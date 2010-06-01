Там, за Тюменью, тоже есть земля…

«Самый почетный «ветеран» из них - поселок Богандинский (Килки), основанный еще в 17 веке. Одно из немногих сел, имеющих храм, построенный в дореволюционное время. Оно пережило на своем веку различные исторические катаклизмы, обросло своими легендами. Окрестности этого поселка с причудливо изогнутой рекой Пышмой, множеством красивейших лиственных рощ и хвойных боров, всегда являлись привлекательными для строительства загородных домов. Неподалеку расположенные села Пышминка, и Железный Перебор являются не менее интересными для людей, ищущих спокойной семейной жизни, без всех «прелестей городской цивилизации». Окруженные рекой и лесами, они обречены на рыболовство, охоту, сбор грибов и ягод. Неспроста ведущие художники Тюмени облюбовали эти места для творчества», - рассказал специалист рынка загородной недвижимости. При всем том, в селе Пышминка находится школа для жителей этих сел, а в каждом селе есть фельдшерско-акушерский пункт. Налажено регулярное автобусное сообщение. Все села газифицированы. Очень эффективно работает местная администрация во главе с Мосуновым Николаем Александровичем.