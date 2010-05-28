Дайджест Nashgorod.ru с 22 по 28 мая

Горяченькая не пошла
Для подготовки к следующей зиме утвержден и опубликован график опрессовок. Так с 25 мая по 7 июня не будет горячей воды на двух участках: в районе улицы Пермякова и в районе улиц Харьковская — Циолковского — Дзержинского —
Кроме этого, в июне (
Мнения форумчан
Свинтусы, более сказать нечего, в выходной день и без воды остаться. Делали бы в период рабочего дня, когда все на работе, глядишь, и за сверхурочные не пришлось бы платить, и народу полегче.
Кошмар опять!!! У нас, видимо, снова все лето горячей воды не будет! В прошлом году как в начале июня отключили — так до конца августа и не было. И все ведь
Если в этот раз «подготовятся» к зиме так же, как в прошлый, я за себя не отвечаю.
Угрожал взорвать газ в своей квартире
Тюменец, проживающий в доме номер 73 по улице Рижской, выгнал из квартиры свою престарелую мать и, заблокировав входную дверь с помощью металлической трубы, угрожал взорвать бытовой газ в своем жилище.
Заместитель начальника УВД подполковник милиции Евгений Яковлев вел переговоры с «террористом». В ходе разговора стало ясно, что мужчина находится в психически неуравновешенном состоянии.
Пока тюменец разговаривал с начальником штаба через закрытую дверь, сотрудники вневедомственной охраны совместно с группой немедленного реагирования проникли с помощью лестницы через балконную дверь в квартиру. «Бунтаря» передали пятой бригаде «скорой помощи». В квартире изъята бутылка с растворителем, в которую был вставлен фитиль, тряпка и бензобак от мотороллера с бензином.
Мнения форумчан
Ужасы
Классные у него соседи, прям через дверь видят, что он её трубой металлической заблокировал.
Стоимость проезда с 1 июня не увеличится
С 1 июня проезд в тюменских автобусах и маршрутных такси не подорожает. За билет горожане
Однако в этом году цена проезда все же вырастет до 18 рублей. Это произойдет не в первый день лета, как планировалось, а с 1 октября. Впрочем, изменение стоимости поездки коснется лишь тех, кто предпочитает рассчитываться с кондуктором наличными. Со счета обладателей транспортных карт будут
Отсрочка связана с тем, что маршрутки не оборудованы устройствами для чтения транспортных карт. К 1 октября эта проблема будет решена.
Мнения форумчан
Радует, что «приятный» момент повышения цен запаздывает!
Было бы отлично, если бы одна и та же транспортная карта действовала и в автобусах, и автобусах малой вместимости.
А я сегодня транспортную карту купил. Надеюсь в сентябре они не заявят о бессрочном переносе повышения.
Ой, да ладно, зато картой реально удобно пользоваться — никай мелочёвки и шуршания купюрами в толкучке в час пик. просто достал карту и обратно убрал
Быть ли дороге на Мурманской?
Жители домов по улице Мурманская вышли в субботу на митинг, чтобы возразить против строительства дороги в своем квартале. Появилась информация, что небольшую улицу без сквозного проезда, соединяющую улицы М. Тореза и
Встреча собрала в общей сложности около сотни участников, к микрофону вышло больше десяти человек, в том числе проживающие в охваченных благоустройством домах профессора ТюмГУ
По итогам митинга был предложен проект резолюции, включающей требование отменить планы строительства в текущем виде.
Нефтеперерабатывающий завод в Антипино открыт
В Тюмени 25 мая открылась вторая очередь Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Для получения на НПЗ автомобильного бензина надо построить еще две очереди — планируется, что в 2015 году тюменцы будут заправляться уже местным бензином.
Антипинский нефтеперерабатывающий завод введен в строй в 2006 году, до начала
Мнения форумчан
Да уж, 2015, не радует такая далекая дата.
Начали возрождать заводы. Сначала все загубили, теперь заново строят. Хоть строят. Молодцы.