Застройщик VS риэлтор: к кому идти за новостройкой?

Как поясняют сами представители риэлторских компаний, комиссионные отчисления чаще им платит сам застройщик. «Комиссию в настоящее время платим мы, как застройщики, - так прописано в соглашении о сотрудничестве. Берут ли агентства с клиентов дополнительные средства нам не известно. Уже как полтора года продолжается наше сотрудничество с АН, и только в последнее время ситуация стала меняться в лучшую сторону, правда, в большей степени за счет только одного АН «Этажи», представители которого, наконец-то, изучили наш продукт и являются действительно помощниками в деле продаж квартир, чего не могу сказать о других агентствах недвижимости», - прокомментировал начальник отдела маркетинга ОО «Оргкомитет МЖК» Антон Черкашин. В Компании «Меридиан Констракшн» также подтвердили, что при работе с риэлторами, оплата их услуг возлагается на плечи застройщика.