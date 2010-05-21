Здоровье — под ногами

Во-третьих , можно приготовить весеннюю разновидность всеми любимого летнего напитка — это квас из чистотела. Чистотел — влаголюбивое растение, поэтому найти его можно на пустырях, завалинках, около домов. Следует помнить, что в чистом виде это растение ядовито, поэтому оно требует особой обработки. Стакан измельченных стеблей и соцветий чистотела нужно поместить в марлевый мешочек. Затем — подготовить трехлитровую банку, в которую налить 1 стакан обезжиренного кефира и высыпать 1 стакан сахара, банку на треть залить кипяченой водой комнатной температуры. После этого поместить мешочек с чистотелом в банку и придавить грузом, затем полностью залить водой. Благодаря кефиру, квас начнет бродить, а сок чистотела потеряет ядовитые свойства. Через 2 недели напиток будет готов к употреблению, нужно лишь слить жидкость из банки (через трубочку или марлю), стараясь не захватить осадок.