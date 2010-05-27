Как «работают» деньги в 2010 году, или советы желающим сохранить и приумножить

Посткризисное оживление российской экономики позволяет россиянам вновь задуматься о способах инвестирования личных средств. Как сохранить и приумножить в новых экономических условиях? Практичные советы частным инвесторам дают тюменские эксперты по недвижимости, банковской деятельности и фондовому рынку.
Недвижимость: как за каменной стеной
«Недвижимость всегда была высоконадежным способом сохранения денежных средств, хотя этот актив менее ликвиден, чем, например, ценные бумаги, - отмечает Александр Губкин, генеральный директор ООО «Экспресс-недвижимость». – Тем не менее, цены на недвижимость – и жилую, и коммерческую,- стабильно растут, и лишь за последние полтора года, в связи с мировым кризисом, имели тенденцию к снижению. Причем, по сравнению с другими активами, к снижению незначительному.
Какой вид личного дохода может принести вам недвижимость? Прежде всего, рентный доход (сдача в аренду). Даже в кризис цены на арендуемые площади жилых помещений скорректировались «в минус» всего на 5-10%, то есть арендодателям жилье приносило стабильный доход и в этот непростой период времени. Уже полгода как цены на недвижимость стабилизировались, более того, со второго квартала этого года начали расти, а ставки по ипотеке снижаются. Самое время вкладывать.
Совет тем, кто приобретает квартиру с целью последующей сдачи в аренду: всегда будут востребованы районы, близкие к центру, с хорошей инфраструктурой и транспортной доступностью, а также районы учебных заведений.
Если же хотите купить квартиру для потенциальной продажи, то лучше покупать у надежных застройщиков на этапе котлована. Доходность, по нашим расчетам, будет порядка 15-20% годовых. В Тюмени сейчас есть очень неплохие предложения».
Банки: возврат гарантируется
«Максимальный доход от вкладов получают те, кто открывает долгосрочные депозиты, - рассказывает Владислав Самойлов, управляющий Тюменским филиалом Инвесткапиталбанка. - Это объясняется политикой Центробанка, регулярно снижающего ставку рефинансирования, от которой зависит и ставка по вкладам.
Риск при вложении в банк минимален: система банковского страхования гарантирует 100%-ный возврат вкладов, размер которых не превышают 700 тыс. руб. Размер самого банка не имеет принципиального значения. Как показал недавний опыт, малые банки сохраняют деньги своих клиентов ничуть не хуже, зачастую предлагая более выгодные условия.
Открывая вклад, обратите внимание на порядок начисления процентной ставки. В случае капитализации вклада, то есть ежемесячного причисления начисленных процентов к общей сумме вклада, доход будет заметно выше. Некоторые банки завлекают клиентов обещаниями очень высоких ставок, но при детальном изучении выясняется, что ставка возрастает постепенно, и лишь в последние месяцы достигает обещанного уровня. В итоге, например, вместо 18% годовых вы можете получить 13%. Попросите рассчитать для вас эффективную ставку, чтобы увидеть реальный доход. В некоторых случаях расчет можно произвести самостоятельно, воспользовавшись он-лайн калькулятором на сайте банка.
Следует также оценить, как скоро могут понадобиться вам эти деньги. Если не уверены в сроках размещения денежных средств, выбирайте вариант, предусматривающий досрочное закрытие вклада с минимальными потерями.
От колебаний валютного рынка можно застраховаться, открыв вклады в иностранной валюте. Совет: не храните все сбережения в одной валюте, распределите риски и храните 50% в рублях, 25% в евро и 25% в долларах. Очень привлекательными могут оказаться «золотые» счета: на ваш счет «зачисляется» то количество золота, которое можно купить в данный момент на внесенную вами сумму. А цены на золото постоянно растут».
Фондовый рынок: с хорошим брокером – хороший доход
«Доход на фондовом рынке может быть больше, чем доход от банковского депозита, недвижимости или бизнеса, - рассказывает Дмитрий Алейников, трейдер тюменского представительства инвестиционной компании «ФИНАМ». - По итогам прошлого года фондовые индексы прибавили за год более 120%.
Привилегированные акции Сбербанка прибавили более 680%, обыкновенные - 250%, более 100% прибавили бумаги ГМК «Норникель» и «Полюс Золото», трехзначную доходность демонстрировали акции «Роснефти», «Газпром нефти» и «Татнефти». Это результаты доходности наиболее ликвидных бумаг — «голубых фишек». Но есть еще акции так называемого «второго эшелона», которые могут показать еще более впечатляющую доходность.
При этом среднее значение процентных ставок по рублевым вкладам составило к концу прошлого года порядка 11-15%, доходность вложений в евро - около 6%, а долларовая доходность едва перекрыла планку 3,5%.
Чтобы начать инвестировать в фондовый рынок, надо обратиться к брокеру, то есть инвестиционной компании. Брокер напрямую заинтересован в успехе своего клиента, так как получает комиссионные от оборота инвестора. Соответственно, брокеру выгодно минимизировать риски клиента: крупные компании стараются предоставить инвестору качественную аналитику, набор бесплатных услуг, современное программное обеспечение, консультации специалистов. Кстати, для многих людей фондовый рынок из направления вложения свободных средств превращается в полноценный бизнес».
Итак, какой способ вложения личных инвестиций выбрать, каждый решает сам. Стабильно растущая в цене и приносящая рентный доход недвижимость, застрахованный государством банковский вклад или рисковый, но высокодоходный фондовый рынок: в вашем распоряжении все те же финансовые инструменты, что были и до кризиса. Однако, стоит учесть, что ситуация в стране и мире пока не та, что была 2-3 года назад… Выбор за вами.
Наталья Половникова