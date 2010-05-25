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Игорь Манн: Маркетинг больше не игрушка

25 мая 2010, 17:04
Те времена, когда маркетинг воспринимался как необязательный атрибут бизнеса, прошли. Теперь он, наконец, переходит в разряд реальных инструментов бизнеса. С этого начал свое выступление в Тюмени гуру маркетинга, издатель, бизнес-тренер Игорь Манн.
Сюжет
Тюмень

В наш город Игорь Манн прилетел для того, чтобы презентовать свою новую книгу «Арифметика маркетинга для первых лиц» и на эту же тему провести семинар. Такие понятия, как маркетинг и руководитель вместе еще ни разу не упоминались. В новой книге Манн суммировал свой 15-летний опыт работы в маркетинге. «Я написал книгу для менеджера по маркетингу, для директора, для пиарщика. Эта книга замкнет всех участников этой цепочки — исполнителей и организаторов маркетинга — в одну информационную систему. Теперь они все должны говорить на одном языке. Маркетеры будут знать, что делают, а руководители благодаря этой книжке начнут понимать, чего они могут требовать от маркетинга», — пояснил Игорь Манн.

Тем не менее, российские руководители не слишком активно стремятся получить дополнительные знания в этой сфере. «Я не понимаю тех топов, которые боятся показываться. Плох тот руководитель, кто не может себя продвинуть», — заявил Манн. В то же время маркетеры тоже боятся проявить фантазию и предложить что-то новое, ведь так уж сложилось, что инициатива в нашей стране наказуема. Но только благодаря каким-то новым открытиям можно выйти на новый уровень.

Тюменский регион выгодно отличается от других областей России тем, что необходимость развития маркетинга здесь понимает правительство. Как рассказал начальник отдела информации Фонда развития и поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков, они оказывают подведомственным компаниям именно такую поддержку. Он также порадовался тому факту, что начинающие бизнесмены понимают важность маркетинга, и с удовольствием посещают семинары и тренинги. «Такие компании, как „Автоград“ и „Партнер-Инвест“ вышли на рынок именно благодаря пониманию необходимости этого инструмента», — подчеркнул Машуков.

Разговор коснулся также и студентов, мечтающих сделать маркетинг своей профессией. По словам директора ГК «Маркетинг-Консультант» Сергея Разуваева, 100% тюменских студентов могут работать по профессии, но им необходимо уже с первого курса если не работать, то пытаться практиковаться у профессионалов.

В Тюменской области некоторые маркетинговые приемы использовались еще в 18–19 веках, рассказала редактор «Тюменского бизнес-журнала» Полина Гаранина. Когда журнал начал подготовку публикаций на историческую тематику, обнаружили, что слоган «если вам не понравится, мы вернем вам деньги», использовался еще тюменскими купцами. Кроме того, в Тюменской области исторически сложился самый благоприятный инвестиционный климат. У нас это понятие широко не используется, а зарубежные инвесторы обращают на этот фактор внимание.

Игорь Манн заметил, что тюменские руководители могли бы использовать исторические «фишки», например, при общении с партнерами говорить «честное купеческое слово». Это позволило бы, как минимум, запомнить человека.

Бизнесменам пора понять, что если будет лучше маркетинг, будет лучше компания, а значит, будет лучше ваш город, пояснил Игорь Манн.

О том, что такое маркетинг спорят Игорь Манн и Артемий Лебедев

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