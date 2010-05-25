Тюменские риэлторы учатся продавать

«На мой взгляд, этот мастер класс был одним из лучших в Тюмени за последние годы. Мало что может сравниться с изучением и системным анализом рынка, который объективно опережает нас на определенное количество лет. Надеюсь, что многие поняли, куда идет тренд, и мы все вместе сможем догнать и перегнать Америку», - дал комментарий директор АН «Этажи» Ильдар Хусаинов. Он также отметил талант докладчика: «Иногда даже самый интересный материал из-за неудачной подачи слушать тяжело, тут же было все идеально и в этом плане - два дня мастер-класса пролетели как футбольный матч. И главное, скоро клиенты смогут реально оценить те изменения, которые произойдут в работе компаний, - это самое важное - только за качественный сервис на сегодня граждане готовы платить», - считает он.