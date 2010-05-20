Где и как получить кредит знают немногие

Мурат Нурпеисов попытался поставить под сомнение позицию банков в отношении предпринимателей. «Мы дружим со многими банковскими сотрудниками, которые помогают понять нам, где можно получить кредит и как», — сказал он. И добавил, что при принятии решения на самом деле не последнюю роль играет «человеческий момент». «Вы, банкиры, разговариваете на своем языке, а клиент — на своем. Конечно, для нас это ниша и ниша хорошая, — признался менеджер консалтинговой компании. — Потому что когда вы не можете договориться, на помощь приходим мы. Мы знаем всех банкиров — у кого какие привычки, что и как нужно говорить». Но все это могли бы делать банки — в отношении своих потенциальных клиентов, считает исполнительный директор «Лекса». И это не такое затратное дело, как может вначале показаться, главное, что здесь требуется — это перестроить мышление.