Где и как получить кредит знают немногие

Такое резюме сделал на круглом столе «Финансы шаговой доступности» его ведущий — исполнительный директор фирмы «Лекс» Мурат Нурпеисов. На обсуждение темы, предложенной «Тюменским
Первое, что предложил ведущий обсудить участникам круглого стола: насколько благоприятна для инвестирования сейчас общеэкономическая ситуация в регионе. Гендиректор «Кванта плюс» Эдуард Омаров считает, что кризис затронул тюменский регион только
К этому мнению присоединился начальник отдела информатизации Фонда развития и поддержки предпринимательства Антон Машуков: в Тюмени и области есть свободные ниши, в которые могут зайти частные предприниматели. Например, это услуги, работы, которые крупные предприятия области
Правда, представитель ИнвестКапиталБанка Владислав Самойлов и директор УК
У банков подросла ресурсная база, появились свободные деньги, рассказала заместитель управляющего Тюменским филиалом банка Агропромкредит Елена Роенко. «Банки готовы кредитовать», — подчеркнула она. Но для кредитования на
Банки — это учреждения, которым нужны гарантии и еще раз гарантии, что предприниматель или малое предприятие вернет ему взятые взаймы деньги и проценты. Деятельность кредитного учреждения строго регламентирована Центробанком и в этой ситуации даже при наличии свободных денег банк мало что может сделать для бизнеса. Эту мысль в разных вариациях высказывали представители нескольких тюменских банков. Как ее продолжение прозвучало и такое соображение: для начинающих предпринимателей есть
Участники круглого стола попытались сравнить подходы к финансированию малого бизнеса у банков и Фонда развития и поддержки предпринимательства. Да, фонд выдает деньги и на
Мурат Нурпеисов попытался поставить под сомнение позицию банков в отношении предпринимателей. «Мы дружим со многими банковскими сотрудниками, которые помогают понять нам, где можно получить кредит и как», — сказал он. И добавил, что при принятии решения на самом деле не последнюю роль играет «человеческий момент». «Вы, банкиры, разговариваете на своем языке, а клиент — на своем. Конечно, для нас это ниша и ниша хорошая, — признался менеджер консалтинговой компании. — Потому что когда вы не можете договориться, на помощь приходим мы. Мы знаем всех банкиров — у кого какие привычки, что и как нужно говорить». Но все это могли бы делать банки — в отношении своих потенциальных клиентов, считает исполнительный директор «Лекса». И это не такое затратное дело, как может вначале показаться, главное, что здесь требуется — это перестроить мышление.
Пока в Тюмени есть незаполненная ниша, резюмировал Мурат Нурпеисов. Малый бизнес просит, кричит: помогите найти деньги! Однако банки пока ему отвечают: извините, не можем с вами работать, как не могут вам, например, продать «Мерседес» по цене «Жигулей».