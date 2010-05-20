Осуществить мечту помогла ипотека и…

Семья Парфеновых – молодая, но уже многодетная семья - Алексей, Надежда и трое их детей – давно мечтали о своем жилье, и даже уже почти отчаялись приобрести квартиру своей мечты, но вдруг… осуществить ее тюменской семье помогли ипотека Сбербанка и агентство недвижимости «Этажи».
Квартирный вопрос стоял в семье остро довольно длительное время, поскольку на одной жилплощади семейство Алексея проживало вместе с родителями. Первым толчком к воплощению мечты стало получение сертификата «Молодая семья». Тем не менее, остальные средства на трехкомнатную квартиру, о которой мечтали Парфеновы, необходимо было «добирать». Вариант один – ипотечный кредит.
Взять ипотеку оказалось непросто. Семья сначала пробовала получить ее самостоятельно, однако в банке заявку не кредит не одобрили. Скорее всего, банк засомневался в платежеспособности, считает Надежда. Трое несовершеннолетних детей, Алексей – простой слесарь, Надежда не работает, воспитывает детей. Но отказаться от мечты, осуществление которой было таким близким, казалось невозможным. За помощью в подборе квартиры Алексей и Надежда решили обратиться в агентство «Этажи».
«У нас уже был опыт взаимодействия с одним агентством недвижимости, - рассказывает Алексей. – Тогда мы остались недовольны: кроме того, что нам показали квартиру, риэлторы больше ничем нам не помогли. В этот раз мы решили обратиться в «Этажи»: агентство серьезное, известное, название на слуху. И мы ни разу не пожалели! Специалист по недвижимости работал с нами «по полной программе» - от первичной консультации и до завершения сделки, помогал разобраться во всех сложных моментах».
Сложилось так, что квартира, которую для Парфеновых подобрала риэлтор Лариса Нелаева, сразу семье приглянулась, но дело чуть не дошло до отказа от сделки, так как заявку на ипотеку в банке не одобрили…
Здесь на помощь молодой семье пришел ипотечный брокер агентства «Этажи» Светалана Мальцева. Она пояснила заемщикам их преимущества, которые позволят банку дать положительное решение на запрос.
«Когда человек принимает решение купить квартиру, он обращается в агентство, чтобы получить полную консультацию о предложениях на рынке жилья, - рассказывает Лариса Нелаева. – Если же квартира приобретается с помощью ипотечного кредита, здесь нужна еще одна консультация – информация о всех ипотечных продуктах. Получив обе эти консультации, сопоставив свои потребности с возможностями, клиент может выбрать понравившийся ему объект и приобрести его на выгодных условиях. Свое личное время клиент тратит только на сбор пакета документов, а все остальное делаем мы».
«Зачастую потенциальные заемщики не знают, как сделать пакет документов «идеальным» для банка. Так, например, помимо официального дохода важно указать и дополнительные источники заработка, доказать их документально, - объясняет ипотечный брокер Светалана Мальцева. – В этом и состоит задача ипотечного брокера – учесть все нюансы, о которых клиент может даже не догадываться. Кроме того, мы поможем и правильно заполнить анкету – это тоже немаловажный момент».
Задачей ипотечного брокера является и первоначальная проверка документов: если что-то оформлено неверно, или какого-то документа не хватает, брокер обязательно сообщит об этом клиенту, и только уже полностью готовый и выверенный пакет документов отправляется в банк. «Сумма займа при этом определяется по максимальной стоимости квартиры, ведь если кредит одобрят, можно будет взять меньшую сумму», - добавляет специалист.
Теперь трехкомнатная квартира в новом доме, о которой так мечтала семья Парфеновых, ими приобретена. Сейчас они делают ремонт и продолжают благодарить тех, кто помог им в этой нелегкой сделке.
«Мне понравилось, что Лариса Владимировна учла все наши пожелания, - говорит Надежда Парфенова. – Квартира находится именно в том районе, о котором мы мечтали, планировка, площадь – все соответствует нашим требованиям». Между риэлтором и клиентами сразу возникла дружеская симпатия: «Это замечательная, дружная семья. Работать с ними было очень приятно!», - отзывается Лариса Владимировна.
В добавление ко всему, Алексей Парфенов стал сотым клиентом, получившим ипотеку Сбербанка с помощью агентства недвижимости «Этажи» и купившим квартиру для своей большой семьи, поэтому в подарок к состоявшейся сделке семья получила подарочный торт и сертификат «сотого клиента» от «Этажей».
С начала года через «Этажи» были одобрены 161 заявка на ипотечный кредит, из которых более ста - в Сбербанке.
Евгения Лямзина