Будет ли построена дорога на Мурманской?

Отдельной темой для обсуждения стала судьба уличных погребов, которых в районе больше полусотни. В самом начале митинга Польянов заявил, что дороги может не быть, но погреба с проектом благоустройства несовместимы, и убрать их придется, тем более, что это — «самовольный захват земельного участка». И действительно: на каждом из них уже была наклеена соответствующий бумага, постановляющая снести их до 22 мая. Решение это вызвало вполне объяснимое возмущение: в кризисные годы многим помогает выжить собранный на даче урожай, который необходимо где-то хранить. Чиновнику ничего не оставалось, как согласиться с доводами жителей.