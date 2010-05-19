Кому мы доверяем свои дома?

Выбирая жилье, мы покупаем себе место жительства, и это не только квадратные метры непосредственно квартиры, это подъезд и лестничные марши, лифты и щитовые блоки, трубопроводы и место для парковки, детская площадка и озеленение близ дома. За все это отвечают те, кому вверено обслуживание многоквартирного дома, чаще это - управляющие компании.
Да, сегодня в адрес компаний-управленцев зачастую слышны лишь порицания и недовольства. Управляющая компания «Комфортный дом» вызвалась показать, какова реальная жизнь работников ЖКХ.
«Работу сотрудника УК отследить сложно, так как рабочий день работника ЖКХ проходит параллельно с рабочим днем жильцов домов. Мы уходим на работу и не сталкиваемся с теми, кто обслуживает наш жилой фонд», - начал разговор директор УК Артем Завьялов. Компания существует 3 года, за это время уже наработан определенный коллектив: инженерная служба, бухгалтерия, юридический блок, менеджеры по работе с населением, которые непосредственно заселяют людей и т.д.
Новых жильцов зачастую приходится воспитывать
С семи часов утра начинается рабочий день дворника, а заканчивается в пять часов: и это не только банальное подметание крылечек, это в теплый период времени года окраска люков и ограждений, полив и подрезка газонов – полное приведение в порядок придомовой территории. По словам сотрудников компании, проблемы бывают с новыми жильцами. Бывали случаи, когда «новички» выкапывали саженцы деревьев для личных «дачных» нужд, но в целом, жители привыкли к тому, что 3-ий Заречный микрорайон красив и зелен, и сами уже встают на защиту растений и благоустройства.
Дому по улице Газовиков уже три года, и люди там давно живут, а, зайдя внутрь, можно подумать, что дом только сдан: чистый лифт, не оцарапанные стены, в подъезде – ни соринки. На вопрос, как удалось сохранить подъезд в хорошем состоянии, Артем Анатольевич смеется и уверяет, что в большей части сами жильцы стараются сохранить имущество дома. Уборка подъезда ведется согласно графику. Ни одного нарекания не получает уборщица Анна Владимировна: «Были, конечно, недобросовестные жильцы, но я их со временем приучила к чистоте», - улыбается она. В одну из квартир дома по запланированной заявке помимо сантехника пришла и группа журналистов. Хозяйка Елена была предупреждена, что сантехник придет не один, тем не менее, не ожидала такого количества «лишних» людей. Снять показания с счетчиков – такова была заявка, которую специалист выполнил в считанные минуты. Отметим, что подавая заявку в УК, человек получает гарантию, поэтому использовать вариант «заплатить сантехнику на месте» жители практически не используют.
Спустившись в подвал дома, журналистам предстала непривычная картина: не полузатопленный грязный подвал с торчащими отовсюду палками и проводами, какие встречаются повсеместно, а чистое помещение, в котором нет ничего лишнего, а только ровно выстроенное оборудование.
«Все подвальные помещения домов 3-его заречного может контролировать один человек», - отметил главный инженер «Комфортного дома» Андрей Владимирович. «Система автоматизирована, поэтому работать здесь легко и удобно», - пояснил сантехник Виктор. Он раньше также работал сантехником в других организациях, поэтому человек опытный и свое дело знает.
Спецоборудование автоматически держит нормативные параметры горячей воды и отопления. Благодаря циркуляционным насосам, вода в трубах всегда движется, сохраняя нормативную температуру, то есть жильцам не приходится «пропускать» воду в ожидании более горячей. «Услуга «отопление» - это не горячие батареи – это комфортная температура в квартире – 20-22 градуса. Теплоноситель должен выделять столько тепла, сколько нужно определенному помещению для поддержания нормативной температуры, - поясняют в УК, - Жильцы, особенно новые, иной раз обращаются с вопросом о том, что батареи в их квартире не слишком горячи, когда на улице +3+5 градусов. В ответ им мы отвечаем, что «жарить» батареи и одновременно открывать форточки – не выгодно. Замеряем температуру, если она в норме, вопросы исчезают сами собой».
