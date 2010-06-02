В ТюмГУ на бюджет поступят 730 абитуриентов

В этом году также запланировано увеличить подготовку специалистов для сферы обслуживания. Это связано, с одной стороны, с её бурным развитием, проведением в России таких крупных мероприятий, как Олимпийские игры в Сочи, Всемирная студенческая универсиада, Саммит АТЭС. А с другой — большим интересом к этой сфере молодёжи. В прошлом году это направление оказалось одним из самых востребованных у абитуриентов. В этом году университету выделили порядка 20 бюджетных мест по этой группе специальностей. ТюмГУ предлагает два направления подготовки с достаточным количеством бюджетных мест в этой сфере: «Сервис» и «Туризм».