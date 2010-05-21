Новый корабль для арендаторов - «Нобель Парк»

Новое 15-этажное здание, возвышающееся за бизнес-центром «Нобель», скоро введут в эксплуатацию. Это будет совершенно особенный для города объект – «Нобель Парк». Почему? Потому что преимущества здания приятно удивят арендаторов.
«Нобель Парк» - это вторая очередь многофункционального комплекса «Нобель», в который уже сейчас входит существующий бизнес-центр и планируемый к строительству в 2011 году бизнес-отель. Сегодня здание полностью построено и в нем ведутся отделочные работы. «Кризис несколько затянул сдачу объекта. Первоначально, сдать его планировалось в 2009 году, но жизнь продиктовала свои условия, и срок сдачи перенесли на август 2010 года», - прокомментировала директор управляющей компании «Нобель» Елена Чуклина.
Снаружи здание кажется неким кораблем, поскольку фасад его полностью выполнен из полированного стекла, а угловая конфигурация также сопоставляется с формами плавучего гиганта. Войдя внутрь через парадный вход, чувствуется простор и масштабы здания: большие площади, огромные окна, мансарды и эксплуатируемые кровли придают ощущение свободы и неограниченных возможностей. Планировки помещений – «open space» - позволят размещающимся в здании компаниям корректировать пространство «под себя». Спроектированный и построенный в полном соответствии с евростандартами «Нобель Парк», по словам Елены Анатольевны, объект класса «В+» по своим техническим характеристикам смело может претендовать на класс «А».
По словам директора «Нобеля» в здании случаются перебои с электроснабжением. «Это, конечно, не радует клиентов, так как бизнес многих компаний завязан на энергетике: это компьютеры, оборудование и т.д.», - комментирует Елена Анатольевна. Поэтому застройщик принял решение избежать таких проблем в будущем комплексе и уже приобрел оборудование, позволяющее обеспечить его электроэнергией. То есть в здании будет два ввода энергообеспечения – городской и собственный. Как считает главный инженер проекта «Архитектурной мастерской А.В. Табанакова» Нина Табанакова, здание такого класса как новый бизнес-центр, обязано подразумевать эти два ввода.
Помимо исключения перебоев с энергоснабжением, побочный продукт оборудования – мини-теплоцентрали – тепло, которое также будет использовать компания для поддержания комфортной температуры в здании. Автономное тепло даст возможность делать запуск его по мере необходимости. Собственная установка будет запущена совместно с вводом здания, поэтому клиенты не испытают неудобств с перебоями ни тепла, ни электричества. По словам Елены Чуклиной, мощности установки хватит на все три очереди комплекса.
Самый «больной» вопрос нашего города – парковки. И в этом аспекте «Нобель» удовлетворит желания клиентов: в цокольном этаже «Нобель Парка» уже расположен паркинг на 40 машиномест, наземная стоянка рассчитана на 100 автомобилей. А в 2011 году на территории будет начато строительство пятиэтажного паркинга, который полностью закроет вопрос парковочных мест комплекса.
Уже сегодня заключены договоры с компаниями, которые готовы «заселиться» в новое здание. Таким образом, на первом этаже расположатся кофейня, банковский операционный зал, торговые помещения для продажи авиабилетов, канцтоваров и деловых подарков, туристическое агентство и др. Предпоследний этаж – 14-ый - с мансардными окнами уже заняла компания творческих людей – окна «на потолке» дают дополнительный свет, придавая помещению особую атмосферу. В новое здание также переедет и сама управляющая компания комплекса.
Примечательно, что некоторые компании, которые сегодня снимают площади в «Нобеле», готовы чуть увеличить суму арендной платы, но попасть в новое здание, тем более, что в дальнейшем «Нобель Парк» будет сообщаться с существующим зданием с помощью перехода на уровне 2-3 этажей. К тому же стоимость аренды на данном этапе в здании не высока – 700 рублей за квадратный метр вне зависимости от этажа (в «Нобеле» - 600 рублей).
Привлекает клиентов комфортный формат здания - «Бизнес для бизнеса» - «be to be». «Благодаря такому формату, наполняемость центра повышается. Компании, находящиеся в одном здании, становятся клиентами друг друга, снижая соответственно затраты на поиски этих клиентов», - пояснила Елена Чуклина.
Добавим, что для обслуживания «Нобель Парка» планируется принять порядка 40 человек. Для удобства их работы, для них отведены специальные технические помещения. Для разграничения потока в строении расположены две группы лифтов – 3 пассажирских – для гостей и клиентов центра, и грузо-пассажирский лифт для персонала.
Формат здания, технические «начинки», оснащение, персонал и качественная управляющая компания, которая будет поддерживать комфорт и порядок в здании, делают «Нобель Парк» привлекательным для настоящих и будущих арендаторов компании. А планируемые объекты на территории также добавят удобств клиентам «Нобеля». Отличного плавания Вам, господа!
Евгения Лямзина