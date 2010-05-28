nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Дайджест Nashgorod.ru с 22 по 28 мая

28 мая 2010, 15:50
Самые интересные события этой недели по версии редакции и посетителей интернет-портала NashGorod.ru — это начало сезонных ремонтных работ «Водоканала» и связанные с этим отключения воды, сохранение стоимости проезда с 1 июня, угроза взрыва дома на Рижской, открытие второй очереди нефтеперерабатывающего завода.
Сюжет
Тюмень

Горяченькая не пошла

Для подготовки к следующей зиме утвержден и опубликован график опрессовок. Так с 25 мая по 7 июня не будет горячей воды на двух участках: в районе улицы Пермякова и в районе улиц Харьковская — Циолковского — Дзержинского — 2-я Луговая — Щербакова. В связи с переключением на водоснабжение от ТЭЦ-1 температура горячей воды была снижена во всем городе, а в Затюменке и на Доме обороны ее вообще не было.

Кроме этого, в июне (5-го и 19-го числа) будет отключено водоснабжение в правобережной и левобережной частях города соответственно. Плановые остановки водопровода будут проведены для масштабных работ по замене запорной арматуры на магистральных водоводах.

Мнения форумчан

Свинтусы, более сказать нечего, в выходной день и без воды остаться. Делали бы в период рабочего дня, когда все на работе, глядишь, и за сверхурочные не пришлось бы платить, и народу полегче.

Кошмар опять!!! У нас, видимо, снова все лето горячей воды не будет! В прошлом году как в начале июня отключили — так до конца августа и не было. И все ведь оправдано-то одно необходимое меняют, то другое.

Если в этот раз «подготовятся» к зиме так же, как в прошлый, я за себя не отвечаю.

Угрожал взорвать газ в своей квартире

Тюменец, проживающий в доме номер 73 по улице Рижской, выгнал из квартиры свою престарелую мать и, заблокировав входную дверь с помощью металлической трубы, угрожал взорвать бытовой газ в своем жилище.

Заместитель начальника УВД подполковник милиции Евгений Яковлев вел переговоры с «террористом». В ходе разговора стало ясно, что мужчина находится в психически неуравновешенном состоянии.

Пока тюменец разговаривал с начальником штаба через закрытую дверь, сотрудники вневедомственной охраны совместно с группой немедленного реагирования проникли с помощью лестницы через балконную дверь в квартиру. «Бунтаря» передали пятой бригаде «скорой помощи». В квартире изъята бутылка с растворителем, в которую был вставлен фитиль, тряпка и бензобак от мотороллера с бензином.

Мнения форумчан

Ужасы какие-то в нашем городе.

Классные у него соседи, прям через дверь видят, что он её трубой металлической заблокировал.

Стоимость проезда с 1 июня не увеличится

С 1 июня проезд в тюменских автобусах и маршрутных такси не подорожает. За билет горожане по-прежнему будут платить 14 рублей.

Однако в этом году цена проезда все же вырастет до 18 рублей. Это произойдет не в первый день лета, как планировалось, а с 1 октября. Впрочем, изменение стоимости поездки коснется лишь тех, кто предпочитает рассчитываться с кондуктором наличными. Со счета обладателей транспортных карт будут по-прежнему снимать 14 рублей.

Отсрочка связана с тем, что маршрутки не оборудованы устройствами для чтения транспортных карт. К 1 октября эта проблема будет решена.

Мнения форумчан

Радует, что «приятный» момент повышения цен запаздывает!

Было бы отлично, если бы одна и та же транспортная карта действовала и в автобусах, и автобусах малой вместимости.

А я сегодня транспортную карту купил. Надеюсь в сентябре они не заявят о бессрочном переносе повышения.

Ой, да ладно, зато картой реально удобно пользоваться — никай мелочёвки и шуршания купюрами в толкучке в час пик. просто достал карту и обратно убрал

Быть ли дороге на Мурманской?

Жители домов по улице Мурманская вышли в субботу на митинг, чтобы возразить против строительства дороги в своем квартале. Появилась информация, что небольшую улицу без сквозного проезда, соединяющую улицы М. Тореза и Салтыкова-Щедрина, планируют превратить в автомобильную дорогу и пустить здесь часть транспорта с ул. Республики.

Встреча собрала в общей сложности около сотни участников, к микрофону вышло больше десяти человек, в том числе проживающие в охваченных благоустройством домах профессора ТюмГУ Н. К. Фролов и В. И. Якименко.

По итогам митинга был предложен проект резолюции, включающей требование отменить планы строительства в текущем виде.

Нефтеперерабатывающий завод в Антипино открыт

В Тюмени 25 мая открылась вторая очередь Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Для получения на НПЗ автомобильного бензина надо построить еще две очереди — планируется, что в 2015 году тюменцы будут заправляться уже местным бензином.

Антипинский нефтеперерабатывающий завод введен в строй в 2006 году, до начала 2008-го его мощность составляла 450 тыс. продукции в год, затем мощности были увеличены. Предприятие выпускает прямогонный бензин, дизельное топливо мазут. Здесь трудится 540 человек.

Мнения форумчан

Да уж, 2015, не радует такая далекая дата.

Начали возрождать заводы. Сначала все загубили, теперь заново строят. Хоть строят. Молодцы.

#Новости#Происшествия#ЖКХ#Тюмень#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Ирина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25