Жильцы нового дома будут счастливы, - обещает застройщик

Жилой комплекс «Современник» - это четыре 16-этажных дома, два из которых будут в монолитно-каркасном исполнении, а два в панельном. Один из каркасных домов уже «красуется» на площадке в почти завершенном виде, а заложенный сегодня панельный дом будет завершен по плану во 4 квартале 2011 года. Площадка для домов очень удачно выбрана – вокруг устоявшаяся инфраструктура – школы, детсады, в шаговой доступности ТРЦ «Па-на-ма» и «Зеленый берег», а рядом строится многоэтажный гараж. Сами дома одноподъездные. Комплекс состоит из 524 квартир общей площадью 26,5 тысяч квадратных метров. Ввод первых двух домов комплекса в эксплуатацию намечен на 4 квартал 2011 года. Отметим, что стоимость однокомнатной квартиры доме, заложенном сегодня, порядка 1,2 млн. рублей.