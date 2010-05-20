nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Где и как получить кредит знают немногие

20 мая 2010, 14:06
Тюменские банки не стремятся кредитовать малый бизнес, особенно начинающих предпринимателей. И это несмотря на то, что малому бизнесу деньги очень нужны — как для старта, так и для развития.
Сюжет
Тюмень

Такое резюме сделал на круглом столе «Финансы шаговой доступности» его ведущий — исполнительный директор фирмы «Лекс» Мурат Нурпеисов. На обсуждение темы, предложенной «Тюменским Бизнес-журналом», собрались представители банков, консалтинговой компании, департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства, Фонда поддержки предпринимательства, инвестор.

Первое, что предложил ведущий обсудить участникам круглого стола: насколько благоприятна для инвестирования сейчас общеэкономическая ситуация в регионе. Гендиректор «Кванта плюс» Эдуард Омаров считает, что кризис затронул тюменский регион только «чуть-чуть». Есть спад в некоторых сферах на 20–40%, что на самом деле можно считать незначительным — в других регионах этот показатель выше в разы. Сохраняется высокий покупательский спрос тюменцев. Следовательно, есть возможность развиваться бизнесу, в том числе малому.

К этому мнению присоединился начальник отдела информатизации Фонда развития и поддержки предпринимательства Антон Машуков: в Тюмени и области есть свободные ниши, в которые могут зайти частные предприниматели. Например, это услуги, работы, которые крупные предприятия области из-за кризиса отдают на аутсорсинг. На вопрос о том, какие сферы для Фонда являются приоритетными в плане поддержки, Антон Машуков пояснил, что таких отраслей на самом деле много, если сказать коротко, это производство и оказание услуг. Генеральный директор консалтинговой компании «Прэфиш» Сергей Шатохин добавил, что в области не высока и конкуренция: если в западных странах в каждой нише конкурируют 12–16 субъектов, у нас — до 6 субъектов предпринимательской деятельности.

Правда, представитель ИнвестКапиталБанка Владислав Самойлов и директор УК Унисон-Траст Людмила Чернышова высказали мнение, что сейчас не лучшее время для начала нового дела — и рисков много, и люди просто боятся изменений. Людмила Чернышова считает, что пока лучший вариант — это слияние и поглощение.

У банков подросла ресурсная база, появились свободные деньги, рассказала заместитель управляющего Тюменским филиалом банка Агропромкредит Елена Роенко. «Банки готовы кредитовать», — подчеркнула она. Но для кредитования на старт-ап нужен хороший бизнес-план, а он стоит дорого, малый бизнес не может себе это позволить. «Бизнес-планирование сейчас умерло», — поддержал мнение менеджера банка Сергей Шатохин.

Банки — это учреждения, которым нужны гарантии и еще раз гарантии, что предприниматель или малое предприятие вернет ему взятые взаймы деньги и проценты. Деятельность кредитного учреждения строго регламентирована Центробанком и в этой ситуации даже при наличии свободных денег банк мало что может сделать для бизнеса. Эту мысль в разных вариациях высказывали представители нескольких тюменских банков. Как ее продолжение прозвучало и такое соображение: для начинающих предпринимателей есть бизнес-инкубаторы, другие формы господдержки, а в банк идти должны те, кто может доказать свою стабильность и эффективность.

Участники круглого стола попытались сравнить подходы к финансированию малого бизнеса у банков и Фонда развития и поддержки предпринимательства. Да, фонд выдает деньги и на старт-ап, условия у него более приемлемые для начинающих предпринимателей, но… Только в Тюмени предпринимательских структур зарегистрировано несколько десятков тысяч, а фонд может оказать финансовую поддержку десяткам или нескольким сотням предприятий или предпринимателям — на те деньги, что ему выделены государством.

Мурат Нурпеисов попытался поставить под сомнение позицию банков в отношении предпринимателей. «Мы дружим со многими банковскими сотрудниками, которые помогают понять нам, где можно получить кредит и как», — сказал он. И добавил, что при принятии решения на самом деле не последнюю роль играет «человеческий момент». «Вы, банкиры, разговариваете на своем языке, а клиент — на своем. Конечно, для нас это ниша и ниша хорошая, — признался менеджер консалтинговой компании. — Потому что когда вы не можете договориться, на помощь приходим мы. Мы знаем всех банкиров — у кого какие привычки, что и как нужно говорить». Но все это могли бы делать банки — в отношении своих потенциальных клиентов, считает исполнительный директор «Лекса». И это не такое затратное дело, как может вначале показаться, главное, что здесь требуется — это перестроить мышление.

Пока в Тюмени есть незаполненная ниша, резюмировал Мурат Нурпеисов. Малый бизнес просит, кричит: помогите найти деньги! Однако банки пока ему отвечают: извините, не можем с вами работать, как не могут вам, например, продать «Мерседес» по цене «Жигулей».

#Новости#Круглый стол#Кредитование#Бизнес#Тюмень#Банки#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Olga#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25