Дайджест Nashgorod.ru с 17 по 21 мая

«Спасибо за новость, приятно видеть что иногда губернаторам, мэрам и чиновникам надоедает воровать, и им резко хочется что-нибудь поделать, в принципе, то что выбор пал именно на дороги не удивительно, так как они у нас вот такие ну тоесть такие, когда построят не известно, но всё же было бы прикольно доехать до любимого Ёбурга по трассе 261.7 километра даже со скоростью 130 кмч выходит около двух часов пути, что не может не радовать».