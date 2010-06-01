Там, за Тюменью, тоже есть земля…

Сегодня многие горожане все больше тянутся к отдыху на природе, в места, отдаленные от шумного центра города. Выезд на природу – отлично, а собственный уголок для жизни – еще лучше.
Весь весенний период на рынке недвижимости Тюменской области не стихает интерес к предложениям по реализации земельных участков. По мнению специалиста центра загородной недвижимости агентства «Сова» Андрея Денисова, предложения большинства агентств недвижимости ориентированы на определенный круг покупателей, ищущих свой будущий надел в престижном, удобном и красивом месте, не далее 5-10 км от Тюмени. В то же время на расстоянии 20-30 километров от Тюмени находятся красивейшие места, проживание в которых будет намного приятнее, чем в загазованных «престижных» районах Тюмени.
«Недаром некоторые высокопоставленные чиновники и бизнесмены города, представители разных слоев населения, заботящиеся о здоровье своих семей, нашли себе тихие и неприметные уголки нашей Родины на расстоянии до 30, а то и 50 км от города. В этих местах нет места аллергии и астме, другим вечным спутникам большого города. Современные средства коммуникации и транспорта стирают границы больших городов и небольших поселений. И отдохнуть после тяжелого рабочего дня на берегу тихой речушки гораздо приятней и эффективней, чем за трехметровыми каменными заборами Патрушево и Дербышей», - отмечает Андрей. Так, рассмотрим несколько примеров юга области.
В базе центра загородной недвижимости АН «Сова» можно найти незаслуженно забытые населенные пункты Тюменского района, такие как живописные места в районе сел Винзили, Богандинское, Пышминка, Железный Перебор.
«Самый почетный «ветеран» из них - поселок Богандинский (Килки), основанный еще в 17 веке. Одно из немногих сел, имеющих храм, построенный в дореволюционное время. Оно пережило на своем веку различные исторические катаклизмы, обросло своими легендами. Окрестности этого поселка с причудливо изогнутой рекой Пышмой, множеством красивейших лиственных рощ и хвойных боров, всегда являлись привлекательными для строительства загородных домов. Неподалеку расположенные села Пышминка, и Железный Перебор являются не менее интересными для людей, ищущих спокойной семейной жизни, без всех «прелестей городской цивилизации». Окруженные рекой и лесами, они обречены на рыболовство, охоту, сбор грибов и ягод. Неспроста ведущие художники Тюмени облюбовали эти места для творчества», - рассказал специалист рынка загородной недвижимости. При всем том, в селе Пышминка находится школа для жителей этих сел, а в каждом селе есть фельдшерско-акушерский пункт. Налажено регулярное автобусное сообщение. Все села газифицированы. Очень эффективно работает местная администрация во главе с Мосуновым Николаем Александровичем.
Стоимость земельных участков на сегодняшний день в столь живописных местах, естественно, варьируется. По данным АН «Сова», в Богандинском можно приобрести газифицированные и электрофицированные земельные участки площадями порядка 15 соток за 600 тысяч рублей. В селе Железный Перебор имеются участки с коммуникациями по уникальной цене 23 сотки всего за 350 тысяч рублей.
Как альтернативу этим поселениям Андрей Денисов отмечает поселок Винзили - крупный промышленный населенный пункт. Социальная инфраструктура этого места достаточно развита – это и школы, и детсады, а также медучреждения и колледж.
«Несколько крупных предприятий находящихся здесь не наносят экологического вреда, иначе в этом районе не находилось бы более десятка различных санаторно-профилактических учреждений. Местная администрация, во главе со Щукиным Евгением Геннадьевичем заботливо относится к развитию и жизни села. Строятся новые дома, объекты инфраструктуры. Развивается бизнес. Множество жителей севера, других областей России обращают внимание на этот перспективное село, переезжая сюда на постоянное жительство», - считает специалист.
Винзили предоставляют больше возможностей для строительства загородного дома по наличию земельных участков, более широкому выбору по расположению и качеству. По критерию цена-качество можно подобрать различные варианты для всех слоев населения. По словам представителя АН «Сова», в базе агентства много различных предложений, рассчитанных на разные слои населения. Есть «пустые участки» стоимостью 200-300 тысяч рублей, а также уникальные особняки на Мельнице за 29000 тысяч рублей. Пользуются спросом обычные дома с газовым отоплением стоимостью 1500-3000 тысячи рублей.
Остается напомнить, что радость от приобретения дома или земельного участка может быть омрачена неправильными действиями при покупке недвижимости, в результате чего вы рискуете остаться и без денег, и без недвижимости. Псевдоэкономия средств может обернуться несопоставимыми финансовыми потерями. Что бы избежать подобных проблем, рекомендуем обращаться к специалистам по недвижимости.
Евгения Лямзина
Фото предоставлено АН "Сова"