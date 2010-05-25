Игорь Манн: Маркетинг больше не игрушка

В наш город Игорь Манн прилетел для того, чтобы презентовать свою новую книгу «Арифметика маркетинга для первых лиц» и на эту же тему провести семинар. Такие понятия, как маркетинг и руководитель вместе еще ни разу не упоминались. В новой книге Манн суммировал свой 15-летний опыт работы в маркетинге. «Я написал книгу для менеджера по маркетингу, для директора, для пиарщика. Эта книга замкнет всех участников этой цепочки — исполнителей и организаторов маркетинга — в одну информационную систему. Теперь они все должны говорить на одном языке. Маркетеры будут знать, что делают, а руководители благодаря этой книжке начнут понимать, чего они могут требовать от маркетинга», — пояснил Игорь Манн.