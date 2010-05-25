Игорь Манн: Маркетинг больше не игрушка

В наш город Игорь Манн прилетел для того, чтобы презентовать свою новую книгу «Арифметика маркетинга для первых лиц» и на эту же тему провести семинар. Такие понятия, как маркетинг и руководитель вместе еще ни разу не упоминались. В новой книге Манн суммировал свой
Тем не менее, российские руководители не слишком активно стремятся получить дополнительные знания в этой сфере. «Я не понимаю тех топов, которые боятся показываться. Плох тот руководитель, кто не может себя продвинуть», — заявил Манн. В то же время маркетеры тоже боятся проявить фантазию и предложить
Тюменский регион выгодно отличается от других областей России тем, что необходимость развития маркетинга здесь понимает правительство. Как рассказал начальник отдела информации Фонда развития и поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков, они оказывают подведомственным компаниям именно такую поддержку. Он также порадовался тому факту, что начинающие бизнесмены понимают важность маркетинга, и с удовольствием посещают семинары и тренинги. «Такие компании, как „Автоград“ и „
Разговор коснулся также и студентов, мечтающих сделать маркетинг своей профессией. По словам директора ГК
В Тюменской области некоторые маркетинговые приемы использовались еще в 18–19 веках, рассказала редактор «Тюменского
Игорь Манн заметил, что тюменские руководители могли бы использовать исторические «фишки», например, при общении с партнерами говорить «честное купеческое слово». Это позволило бы, как минимум, запомнить человека.
Бизнесменам пора понять, что если будет лучше маркетинг, будет лучше компания, а значит, будет лучше ваш город, пояснил Игорь Манн.
О том, что такое маркетинг спорят Игорь Манн и Артемий Лебедев