Тюменские риэлторы учатся продавать

Практикующий риелтор Светлана Столярова провела для тюменских специалистов рынка недвижимости мастер-класс 21-22 мая 2010 года. Организаторы – некоммерческое партнерство «Объединение риелторов Тюмени» - не ожидали такого количества желающих – на мероприятие пришли более 85 человек.
Двухдневный мастер-класс вызвал интерес не только среди членов «ОРТ», но и у руководителей и риэлторов агентств, не входящих в партнерство. Присутствовали АН «Новый город», «Домино», «Этажи», «Век+», ТМПО, «Фортуна», «Ямал-риэлти», «Город», «Огни Сибири», «Тюменское», «Ямал и К» и др. – те, кого интересует развитие рынка недвижимости. Многие руководители компаний в процессе сокрушались, что сотрудники их агентств не присутствовали на мероприятии – информация семинара была бы полезна всем.
Мастер-класс на тему «Системный подход к бизнесу - гарантия успеха агента и риэлторской компании» рассказал тюменским специалистам о том, что ждет рынок недвижимости впереди, в каком направлении идет его развитие и как действовать, чтобы правильно реализовывать объекты недвижимости.
«Каждый вынес из мастер-класса зарубежной коллеги свое – каждый получил заряд энергии. Даже для тех, кто на рынке недвижимости уже довольно долгий срок, такое мероприятие – некий толчок, новая волна, которая дает направление к действию: что, как реализовывать и какими методами продвигать товар», - отзывается директор АН «Новый город» Ирина Яременко. Именно под ее чутким руководством прошла организация мероприятия. - «К сожалению, вузов, где обучают риэлторскому делу, у нас нет, поэтому обучение проходит таким образом: приглашаются практикующие специалисты, которые показывают на своем примере нашим риэлторам, как строится их работа. Семинар Светланы Столяровой помог рассмотреть собственную работу со стороны, «примерить» другую систему и научиться организовывать свой труд по-новому».
По словам Ирины Яременко, это не единственный обучающий мастер-класс для тюменских участников рынка недвижимости, за прошлые годы Тюмень посетили такие практикующие специалисты, такие как Михаил Гороховский, Роман Мурадян и другие.
«На мой взгляд, этот мастер класс был одним из лучших в Тюмени за последние годы. Мало что может сравниться с изучением и системным анализом рынка, который объективно опережает нас на определенное количество лет. Надеюсь, что многие поняли, куда идет тренд, и мы все вместе сможем догнать и перегнать Америку», - дал комментарий директор АН «Этажи» Ильдар Хусаинов. Он также отметил талант докладчика: «Иногда даже самый интересный материал из-за неудачной подачи слушать тяжело, тут же было все идеально и в этом плане - два дня мастер-класса пролетели как футбольный матч. И главное, скоро клиенты смогут реально оценить те изменения, которые произойдут в работе компаний, - это самое важное - только за качественный сервис на сегодня граждане готовы платить», - считает он.
Предполагал пойти на мастер-класс только в первый день, но атмосфера, энергетика и формат общения захватили полностью – в итоге оба дня посещал риэлтор агентства «Огни Сибири» Олег Кадай. Он, можно сказать, начинающий специалист с полуторагодовалым стажем работы получил неоценимый опыт: «Светлана пояснила неординарные способы привлечения клиентов, новые виды рекламы, способы работы на рынке, и даже то, что не все из предложенных способов были приемлемы в условиях нашего города, не смутило нисколько. Американский рынок недвижимости в развитии опережает наш на столетие, благодаря семинару, мы можем видеть свою работу через призму «чужого» рынка, выйти на другой уровень и, интерпретируя опыт специалиста под наши условия, дать нашему рынку новый толчок».
Риэлтор, брокер, специалист по маркетингу в недвижимости, эксперт по тенденциям развития риэлторского бизнеса Светлана Столярова живет и занимается риэлторской деятельностью в Америке с 1998 года. Лицензированный брокер по продаже недвижимости в штате Огайо, США. Создатель и руководитель компании Local-n-Global Realty. Названа самым результативным новичком года компании Coldwell Banker. С 2002 года признана членом Multi-Million Dollar Club, с 2006 года – Who’s Who in Real Estate Platinum Member. Она публикует статьи и ведет рубрику, посвященную недвижимости, в двух русскоязычных газетах г.Кливленда (штат Огайо, США). Статьи Светланы Столяровой печатаются в русскоязычных изданиях Нью-Йорка (Нью-Йорк), Палм-Кост (Флорида), Майами. Статьи и интервью со Светланой Столяровой публикуются в Рунете, в издании «Квартирный вопрос», КДО, корпоративных изданиях корпорации Миэль. Она - автор популярных блогов по недвижимости на английском и русском языках.
С 2006 года в России Светлана Столярова проводит консультации, тренинги и мастер-классы в разных городах, на Конгрессах Российской Гильдии Риэлтеров (РГР), проводит лекции для продавцов и покупателей недвижимости, разъясняя тонкости процесса купли-продажи домов, их финансирования.
Вот так конкурентов рынка объединяет общее – желание правильно расценивать рынок, понимать его, видеть наперед перспективы его развития и учиться работать с клиентами.
Евгения Лямзина