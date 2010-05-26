Дольщики дома в МЖК заселяются в свои квартиры

Добавим, что Общественная организация «Оргкомитет МЖК» существует на тюменском рынке жилья более 25 лет, и проблемных объектов у компании никогда не было. Сложная ситуация с нерадивым подрядчиком немного подкосила репутацию застройщика, тем не менее, не смотря на вложившуюся ситуацию, застройщик достроил объект и ввел его в эксплуатацию 5 мая 2010 года за счет собственных средств и не дал пополнить ряды обманутых дольщиков 139 семьям. Также, не смотря на все потрясения, компания-застройщик не останавливала работы на других объектах – возводимых многоэтажках там же, в микрорайоне МЖК. Оба дома продолжают строиться согласно графикам.