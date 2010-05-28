Дайджест Nashgorod.ru с 22 по 28 мая

Для подготовки к следующей зиме утвержден и опубликован график опрессовок. Так с 25 мая по 7 июня не будет горячей воды на двух участках: в районе улицы Пермякова и в районе улиц Харьковская — Циолковского — Дзержинского — 2-я Луговая — Щербакова. В связи с переключением на водоснабжение от ТЭЦ-1 температура горячей воды была снижена во всем городе, а в Затюменке и на Доме обороны ее вообще не было.