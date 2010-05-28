Ипотека после развода

Тюменские семьи стремятся улучшить жилищные условия, увеличить площадь жилья или просто съехать от родственников в собственную квартиру. Зачастую для этого семья приобретает жилье по программе ипотечного кредитования.
Однако ситуации бывают разные. Взяв обязательство-кредит однажды, нести его приходится многие годы (в среднем 15-20 лет), за которые произойти может многое, в том числе и распад семьи. Что же происходит с кредитом после развода?
Имущество – пополам
Банки страхуют свои риски, оформляя супруга как созаемщика – при таком положении вещей при неисполнении обязательств заемщиком, банк вправе требовать исполнения обязательств с созаемщика. Быть созаемщиками для пары, с другой стороны, выгодно, так как тогда их совокупный доход зачастую позволяет оформить ипотечный кредит.
Все имущество, приобретенное в браке, делится между супругами пополам, в том числе и долговые обязательства, но пользоваться имуществом при таких обстоятельствах бывает сложно и решать, кому конкретно достанется жилье, необходимо. В любом случае, интересы банка в процессе затрагиваются, поэтому обратиться туда необходимо.
«До начала бракоразводного процесса и раздела имущества заемщику и поручителю-супругу мы рекомендуем обратиться в кредитующий их банк (Отдел клиентского сопровождения ипотечных кредитов) за соответствующими разъяснениями и во избежание последующих разногласий», - прокомментировала Начальник отдела ипотечного кредитования ОО «Тюменский» ВТБ24 Дарья Медведева. По ее словам, порядка 4-5 обращений в месяц (включая консультации по телефону) в отделения ВТБ24 в Тюмени поступают именно по вопросам дальнейшего обслуживания кредита в случаях развода супругов и раздела имущества.
Платить по кредиту нужно в любом случае
Каждый конкретный случай ВТБ24 разрешает индивидуально. Но платежи по кредиту заемщикам необходимо совершать в любом случае, отметила представитель банка.
По мнению директора ООО «Юридическая компания «Титан» Евгения Жука, при разделе приобретенной по ипотеке квартиры возможно два основных сценария развития ситуации. По первому сценарию, и квартира, и долг перед банком полностью переходят к одному из супругов.
Такой вариант может быть приемлем, к примеру, если квартира куплена незадолго до развода и совместных платежей еще внесено немного (1-2), а так же если один из бывших супругов не способен выплачивать долг. В этом случае целесообразнее будет оставить квартиру и, соответственно, долг по ипотеке одному члену семьи – тому, на кого ипотека была оформлена.
«Для банка важно, чтобы режим гашения платежей остался прежним, то есть платежеспособность заемщика осталась в необходимом объеме. Если заемщик может обеспечить кредит сам, то поручитель – супруг (а) – просто выводится из состава обеспечения, а если заемщик в одиночку с кредитом не справляется, требуется замена поручителя», - прокомментировала представитель банка.
Квартира, купленная по ипотеке, является залоговой до самой последней выплаты, поэтому ее продажа без участия банка может повлечь серьезные проблемы. По словам Дарьи Медведевой, неприемлемыми для банка ВТБ24 являются следующие ситуации: раздел заложенного объекта недвижимости без участия банка в судебном бракоразводном процессе; раздел кредитных обязательств и предмета ипотеки между бывшими супругами в долях.
Во втором случае, считает Евгений, квартира признается общей долевой собственностью супругов, и делится пополам, при этом долг по уплате кредита делится так же.
В данном случае имеет значение и возможность совместного использования квартиры, т.е. такие характеристики квартиры, как площадь и количество комнат. Хотя, конечно же, это не единственное существенное обстоятельство. «Если квартира делится пополам, то и неоплаченный долг, соответственно, тоже. Например, если супруги материально независимы, они могут продолжать пользоваться квартирой «пополам» и аналогичным образом выплачивать долга. Тем не менее, если площадь жилья мала, а один из супругов неплатежеспособен, то имеет смысл оставить жилье лишь одному из заемщиков, т.е., пойти по первому сценарию раздела.» - считает Евгений.
«Кроме приведенных примеров, часто встречаются и случаи, когда делится имущество, приобретенное задолго до развода. Например, квартира уже лет пять как куплена, и кредит исправно уплачивается. В этом случае банку «принадлежит» не вся квартира, а лишь ее часть, пропорциональная непогашенной сумме кредита. В таком случае, при переходе квартиры в общую долевую собственность, по второму сценарию, ничем не осложнен. Однако в случае, если квартира отходит кому-либо одному из супругов, ситуация осложняется. Так, необходимо учесть, что «оплаченная» часть квартиры оплачивалась из общих средств супругов. При разделе такой квартиры должны быть совмещены основные подходы к разделу обоих упомянутых выше схем, а именно: супруг, к которому переходит квартира, а так же обязательства по выплате остатка кредита, должен возместить второму супругу половину уже внесенных за квартиру денежных средств», - разъяснил Евгений Жук.
Рассмотрим эту ситуацию на примере. Семья купила квартиру стоимостью в 1 млн. рублей в 2005 году, а на развод супруги подали в 2010 году. На дату развода супругами выплачено 300 тысяч, в остатке еще 700 тысяч рублей. Необходимо учитывать, что выплаты производились из общих средств супругов. В итоге получится, что 30% квартиры - общее нажитое имущество супругов, а 70% - в их «условной» собственности, еще неоплаченной. Следовательно, если вся квартира целиком переходит, например, к мужу, то он так же принимает на себя и часть долга супруги; тем не менее, 50% от выплаченной ими совместно суммы, принадлежат жене. Муж должен вернуть ей их либо деньгами, либо иным имуществом.
Договоримся на берегу
Как способ избежать моральных и финансовых проблем, можно заключить договор между супругами – брачный договор. Как уже говорилось, ипотечный кредит – дело многих лет, поэтому нужно предусматривать обстоятельства. Нотариально оформить договор, в котором необходимо указать, как будет оформляться квартира, в каких долях оплачиваются платежи и как изменится ситуация при появлении в семье детей. Эта несложная процедура позволит проще расставить все точки над i при необходимости.
Приведенными примерами все жизненные ситуации не исчерпываются. В любом случае, для объективного и справедливого раздела необходимо привлечение к участию в процессе банка, а так же здравый расчет и конструктивный диалог между уже бывшими супругами.
Евгения Лямзина