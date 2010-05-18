Женя, доживи до осени!

У него остались только мама с папой, старший брат, годовалый племянник, облупленная медицинская кровать, пластиковая воронка в груди, катетеры да кусок неба в окне.
Когда Женя пытается говорить, вместо слов раздается клокотанье и бульканье. Это всплескивает вода, застоявшаяся у него в легких. Поэтому Жене самому нипочем не рассказать, как он на предпрыжковой подготовке в костромском десантном полку, где уже почти дослужился до дембеля, поскользнулся и упал с тренировочного трамплина, ударившись головой об утоптанный снег. Про беду, случившуюся с солдатом, расскажет его мама Вера Алексеевна.
В тот день гвардейская рота вернулась в часть с полевого выхода. Солдаты и офицеры несколько месяцев прожили в палатках. Все устали, стосковались по теплу, горячей воде и чистым простыням. Наверное, спешили в казарму и на ужин. Солдатам оставалось сделать несколько тренировочных прыжков.
Рота ушла в столовую, а его торопливо отнесли в командирский уазик и отвезли в городскую больницу. Военврачи в полковом госпитале не знали, как лечить нейрохирургические повреждения. То, что у Жени травма спинного мозга, моментально распознала дежурный врач костромской горбольницы, на солдатское счастье оказавшаяся нейрохирургом. Она велела положить парня на вытяжку, чтобы смещенные позвонки хоть немного выправились, а тонкую спинномозговую ниточку не перебило осколками костей.
Женьке повезло: он дожил до рассвета. И потом ему повезло еще несколько раз кряду. Повезло, что в те предпраздничные мартовские дни в Тюмени объявили дополнительный авиарейс на Москву, которым прилетели мама и папа. Повезло, что таксист, подрядившийся везти их из столицы в Кострому (ждать поезда нужно было полдня, и потом еще ночь трястись в вагоне, не зная — успеют ли), крепко сбавил цену, узнав, к кому и зачем едет странная парочка: мужик с побелевшим лицом и женщина с воспаленными от слез глазами…
Повезло в Костроме, где местные врачи, нарушая все санитарные правила, утром и вечером пропускали маму в реанимационную палату, а местные активистки из общества солдатских матерей дозвонились до начальника Главного
Только Женька все равно живет. Он может сказать несколько слов и даже пошевелить руками. Надо видеть эти косточки, обернутые вялой кожей — Женькины руки. Женя едва заметно двигает кистью, хрипит, и я вижу, что он хочет показать мне на гантели, лежащие под кроватью. Год назад он играючи ворочал пудовые гири. Теперь не может удержать даже книгу.
Таким его и увидели старые друзья. Они гурьбой пришли в гости — и оторопели. Потом, натужно бодрясь, поговорили о пустяках — и ушли. И вовсе перестали приходить в знакомую панельную девятиэтажку. Как их судить? У сверстников — своя жизнь, в ней спортивные секции, ночные клубы, девчонки. Они же не знают, что даже слабые движения Женькиных рук — уже большая удача.
Прошлым летом завод «Нефтемаш», где Вера Алексеевна работала заведующей здравпунктом, оплатил Жене путевку в санаторий «Тараскуль». Там ежедневные массажи, грязевые ванны и сеансы лечебной физкультуры дали очевидный результат — замедлилась атрофия тканей, появилась подвижность мышц. Вернулся аппетит, наладился сон.
Теперь Женьке осталось дотянуть до осени. Ему повезло еще и в том, что после терактов и техногенных катастроф государство начало интенсивно финансировать исследования в области нейрохирургии. И в сентябре в Тюмени открывается федеральный нейрохирургический центр. Женя должен стать одним из первых его пациентов.
Но он не доживет до второй операции, если родители не найдут денег на ежедневные процедуры ЛФК. А они таких денег не найдут никогда. Арифметика проста: до осени еще пять месяцев, а лечебный массаж должен быть ежедневным. Один сеанс стоит 1000 рублей.
Отец Жени работает специалистом кислородных установок в областном онкодиспансере, туда же пришлось устроиться его маме. Просто Жене нужна сиделка, нанимать ее не на что. Работа в диспансере посменная, но и зарплаты у среднего медперсонала — сами понимаете… Родители чередуют дежурства так, чтобы дома всегда
Теперь возле Жени всегда
«Мы обойдем спонсоров и найдем денег, сколько сможем», — уверяет меня председатель совета Тюменской областной общественной организации «Союз десантников» Григорий Григорьев. Для Женьки он и так уже многое сделал. Переполошил юристов, журналистов, обращался в страховые компании.
И солдату назначили пенсию по инвалидности — 5200 рублей. Если их откладывать, то за три года можно накопить на курс поддерживающего лечения. Или — на красивое надгробие…
Поэтому надо, чтобы Жене повезло еще раз. Чтобы на подмогу
А через несколько месяцев, когда нальются силой руки, двадцатилетний затворник сможет выехать на лестничную площадку, спуститься на первый этаж, выкатиться на крыльцо подъезда.
И увидеть небо.
Реквизиты для помощи Жене Фищенко:
Кор. счет 30101810800000000651.
Расч. счет 30301810367006006710 в
БИК 047102651.
ИНН 7707083893.
КПП 720202002.
Личный счет для помощи Жене Фищенко в Сбербанке: 42
Электронный кошелек для помощи Жене Фищенко открыт на Яндексе. Его номер 41001624650312.
Телефон семьи Фищенко —
Телефон Тюменского Союза десантников
Александр Белов.