Если в доме проблема, достаточно сказать о ней
Главное, на чем строятся отношения жильцы-УК – это обратная связь. Если жильцы воочию не видят непосредственную работу сотрудников УК, то хотя бы отчет о ней, они должны получать. «Комфортный дом» наладил обратную связь с жителями домов разными способами – это и через Интернет, посредством выпуска ежеквартальной газеты, через совместно организованные мероприятия. Тем самым, частые отзывы горожан – положительные или отрицательные – сразу же дают знать управленцам, как им «повернуть» свою работу в русло, устраивающее обе стороны.
«Ежеквартально мы проводим собрания с жильцами и решаем проблемы, относящихся к управляющей компании, а также микрорайона в целом, - рассказал Артем Анатольевич, - помимо вопросов «коммуналки», обсуждаются и другие аспекты, и жители непосредственно принимают участие в их решении – собираются подписи, оформляются предложения, и направляются в департамент или к главе города. Когда власти видят, что предложение идет от нескольких человек, идут на контакт».
Такая жизнь жильцов и компании-управленца – уже не просто сосуществование, а дружеские отношения: даже праздники они проводят вместе. Как рассказал директор «Комфортного дома», в организации проведения «Дня Победы» участие принимали продуктовый магазин одного из домов УК и ресторан «Изба» - это показатель того, что коллектив жильцов микрорайона сплачивается сильнее и сильнее.
А должники все-таки есть…
В управлении «Комфортного дома» сегодня находится 20 домов. И это не только новые строения в 3-ем Заречном, это и несколько отдельно стоящих домов по улицам Малыгина, Седова, Червишевский тракт и др. «Часть домов нам передал застройщик, а некоторые горожане сами выбрали нашу компанию, поскольку их устраивает работа с нами», - пояснил руководитель УК. Тем не менее, «Комфортный дом» не возьмет под свое крыло любое строение – сотрудники компании избирательно подходят к вверяемым им объектам. «Перед нами не стоит задача – набрать себе объектов и затем не справиться с обязательствами», - заверил Артем Анатольевич. Важным критерием для «покровительства» над строением является техническое состояние дома. «Дом может быть и «хрущевкой», но в техническом оснащении быть достаточно неплохим, ведь существуют и новостройки – 2-3-летние дома, которые по каким-то причинам утратили свойства нового дома и технические характеристики таковых довольно низкие».
Как бы ни старались работники УК выполнять обязательства перед клиентами, и в этих, казалось бы, благополучных домах есть задолжники. «Да, - признается Артем Анатольевич, - есть люди, которые не платят за услуги ЖКХ длительные периоды. Единственное, стоит отличать злостных неплательщиков и тех, кто по каким-то причинам не заплатил. После предупреждения, вынесенного жильцам за неуплату, несколько горожан из наших домов пришли «с повинной», пояснив, что они понимают свои обязанности, но в связи с кризисом, их доходы редко упали и затруднительное положение не дает им возможности «погасить» долг сразу. «Комфортный дом» идет на встречу и таким жильцам – выстраивается график или оформляется рассрочка – подход индивидуален». Текущая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями у УК, конечно, есть. По словам директора компании, это в порядке вещей, так как система платежей выстаивается так, что оплата счета «ресурсникам» происходит не сразу, а после сбора средств с жителей. «Огромных же долгов перед ресурсоснабжающими организациями у нас нет», - заверил он.
Обслуживать новые дома – призвание Артема Завьялова, но Артем Анатольевич планирует пойти дальше и выйти на саму стройку компании «Партнер-Инвест» (так как эти дома будут переданы «Комфортному дому») и начать контроль за зданиями еще на этапе строительства. Потерять клиентов он не боится, так как качественная и активная работа компании только привлекает горожан. С его мнением невозможно не согласиться, ведь после прогулки по домам микрорайона так захотелось, чтобы именно эта компания обслуживала и мой дом …
Евгения Лямзина