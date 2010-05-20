Осуществить мечту помогла ипотека и…

«У нас уже был опыт взаимодействия с одним агентством недвижимости, - рассказывает Алексей. – Тогда мы остались недовольны: кроме того, что нам показали квартиру, риэлторы больше ничем нам не помогли. В этот раз мы решили обратиться в «Этажи»: агентство серьезное, известное, название на слуху. И мы ни разу не пожалели! Специалист по недвижимости работал с нами «по полной программе» - от первичной консультации и до завершения сделки, помогал разобраться во всех сложных моментах».