Как «работают» деньги в 2010 году, или советы желающим сохранить и приумножить

Какой вид личного дохода может принести вам недвижимость? Прежде всего, рентный доход (сдача в аренду). Даже в кризис цены на арендуемые площади жилых помещений скорректировались «в минус» всего на 5-10%, то есть арендодателям жилье приносило стабильный доход и в этот непростой период времени. Уже полгода как цены на недвижимость стабилизировались, более того, со второго квартала этого года начали расти, а ставки по ипотеке снижаются. Самое время вкладывать.