Дайджест Nashgorod.ru с 17 по 21 мая

Продукты вам в руки
В Тюмени открылся новый
Широкий ассортимент предлагаемых товаров включает детские товары и предметы гигиены, молоко и молочные продукты, сыры и соусы, рыбу и мясо, корма для кошек и собак, чистящие и моющие средства, а также множество других полезных товаров.
Сервис
Мнения форумчан:
«Цены нормальные, но вот минимальное количество…»
«Конечно, по удобству пользования они выигрывают у своего ближайшего конкурента, но вот по ассортименту — явно нет, а это важнее. По минимальному количеству согласна с Sam’ом. Лучше бы сначала выбор сделали побольше, а уже потом рекламировались».
Дворник — это не человек
Памятник дворнику с улицы Профсоюзной областного центра остался без руки.
Рука с метлой валялась у ног металлического дворника. Об этом в управу Центрального округа Тюмени сообщили горожане, спешащие на работу утром 19 мая. В настоящее время часть скульптуры хранится у руководителя управы. Вероятно, дворник лишился руки ночью — по утверждению работников ближайших магазинов, вечером 18 мая скульптура была целой.
Как рассказал корреспонденту Nashgorod.ru руководитель управы Центрального административного округа Тюмени Валерий Борисов, есть и другие версии произошедшей с дворником неприятности. Например, скульптуру мог случайно задеть автомобиль, привозивший в магазин продукты. Виновных продолжают искать.
Добавим, что дворник на Профсоюзной — не единственная пострадавшая в Тюмени скульптура. Так, в 2008 году был похищен так называемый «ключ от города» — часть скульптуры «Летящая Тюмень», а в осенью 2009 года из сквера в центре города «сбежал» чугунный котенок.
Мнения форумчан:
«Ладно что хоть голову не открутили, жить будет))
«Тока не понимаю… там пока спиливали эту руку — все спали. ну совсем все?… И мимо никто не проезжал… То есть вот так, в центре города можно быстро и безнаказанно оторвать руку? Дворнику, железному,.. что уж говорить о людях»…
Солдат обязан выжить
Год назад тюменец Женя Фищенко потерял почти все, что у него, девятнадцатилетнего парня, тогда было: здоровье, мечты и весь мир, живущий за пределами родительской квартиры.
У него остались только мама с папой, старший брат, годовалый племянник, облупленная медицинская кровать, пластиковая воронка в груди, катетеры да кусок неба в окне.
Когда Женя пытается говорить, вместо слов раздается клокотанье и бульканье. Это всплескивает вода, застоявшаяся у него в легких. Поэтому Жене самому нипочем не рассказать, как он на предпрыжковой подготовке в костромском десантном полку, где уже почти дослужился до дембеля, поскользнулся и упал с тренировочного трамплина, ударившись головой об утоптанный снег…
Мнения форумчан:
«Парень должен, обязан выжить! Настоящий русский солдат!!!»
«Чёрт, ну почему откладывается открытие нейроцентра, в прошлом году намечался срок — весной 2010, потом рапортовали, что «примет первых больных в июне месяце, а теперь уже осенью…."
Губернатор не понимает: как народ ездит?
Совещание по вопросу передачи автомобильной дороги 1Р 351 «Екатеринбург — Тюмень» в доверительное управление государственной компании «Российские автомобильные дороги» и ее перевода в разряд скоростных прошло накануне в Свердловской области.
«Состояние дорог в Свердловской области, особенно федеральных, критическое. Я проехал до Челябинска и Тюмени,
Он напомнил, что отсутствие нормальной дорожной инфраструктуры на Среднем Урале в прошлом было стратегией страны, «чтобы враг зашел в регион и застрял», теперь такая идеология не актуальна, сообщается на сайте правительства Свердловской области.
Глава региона отметил, что в настоящее время люди передвигаются по области не там, где им хочется, а там, где можно проехать. При этом зачастую транспортные потоки минуют Екатеринбург. «Сейчас тот, кто может объехать — объезжает. Сюда едут те, кому деваться некуда, а должно быть наоборот», — пояснил он.
Участники совещания договорились, что после завершения строительства обходов городов Богданович и Камышлов, а также поселка Белоярский дорогу
Мнения форумчан:
«Спасибо за новость, приятно видеть что иногда губернаторам, мэрам и чиновникам надоедает воровать, и им резко хочется
«Невидимка пишет: и что смешно, ездили в эти выходные в Екатеринбург и обратили внимание — отвратительная разбитая трасса начинается практически метр в метр с указателем „Свердловская область“. Не надо преувеличивать, плохая дорога начинается точно не „метр в метр“. Практически до границы Камышловского района с Богдановичским идет очень хорошее покрытие. Разве что небольшой кусок в Тугулымском районе, где уже только на моей памяти четвертый год ведутся дорожные работы.
В этой новости главным образом выделяется то, что будет завершен обход городов Богданович и Белоярский. Про Камышлов молчу,
Все в этом мире покупается?
Уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД и его сообщников, выдававших водительские удостоверения за деньги, передано в суд. Об этом сообщает Тюменская областная прокуратура.
Напомним, следственное управление раскрыло сговор начальника экзаменационного отделения межрайонного экзаменационного отдела ГИБДД по Тюменской области Олега Сырятова, инструктора практического вождения Тюменского лесотехнического колледжа Константина Бикоева, инструктора практического вождения Тюменского колледжа транспорта Александра Рекунова и директора негосударственного образовательного учреждения «Учебный комбинат» Сергея Рухлова.
Стать водителями могли даже те, кто ни разу в жизни не посещал автошколу. Размер взяток варьировался от 2 до 30 тыс. рублей.
Мнения форумчан:
«Уроды. Судьба таких иногда очень забавно карает, через детей, попавших под колеса идиота (ки) с купленными правами. Вообще не понимаю — неужели так сложно сдать самому? Я вот сдал как то, с первой попытки без нареканий, брат мой сдал, многие друзья, почему у других не получается? А если не получается, так может и не стоит тогда за руль садится, раз водить не умеешь»?
«Можно сдать честно, но водить при этом не уметь Как раз мой случай. А купили — молодцы. Знаю многих кто купил (давненько это было). Покупали имея достойный опыт вождения, которого в автошколе не дадут. Тут всё индивидуально».