайного типа.
Обусловлено это тем, что, с точки зрения гидрогеологии, едва ли не вся Тюмень представляет собой одно большое болото. Одни районы города расположены чуть выше, другие – в низине, однако разница эта не настолько велика, что радикально изменить подход к делу. «Некоторое время назад предпринимались попытки перейти на плитный фундамент, - вспоминает Евгений. – Однако эксперимент оказался не слишком удачным и сегодня практически все многоэтажные дома возводятся на сваях».
Насколько надёжно такое основание? По мнению специалистов, свайный фундамент является одним из самых надежных в силу своих конструктивных особенностей. Главная задача свай заключается в том, чтобы принять на себя нагрузку от здания и перенести её на прочные грунты, залегающие на глубине. В тюменских условиях это означает, что сваи должны пройти сквозь поверхностный слой почвы толщиной до двух-трёх метров, миновать болотистые слои толщиной в среднем около 10 метров, чтобы в итоге упереться в прочный песчаный грунт.
«Вопреки расхожему мнению, песчаные грунты являются одними из самых прочных и надёжных, - говорит Яков Пронозин, кандидат технических наук, зав. кафедрой “Строительного производства, оснований и фундаментов” ТюмГАСУ. - Скалистые, горные основания подвержены растрескиванию и выветриванию под воздействием влаги и перепадов температур. В песок же свая упирается и зажимается им с боков намертво, словно в тисках. Поэтому, если и строить замки, то желательно на плотном песке».
Именно так сооружался фундамент многофункционального гостинично-делового центра в створе улиц Советская, Сакко и Первомайская. От подвала, расположенного на глубине 9 метров, вниз уходят 24-метровые сваи, которые и примут на себя нагрузку 25-этажного здания. Стоит ли после этого беспокоиться об обычных многоэтажках?
Мифы и реальность
Наглядным подтверждением такого подхода может служить опыт строительства в тюменском Заречье. Начиная с 1977 года там были построены сперва 1-й и 2-й, а затем и 3-й Заречные микрорайоны. Строители действовали по классической схеме. После производства гидрогеологических исследований, на месте будущей стройплощадки намывался слой песка. Спустя некоторое время происходило уплотнение намывного слоя, вода отжималась в расположенные ниже горизонты и на площадку заходила строительная техника, начиналась забивка свай.
«Можно дискутировать об архитектурных достоинствах и особенностях планировки первых Заречных микрорайонов, но одно остаётся неизменным – дома на этой почве стоят уже 30 лет и стоят прочно», - констатирует специалист «Партнер-Инвеста». Гидрологические проблемы здесь связаны скорее с недостатками инженерных сетей, прежде всего, отсутствием развитой дренажной системы. В условиях плоской как сковорода Западно-Сибирской равнины вешние воды не стекают в водоёмы, а остаются на рельефе, порой заливаясь в подвалы домов.
«Вода проникает в подвалы двумя способами: через внешние отверстия либо просачиваясь сквозь фундамент, - поясняет Евгений Арапов. – Решить эту проблему помогут, соответственно, водоотведение и гидроизоляция». Прежде чем приступить к застройке 3-го Заречного, его территорию отсыпали на уровень до полутора метров. Поэтому сегодня даже в период паводка микрорайон не страдает от наводнений. При изготовлении свай и ростверков применялись особо прочные, водонепроницаемые марки бетона. Сами фундаменты создавались по монолитной технологии, поэтому в них просто нет щелей, через которые могла бы проникнуть вода.
Впрочем, и без того обывательские страхи перед водой, якобы способной «размыть фундамент» совершенно лишены оснований. «Фундамент держится на сваях, прочно опёртых на грунт, - рассказывает руководитель проекта «Европейский». – И то, что происходит вверху, на глубине двух-трёх метров, на его прочность никак не влияет». Ещё более категорично высказывается Яков Пронозин: «Да тюменцам вообще грех жаловаться на грунты! Вечная мерзлота, лёсс, строительство на склонах – вот это действительно проблемы. Наши же грунты хоть и слабые, но предсказуемые». И подтверждением тому служит 30-летний опыт строительства в Заречье.
Доверяй, но проверяй
Если вы всё же сомневаетесь в работе строителей и хотите лично убедиться в фундаментальности их подхода, специалисты советуют предпринять следующие шаги.
Во-первых, познакомиться с исполнительной документацией на свайное поле, где будут обозначены все забитые сваи – по проекту и в реальности. Во-вторых, просмотреть акт скрытых работ, к числу которых относится устройство фундамента. Наконец, вы можете пролистать журнал забивки свай, в котором поимённо названы все, принимавшие в этом участие и указаны не только соответствующие дни, но и погодные условия, в которых производились работы. «По закону вы можете запросить любой документ, связанный со строительством, - говорят эксперты компании-застройщика. – И мы рекомендуем воспользоваться этим правом. Профессионалам скрывать нечего».
Наталья Половникова