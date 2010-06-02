Жильцы нового дома будут счастливы, - обещает застройщик

По-видимому, кризис в отрасли строительства отступил. Долгий период тюменские застройщики не могли похвастаться новыми начинаниями, теперь же такие события все чаще происходят. ООО «Меридиан Констракшн» сегодня устроило настоящий праздник - торжественный монтаж первой железобетонной плиты жилого дома в жилом комплексе «Современник».
На торжестве присутствовали представители городской администрации, управления строительства области, а также банковских и риэлторских структур. Также почтили присутствием партнеры застройщика – директор екатеринбургского завода «Бетфор» (предприятие группы ЛСР - один из самых надежных и крупнейших предприятий Урала по производству железобетонных изделий, бетонных и растворных смесей) и гендиректор ООО «УК» ЛСР Урал».
Перед началом монтажа первой железобетонной плиты 16-этажного панельного жилого дома ГП-2, входящего в состав комплекса «Современник», гендиректор компании-застройщика Вадим Юрченко поздравил присутствующих гостей с этим значимым событием и рассказал о самом объекте.
Жилой комплекс «Современник» - это четыре 16-этажных дома, два из которых будут в монолитно-каркасном исполнении, а два в панельном. Один из каркасных домов уже «красуется» на площадке в почти завершенном виде, а заложенный сегодня панельный дом будет завершен по плану во 4 квартале 2011 года. Площадка для домов очень удачно выбрана – вокруг устоявшаяся инфраструктура – школы, детсады, в шаговой доступности ТРЦ «Па-на-ма» и «Зеленый берег», а рядом строится многоэтажный гараж. Сами дома одноподъездные. Комплекс состоит из 524 квартир общей площадью 26,5 тысяч квадратных метров. Ввод первых двух домов комплекса в эксплуатацию намечен на 4 квартал 2011 года. Отметим, что стоимость однокомнатной квартиры доме, заложенном сегодня, порядка 1,2 млн. рублей.
«На территории будут обустроенные детские площадки, стояночные места, видеонаблюдение», - пообещал застройщик. Тип квартир он определил как «современный эконом-класс»: высота потолков 2,7 м, правильные геометрические формы комнат. «По генплану города, в будущем жители «Современника» практически сольются с деловым центром Тюмени», - добавил он. Застройщик также отметил, что положительная репутация важна для компании, поэтому «Меридиан Констракшн» делает все, чтобы сохранить ее. Примером может служить сложный период прошлого года, «мы ввели свои дома в срок и с надлежащим качеством», - сообщил г-н Юрченко, это подтверждают многочисленные благодарности жильцов.
Особенностью комплекса является его «скоростное» строительство. Как пояснил директор фирмы-генерального подрядчика ООО «Техстройинжениринг» Николай Серов, «благодаря высокой готовности стеновых панелей, «мокрые» процессы при отделке значительно сокращаются, а правильные проектные решения также позволяют сжать сроки монтажа панелей, поэтому мы надеемся, что данный объект мы сдадим досрочно».
Качественные материалы действительно позволяют строить многоквартирные дома быстрее. С этим согласны и поставщики железобетонных конструкций: «Отрадно, что наша продукция используется на стройплощадках Тюмени и позволяет приятно удивлять горожан качеством и долговечностью наших материалов», - прокомментировал директор завода «Бетфор» Василий Гомзяков.
По словам Николая Серова, компания-генподрядчик существует на строительном рынке уже более 15 лет, и положительно отличилась на многих тюменских объектах. На протяжении 4 лет они работают с «Меридиан Констракшн». «Главное, предъявлять определенные требования к генподрядчику и контролировать ход работ. Ввиду строгих требований, генподрядчик точно знает свою задачу и выполняет ее ровно в срок. Если требования ослабить, каким бы хорошим ни был подрядчик, он снизит «обороты» работы», - рассказал Вадим Юрченко.
По данным муниципальных образований, за период январь-июнь 2010 года осуществлен ввод порядка 571 тысячи квадратных метров жилья, в том числе многоквартирного - 418 тысяч, что составило порядка 129% к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные привел зам.начальника управления строительства и строительной индустрии Андрей Решетников. Он искренне поздравил компанию-застройщика с новым заделом: «Сегодняшнее начинание, я думаю, позволит осуществить намеченные правительством Тюменской области планы по вводу жилья на территории», - прокомментировал он.
Такое мероприятие еще раз показывает, что кризис действительно заканчивается, - подтвердил президент НП «Объединение риэлторов Тюмени» Олег Касьянов. По его словам, последний раз в подобном мероприятии он принимал участие пару лет назад. «Меридиан Констракшн» – та организация, недвижимость от которой мы продаем с уверенностью, что объекты будут сданы с надлежащим качеством и в срок. География их очень широка и отвечает как раз тем запросам, которых от них ждет покупатель жилья в Тюмени», - пояснил он.
После речей-поздравлений Вадим Юрченко, Николай Серов, Василий Гомзяков и Олег Касьянов облачились в каски и перчатки, взяли в руки лопаты и собственноручно нанесли цементный раствор на место установки первой железобетонной плиты 16-этажки. Участники церемонии вложили в раствор монетку, которая должна принести в дом будущих жильцов счастье. С помощью крана первая плита новостройки встала на место и о «борт корабля» с легкой руки застройщика была разбита бутылка шампанского. После продолжительны аплодисментов, гости делились эмоциями и поздравляли застройщика с новым начинанием. Теперь на этом месте вырастет жилое строение, жизнь в котором будет наполнена счастьем.
В завершение гостям мероприятия было предложено пройтись по объекту, строительство которого идет уже к завершению, - ГП-3 – это монолитно-каркасный дом с облицовкой из кирпича. В рамках экскурсии представители компаний смогли дать четкие характеристики зданию, поговорить об особенностях строения, а риэлторы задали все интересующие их вопросы, чтобы уж наверняка знать, что же им предстоит реализовывать.
Евгения Лямзина