Кому мы доверяем свои дома?

Как бы ни старались работники УК выполнять обязательства перед клиентами, и в этих, казалось бы, благополучных домах есть задолжники. «Да, - признается Артем Анатольевич, - есть люди, которые не платят за услуги ЖКХ длительные периоды. Единственное, стоит отличать злостных неплательщиков и тех, кто по каким-то причинам не заплатил. После предупреждения, вынесенного жильцам за неуплату, несколько горожан из наших домов пришли «с повинной», пояснив, что они понимают свои обязанности, но в связи с кризисом, их доходы редко упали и затруднительное положение не дает им возможности «погасить» долг сразу. «Комфортный дом» идет на встречу и таким жильцам – выстраивается график или оформляется рассрочка – подход индивидуален». Текущая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями у УК, конечно, есть. По словам директора компании, это в порядке вещей, так как система платежей выстаивается так, что оплата счета «ресурсникам» происходит не сразу, а после сбора средств с жителей. «Огромных же долгов перед ресурсоснабжающими организациями у нас нет», - заверил он.