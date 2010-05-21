Здоровье — под ногами

Тюменский травник со стажем Виктор Алексеев рассказал корреспонденту NashGorod.ru о растениях, которые помогут организму восстановить силы после утомительной зимы, улучшат самочувствие, позволят меньше уставать и лучше воспринимать нагрузки. И не стоит морщиться презрительно при словах «
Неплохой компаньон крапивы — подорожник. Его, в отличие от жгучего растения, не обязательно купать в кипятке. 2 столовые ложки листьев подорожника в компании с крапивой обеспечат нас дневной нормой витамина С.
Кроме этого, для салатов подойдут и лебеда, хвощ, кислица, щавель, одуванчики — чем зелень разнообразнее, тем лучше. Салаты из трав можно сдобрить солью, сметаной, маслом, перцем, горчицей — по вкусу.
Пить квас из чистотела можно в течение всего лета — 2 недели регулярного употребления, 2 недели перерыва. Делать это следует 2–3 раза в день за 15 минут до еды, порция — около трети стакана. Если есть заболевания желудка, лучше употреблять его с осторожностью, уменьшив порцию до четверти стакана кваса. Какими же полезными свойствами обладает этот напиток? Утоляет жажду — это раз, чистит организм — это два, улучшает состав крови — три.
«Там где ты живешь, растут все лекарства, которые тебе нужны», — такими словами закончил свой рассказ травник. Cезонные растения вкуснее и полезнее, чем круглогодичные, их легче готовить, не говоря о том, что они могут похвастаться большим количеством свежих витаминов и, последнее, они намного экономичнее.
Конечно, в статье рассмотрена лишь малая часть блюд, которые можно приготовить из тюменских дикорастущих трав, но главное — сделать первый шаг навстречу бодрому лету.