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Здоровье — под ногами

21 мая 2010, 10:59
Несмотря на прохладную погоду, весна все-таки успела добраться до нашего города. Теплые дни подарили нам не только волшебный запах цветущих яблонь, но и бурный рост разнообразной зелени — яркие одуванчики, «злая» крапива, подорожник, лопухи, которые могут порадовать не только наш глаз, но и организм, если правильно употребить их в пищу.
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Тюмень

Тюменский травник со стажем Виктор Алексеев рассказал корреспонденту NashGorod.ru о растениях, которые помогут организму восстановить силы после утомительной зимы, улучшат самочувствие, позволят меньше уставать и лучше воспринимать нагрузки. И не стоит морщиться презрительно при словах «суп-пюре из крапивы» или «салат из одуванчиков», потому что это вовсе не атрибут бедности, а показатель заботы о здоровье. Натуральные витамины лучше всего взбодрят ослабевший за долгую зиму организм, а зелень приятно разнообразит весенний стол. Итак, что можно сделать тем, кто решил приобщиться к миру дикорастущих трав?

Во-первых, приготовить салат из крапивы, которая начала появляться в Тюмени с начала мая. Это растение — комплекс витаминов, которые нужны уставшему после зимы организму (А, С, K, B1, B2, B3) и всевозможных микроэлементов (медь, железо, кальций). Чтобы получить необходимое количество витаминов, жгучего растения нужно немного — 4–5 молодых листочков. Технология приготовления салата из крапивы проста: обдать кипятком, порезать, посолить и заправить сметаной — получится отличный витаминный весенний салат. Крапиву можно, в принципе, собирать где угодно, лишь бы со времени появления листочков прошло не больше 5–6 дней — тогда она не успевает вобрать токсинов.

Неплохой компаньон крапивы — подорожник. Его, в отличие от жгучего растения, не обязательно купать в кипятке. 2 столовые ложки листьев подорожника в компании с крапивой обеспечат нас дневной нормой витамина С.

Кроме этого, для салатов подойдут и лебеда, хвощ, кислица, щавель, одуванчики — чем зелень разнообразнее, тем лучше. Салаты из трав можно сдобрить солью, сметаной, маслом, перцем, горчицей — по вкусу.

Во-вторых, можно сварить зеленый борщ, главный компонент которого — щавель. Можно приготовить его на основе мясного бульона: сначала добавить около 50г риса и картофель, отдельно остудить полстакана бульона, в который разбить яйцо. За пару минут до готовности в борщ добавляется зелень — щавель, лук, укроп, и выливается бульон с яйцом. Хитрость — можно подкислить сытное блюдо небольшим количеством лимонной кислоты.

Во-третьих, можно приготовить весеннюю разновидность всеми любимого летнего напитка — это квас из чистотела. Чистотел — влаголюбивое растение, поэтому найти его можно на пустырях, завалинках, около домов. Следует помнить, что в чистом виде это растение ядовито, поэтому оно требует особой обработки. Стакан измельченных стеблей и соцветий чистотела нужно поместить в марлевый мешочек. Затем — подготовить трехлитровую банку, в которую налить 1 стакан обезжиренного кефира и высыпать 1 стакан сахара, банку на треть залить кипяченой водой комнатной температуры. После этого поместить мешочек с чистотелом в банку и придавить грузом, затем полностью залить водой. Благодаря кефиру, квас начнет бродить, а сок чистотела потеряет ядовитые свойства. Через 2 недели напиток будет готов к употреблению, нужно лишь слить жидкость из банки (через трубочку или марлю), стараясь не захватить осадок.

Пить квас из чистотела можно в течение всего лета — 2 недели регулярного употребления, 2 недели перерыва. Делать это следует 2–3 раза в день за 15 минут до еды, порция — около трети стакана. Если есть заболевания желудка, лучше употреблять его с осторожностью, уменьшив порцию до четверти стакана кваса. Какими же полезными свойствами обладает этот напиток? Утоляет жажду — это раз, чистит организм — это два, улучшает состав крови — три.

«Там где ты живешь, растут все лекарства, которые тебе нужны», — такими словами закончил свой рассказ травник. Cезонные растения вкуснее и полезнее, чем круглогодичные, их легче готовить, не говоря о том, что они могут похвастаться большим количеством свежих витаминов и, последнее, они намного экономичнее.

Конечно, в статье рассмотрена лишь малая часть блюд, которые можно приготовить из тюменских дикорастущих трав, но главное — сделать первый шаг навстречу бодрому лету.

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