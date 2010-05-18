Йод спасет от глупости

Йододефицит может наблюдаться как у детей, так и у взрослых. «Недостаток йода — это всегда недостаток целлулоидных гормонов, которые вырабатываются в щитовидной железе», — рассказывает Лидия Николаевна. Гормоны крайне необходимы для нормального органогенеза — формирования коры головного мозга, органов зрения, слуха. Если у будущей матери увеличена щитовидная железа (именно так организм пытается компенсировать недостаток йода, а значит, и гормонов), ей необходимо пройти лечение у специалиста. На первых месяцах развития ребенок целиком зависит от материнского организма, и если он не получит достаточное количество микроэлементов, органы не будут развиваться должным образом. Так, очень часто дети с дефицитом йода плохо растут. Кроме того, ребенок в будущем сам может стать бездетным. У взрослых недостаток йода может проявиться в нарушении менструальной функции, сухости кожи, мышечных болях.