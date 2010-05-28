Ипотека после развода

«Кроме приведенных примеров, часто встречаются и случаи, когда делится имущество, приобретенное задолго до развода. Например, квартира уже лет пять как куплена, и кредит исправно уплачивается. В этом случае банку «принадлежит» не вся квартира, а лишь ее часть, пропорциональная непогашенной сумме кредита. В таком случае, при переходе квартиры в общую долевую собственность, по второму сценарию, ничем не осложнен. Однако в случае, если квартира отходит кому-либо одному из супругов, ситуация осложняется. Так, необходимо учесть, что «оплаченная» часть квартиры оплачивалась из общих средств супругов. При разделе такой квартиры должны быть совмещены основные подходы к разделу обоих упомянутых выше схем, а именно: супруг, к которому переходит квартира, а так же обязательства по выплате остатка кредита, должен возместить второму супругу половину уже внесенных за квартиру денежных средств», - разъяснил Евгений Жук.