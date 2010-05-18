Женя, доживи до осени!

Женьке повезло: он дожил до рассвета. И потом ему повезло еще несколько раз кряду. Повезло, что в те предпраздничные мартовские дни в Тюмени объявили дополнительный авиарейс на Москву, которым прилетели мама и папа. Повезло, что таксист, подрядившийся везти их из столицы в Кострому (ждать поезда нужно было полдня, и потом еще ночь трястись в вагоне, не зная — успеют ли), крепко сбавил цену, узнав, к кому и зачем едет странная парочка: мужик с побелевшим лицом и женщина с воспаленными от слез глазами…