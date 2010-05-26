Дольщики дома в МЖК заселяются в свои квартиры

Квартиры дома в микрорайоне МЖК, строительство которого было затянуто «благодаря» нерадивому подрядчику «Стройтехногрупп», обрели своих хозяев. На сегодня дом, адрес которого Широтная, 108, корпус 5, в эксплуатацию введен. По словам представителей застройщика - «Оргкомитета МЖК», с 1 июня начнется выдача актов приема-передачи, для оформления в собственность.
Напомним, Общественная организация «Оргкомитет МЖК г. Тюмени» рассчиталась с подрядчиком и была вынуждена своими силами и за свой счет завершать строительство жилого дома ГП-4 в микрорайоне МЖК города Тюмени. Достраивать пришлось немало, тем не менее, компания взялась довести дом до логического завершения и ввода. Помощь от городской администрации застройщику была оказана в полном объеме, по словам начальника коммерческого отдела общественной организации Антона Черкашина, администрация всячески помогала в документальном оформлении ввода дома, особо хочется подчеркнуть активное участие Госстройнадзора в ускорении вопроса ввода в эксплуатацию.
Строительство объекта несколько затянулось, за что застройщик не раз публично извинялся. Тем не менее, сегодня дом стоит. Он завершен. Часть будущих жильцов уже сделали ремонтные работы и готовы заезжать после получения документов. «Репутация компании – важный элемент для существования организации, поэтому мы приносим свои извинения за запоздалый ввод дома. Для нас сложившаяся ситуация стала своеобразным уроком - будем внимательнее выбирать подрядчиков», - прокомментировал Антон Черкашин.
Добавим, что Общественная организация «Оргкомитет МЖК» существует на тюменском рынке жилья более 25 лет, и проблемных объектов у компании никогда не было. Сложная ситуация с нерадивым подрядчиком немного подкосила репутацию застройщика, тем не менее, не смотря на вложившуюся ситуацию, застройщик достроил объект и ввел его в эксплуатацию 5 мая 2010 года за счет собственных средств и не дал пополнить ряды обманутых дольщиков 139 семьям. Также, не смотря на все потрясения, компания-застройщик не останавливала работы на других объектах – возводимых многоэтажках там же, в микрорайоне МЖК. Оба дома продолжают строиться согласно графикам.
Евгения Лямзина