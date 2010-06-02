В ТюмГУ на бюджет поступят 730 абитуриентов

Теперь, в Институт математики и компьютерных наук бесплатно могут поступить 122 человека, на биологический факультет — 79 человек, на
Таким образом, план приема на бюджетные места в ТюмГУ увеличится на 17 из 46 направлений подготовки (специальностей), тогда как на отдельных экономических и юридических специальностях количество бюджетных мест незначительно уменьшится. Но и количество выпускников в этом году намного меньше, поэтому можно предположить, что общий конкурс на бюджет будет ниже, чем в прошлом году.
Министерство образования и науки с каждым годом намеренно сокращает набор по гуманитарным и экономическим специальностям. «За счёт перераспределения контрольных цифр приёма мы определяем госполитику, а именно поддерживаем те профессии, которые востребованы экономикой», — считает министр Андрея Фурсенко.
Спрос на инженерные и технические специальности со стороны абитуриентов гораздо ниже. Тем не менее, государство пытается заинтересовать ими будущих студентов и ежегодно увеличивает приём по таким специальностям. Эти тенденции сохранятся и в следующем году.
В этом году также запланировано увеличить подготовку специалистов для сферы обслуживания. Это связано, с одной стороны, с её бурным развитием, проведением в России таких крупных мероприятий, как Олимпийские игры в Сочи, Всемирная студенческая универсиада, Саммит АТЭС. А с другой — большим интересом к этой сфере молодёжи. В прошлом году это направление оказалось одним из самых востребованных у абитуриентов. В этом году университету выделили порядка 20 бюджетных мест по этой группе специальностей. ТюмГУ предлагает два направления подготовки с достаточным количеством бюджетных мест в этой сфере: «Сервис» и «Туризм».
Итак, на первый курс дневного отделения ТюмГУ ждет 730 абитуриентов на бюджетные места, 43 человека поступят на бюджет на заочное отделение. На магистерские программы выделено 106 бюджетных мест, сообщает отдел профориентационной работы вуза.