Будет ли построена дорога на Мурманской?

Мурманская — небольшая улица без сквозного проезда, соединяющая улицы М. Тореза и
Чтобы не допустить этого, жильцы окрестных домов сформировали инициативные группы, силами которых было собрано около 300 подписей против строительства, составлены и отправлены письма в различные инстанции. По инициативе проживавшего в одном из домов члена партии КПРФ и председательницы ЖКХ было решено заявить митинг для обсуждения проблемы.
К семи часам вечера у торца дома № 15 начали собираться люди, озабоченные судьбой своего квартала. Как оказалось чуть позже, присутствовали не только они: удалось пригласить на митинг представителя власти — заместителя руководителя управы ЦАО Сергея Валерьевича Польянова, так что встреча обернулась достаточно напряженной дискуссией.
В ходе диалога Польянов пояснил, что исходным пунктом для преобразований было распоряжение об обустройстве энергоэффективного квартала, частью которого является и улица Мурманская. Аукцион на «Оказание услуг на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации: „Строительство проезжей части с устройством ливневой канализации, тротуаров и парковочных мест по ул. Мурманская в границах ул. Мориса Тореза и ул.
Чиновник подчеркивал, что администрации не стремится навязать горожанам свои проекты. Все будет в точности так, как того захотят местные жители: «Если вы скажете: увеличить межквартальный проезд, чтобы могла подъехать скорая, милиция, чтобы вы могли подъехать, разгрузить
Однако было заметно, что народ не привык доверять словам власть имущих. Многие выражали опасение, что под прикрытием благоустройства администрация все равно реализует проект сквозной дороги, другие были убеждены, что
Более рационально настроенные жильцы предлагали подойти к решению проблемы конструктивно и не отказываться от возможности благоустроить дворы — при условии, что проект будет полностью одобрен местными жителями.
«Нам нужно благоустройство, нужны деревья и спортивная площадка. Там, где стоит сейчас четырехэтажный гараж, предполагался спортивный комплекс. Тогда я боролась одна, поэтому ничего не выиграла. А теперь мы боремся все вместе», — убеждала собравшихся и чиновника председательница ЖКХ Эмилия Акрамовна.
Отдельной темой для обсуждения стала судьба уличных погребов, которых в районе больше полусотни. В самом начале митинга Польянов заявил, что дороги может не быть, но погреба с проектом благоустройства несовместимы, и убрать их придется, тем более, что это — «самовольный захват земельного участка». И действительно: на каждом из них уже была наклеена соответствующий бумага, постановляющая снести их до 22 мая. Решение это вызвало вполне объяснимое возмущение: в кризисные годы многим помогает выжить собранный на даче урожай, который необходимо
Час, отведенный на митинг пролетел быстро. Встреча собрала в общей сложности около сотни участников, к микрофону вышло больше десяти человек, в том числе проживающие в охваченных благоустройством домах профессора ТюмГУ
По итогам митинга был предложен проект резолюции, включающей следующие требования:
— Отменить планы строительства в текущем виде.
— Провести капитальный ремонт дорожного покрытия на участке ул.
— Выделить деньги на обустройство дворовой территории домов по адресам ул. Седова д.15 и ул. Седова д.19 (полноценная детская площадка, площадка для выгула собак, скамейки,
— Сохранить дворовые погреба домов по Седова 15 и Седова 19. Отменить любые распоряжения по их сносу.
— Иформировать инициативную группу о любых проектных и строительных работах в районе улицы Мурманская. Инициативная группа, в свою очередь, будет извещать о таких планах жильцов прилежащих домов.