Застройщик VS риэлтор: к кому идти за новостройкой?

Большинство горожан считают, что купить квартиру в новостройке через агентство недвижимости несколько дороже, чем приобретать ее у застройщика напрямую. Сразу не стану разубеждать, да, есть агентства, которые берут комиссию с покупателя за приобретаемую жилплощадь, но наряду с этим часть агентств – официальные представители тюменских застройщиков, поэтому речь о вознаграждении риэлтору при покупке новостройки и не ведется.
Как поясняют сами представители риэлторских компаний, комиссионные отчисления чаще им платит сам застройщик. «Комиссию в настоящее время платим мы, как застройщики, - так прописано в соглашении о сотрудничестве. Берут ли агентства с клиентов дополнительные средства нам не известно. Уже как полтора года продолжается наше сотрудничество с АН, и только в последнее время ситуация стала меняться в лучшую сторону, правда, в большей степени за счет только одного АН «Этажи», представители которого, наконец-то, изучили наш продукт и являются действительно помощниками в деле продаж квартир, чего не могу сказать о других агентствах недвижимости», - прокомментировал начальник отдела маркетинга ОО «Оргкомитет МЖК» Антон Черкашин. В Компании «Меридиан Констракшн» также подтвердили, что при работе с риэлторами, оплата их услуг возлагается на плечи застройщика.
«Не все застройщики готовы платить за услуги агентства. В этом случае, мы предупреждаем наших клиентов о том, что при выборе определенного объекта, оплату комиссионных берет на себя покупатель. Только после согласия клиента, мы работаем дальше», - прокомментировала специалист агентства «Риэлт-Сервис» Елена Лебедева. В противовес к этому, в ряде случаев «клиенты агентства «Этажи» могут рассчитывать на эксклюзивную скидку или получить льготный процент в банке», - добавил директор агентства Ильдар Хусаинов.
Агентства и застройщики заключают договор о совместном сбыте и привлекают клиентов. Агентство имеет штат людей - специалистов рынка недвижимости. Они могут не только предложить объект клиенту, но и понимают, что должно быть у реализовываемого жилья, как преподнести те или иные отличия квартиры, рассказать о технических характеристиках объекта и самом застройщике.
И все-таки ряд покупателей жилья считает, что среди агентов недвижимости только мошенники, и лучше идти напрямую к застройщику – там все будет ровно. Здесь стоит отметить, если человек уже определился, что квартиру он будет покупать у определенного застройщика, конечно, стоит идти в офис продаж компании – специалисты которой расскажут о своем объекте и обо всех вариантах оплаты. Когда же объект не выбран, вариации по заданным параметрам удобнее рассмотреть в одном месте – в агентстве представлены все предложения, будь то объект застройщика, дольщика или вообще квартира со вторичного рынка, в противном случае, поиск жилья по душе может затянуться на годы. ..
Клиент обращается в агентство с описанием запрашиваемого объекта, поскольку найти самостоятельно требуемую квартиру бывает достаточно сложно. «Мы предлагаем весь перечень объектов, который имеется в продаже в настоящий момент на рынке. Это может быть вторичное или первичное жилье (от застройщика или от дольщика). Если клиент останавливает свой выбор на определенном объекте застройщика, мы бронируем квартиру и ждем процесса оформления сделки, попутно регулируя все формальные процедуры, которых предостаточно, но в виду плотного контакта с застройщиком все проходит гладко», - прокомментировал Ильдар Хусаинов.
Строительные компании разные – каждая ведет свою политику, предлагает свой товар, тем не менее, основная задача застройщика – строить и строить качественно. Специфика риэлтора – реализовывать любое жилье.
«Агентства плотно оперируют на вторичном рынке, а большая часть клиентов покупает жилье в новостройках, параллельно реализуя свою старую квартиру», - поясняет Ильдар Борисович. В этом случае покупатель (и он же продавец) избавляется многочисленных хождений по офисам застройщиков и одновременно реализует свое жилье и выбирает новое в одном месте.
Каждый делает выбор сам – куда ему удобнее и выгоднее обращаться. Хотя зачастую, стараясь выбрать жилье самостоятельно, покупатель в итоге приходит в агентство. «Вина» в этом риэлторов: они все больше повышают квалификацию, проходят обучения, заключают договоры с застройщиками и банками для наиболее тесного сотрудничества и более грамотного и полноценного предоставления услуг клиентам, поэтому предлагают больше и больше объектов недвижимости и находят все больше клиентов. Застройщики не отстают от риэлторов, активно проводя рекламные кампании и презентации своих объектов, стараясь произвести впечатление на потенциальных покупателей, показать качество и скорость строительства, тем самым, опять же, часть информации направляя в массы через агентов по недвижимости.
Евгения Лямзина