Новый корабль для арендаторов - «Нобель Парк»

По словам директора «Нобеля» в здании случаются перебои с электроснабжением. «Это, конечно, не радует клиентов, так как бизнес многих компаний завязан на энергетике: это компьютеры, оборудование и т.д.», - комментирует Елена Анатольевна. Поэтому застройщик принял решение избежать таких проблем в будущем комплексе и уже приобрел оборудование, позволяющее обеспечить его электроэнергией. То есть в здании будет два ввода энергообеспечения – городской и собственный. Как считает главный инженер проекта «Архитектурной мастерской А.В. Табанакова» Нина Табанакова, здание такого класса как новый бизнес-центр, обязано подразумевать эти два ввода.