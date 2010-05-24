Будет ли построена дорога на Мурманской?

Жители домов по улице Мурманской вышли в субботу на митинг, чтобы возразить против строительства дороги в своем квартале.
Мурманская — небольшая улица без сквозного проезда, соединяющая улицы М. Тореза и Салтыкова-Щедрина. Около месяца назад в прессе начали появляться сообщения о том, что власти планируют превратить ее в автомобильную дорогу, чтобы отвести часть транспорта с Республики. Это известие вызвало бурю негодования у местных жителей, еще бы — если дорога будет построена, подъезды их домов будут выходить прямо на проезжую часть, а машины будут круглосуточно ездить прямо под окнами школы № 29 и роддома № 2.
Чтобы не допустить этого, жильцы окрестных домов сформировали инициативные группы, силами которых было собрано около 300 подписей против строительства, составлены и отправлены письма в различные инстанции. По инициативе проживавшего в одном из домов члена партии КПРФ и председательницы ЖКХ было решено заявить митинг для обсуждения проблемы.
К семи часам вечера у торца дома № 15 начали собираться люди, озабоченные судьбой своего квартала. Как оказалось чуть позже, присутствовали не только они: удалось пригласить на митинг представителя власти — заместителя руководителя управы ЦАО Сергея Валерьевича Польянова, так что встреча обернулась достаточно напряженной дискуссией.
В ходе диалога Польянов пояснил, что исходным пунктом для преобразований было распоряжение об обустройстве энергоэффективного квартала, частью которого является и улица Мурманская. Аукцион на «Оказание услуг на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации: „Строительство проезжей части с устройством ливневой канализации, тротуаров и парковочных мест по ул. Мурманская в границах ул. Мориса Тореза и ул. Салтыкова-Щедрина в Центральном административном округе города Тюмени“» выиграл НТПИ, и на данном этапе разрабатывается документации на строительство объекта, техзадание.
Чиновник подчеркивал, что администрации не стремится навязать горожанам свои проекты. Все будет в точности так, как того захотят местные жители: «Если вы скажете: увеличить межквартальный проезд, чтобы могла подъехать скорая, милиция, чтобы вы могли подъехать, разгрузить какие-то продукты — сделаем дорогу. Если вы скажете, что вам достаточно такого проезда, какой есть — ради бога. Создайте инициативную группу для рассмотрения проекта. Если вы визируете его — начинаем реализацию. Если нет — ничего делать не будем».
Однако было заметно, что народ не привык доверять словам власть имущих. Многие выражали опасение, что под прикрытием благоустройства администрация все равно реализует проект сквозной дороги, другие были убеждены, что кто-то просто хочет заработать денег на этом строительстве. «Не трогайте нас, нам ничего не надо» — такова была позиция скептиков. Польянов в ответ пожимал плечами и говорил, что тогда деньги просто переведут на благоустройство другого района районов.
Более рационально настроенные жильцы предлагали подойти к решению проблемы конструктивно и не отказываться от возможности благоустроить дворы — при условии, что проект будет полностью одобрен местными жителями.
«Нам нужно благоустройство, нужны деревья и спортивная площадка. Там, где стоит сейчас четырехэтажный гараж, предполагался спортивный комплекс. Тогда я боролась одна, поэтому ничего не выиграла. А теперь мы боремся все вместе», — убеждала собравшихся и чиновника председательница ЖКХ Эмилия Акрамовна.
Отдельной темой для обсуждения стала судьба уличных погребов, которых в районе больше полусотни. В самом начале митинга Польянов заявил, что дороги может не быть, но погреба с проектом благоустройства несовместимы, и убрать их придется, тем более, что это — «самовольный захват земельного участка». И действительно: на каждом из них уже была наклеена соответствующий бумага, постановляющая снести их до 22 мая. Решение это вызвало вполне объяснимое возмущение: в кризисные годы многим помогает выжить собранный на даче урожай, который необходимо где-то хранить. Чиновнику ничего не оставалось, как согласиться с доводами жителей.
Час, отведенный на митинг пролетел быстро. Встреча собрала в общей сложности около сотни участников, к микрофону вышло больше десяти человек, в том числе проживающие в охваченных благоустройством домах профессора ТюмГУ Н. К. Фролов и В. И. Якименко, а также жители других районов города; присутствовали представители партии КПРФ и анархисты.
По итогам митинга был предложен проект резолюции, включающей следующие требования:
— Отменить планы строительства в текущем виде.
— Провести капитальный ремонт дорожного покрытия на участке ул. Мурманская-ул. Северная и оснастить их искусственными неровностями для обеспечения низкой скорости движения транспорта.
— Выделить деньги на обустройство дворовой территории домов по адресам ул. Седова д.15 и ул. Седова д.19 (полноценная детская площадка, площадка для выгула собак, скамейки, и т. д.). План обустройства согласовать с инициативной группой жильцов.
— Сохранить дворовые погреба домов по Седова 15 и Седова 19. Отменить любые распоряжения по их сносу.
— Иформировать инициативную группу о любых проектных и строительных работах в районе улицы Мурманская.
Инициативная группа, в свою очередь, будет извещать о таких планах жильцов прилежащих домов.
Дарья Мышленникова