Йод спасет от глупости

Йод очень полезен для здоровья. Йод нужно употреблять в пищу каждый день. Слова, которые стали прописной истиной, давно не привлекают внимания. Тем не менее, низкое содержание йода в организме может действительно привести к печальным последствиям. Для чего нужен йод, и почему у нас так много троечников и низкорослых, рассказала доцент кафедры педиатрии ТГМА, заслуженный врач России Лидия Николаевна Кретинина.
Тюменская область — не единственный регион, население которого страдает от йододефицита, сразу пояснила специалист. Две трети жителей планеты потребляют этот микроэлемент в меньшем количестве, чем того требует организм для нормального развития. В организме йод не образуется, мы получаем его с водой и пищей, редко из воздуха — только если живем у моря. Но тот рацион питания, который характерен для большинства населения сегодня, не позволяет восполнить дефицит витаминов. Суточные нормы пересматриваются с каждым годом. И если раньше в день человек должен был получать около 100 мкг йода, то теперь экология требует до 200 мкг. Беременные женщины и кормящие матери вовсе нуждаются в 300 мкг йода ежедневно.
Йододефицит может наблюдаться как у детей, так и у взрослых. «Недостаток йода — это всегда недостаток целлулоидных гормонов, которые вырабатываются в щитовидной железе», — рассказывает Лидия Николаевна. Гормоны крайне необходимы для нормального органогенеза — формирования коры головного мозга, органов зрения, слуха. Если у будущей матери увеличена щитовидная железа (именно так организм пытается компенсировать недостаток йода, а значит, и гормонов), ей необходимо пройти лечение у специалиста. На первых месяцах развития ребенок целиком зависит от материнского организма, и если он не получит достаточное количество микроэлементов, органы не будут развиваться должным образом. Так, очень часто дети с дефицитом йода плохо растут. Кроме того, ребенок в будущем сам может стать бездетным. У взрослых недостаток йода может проявиться в нарушении менструальной функции, сухости кожи, мышечных болях.
Но самое распространенное проявление йододефицита, как у детей, так и у взрослых, — это снижение интеллекта. Эксперименты доказали, что за полгода употребления йодосодержащих препаратов успеваемость школьников повышалась на один балл. Дети, не употреблявшие йод, учились в среднем на «троечку», тогда как их сверстники, получавшие йодосодержащие препараты, могли гордиться «четверками» и «пятерками». У детей с йододефицитом страдает абстрактное мышление, они медленнее усваивают материал.
«У нас 15% снижения интеллекта в обществе идет за счет дефицита йода», — говорит Лидия Николаевна, предлагая простой способ повышения IQ в обществе — йодированную соль. В России, согласно статистике, только 30% семей употребляют этот продукт (в Тюменской области — 50%), тогда как нормой считается 90%.
Сегодня йодированная соль — самый дешевый источник йода. В общем то, препараты «Йодомарин» или «Йодобаланс» должны поставляться бесплатно всем, кто входит в группу риска. Но нам все чаще предлагают позаботиться о своем развитии самостоятельно. Поэтому и выбирать, как восполнять недостаток
Следить за тем, сколько йода вы употребили за сутки, достаточно просто. На препаратах в аптеке указана дозировка в микрограммах. Сложнее с расчетами придется кормящим матерям. Нужно запомнить, что до пяти месяцев ребенок получит все необходимые микроэлементы с грудным молоком, далее придется поддерживать организм витаминами. До девяти месяцев ребенку можно давать четверть таблетки
Существуют также продукты, богатые йодом. Но съедать каждый день по килограмму морской рыбы или морской капусты труднее, чем подсаливать блюда солью с йодадом калия. Те же новинки, которыми нас пытаются завлечь в супермаркетах, например, хлеб с добавлением морской капусты, вообще в данном случае не помогут. Ведь йод при нагревании до 80 градусов улетучивается. Что же касается гипервитаминоза, то он возможен только при передозировке аптечных препаратов. 1 грамм соли содержит в среднем 40 мкг йода, человек же больше 10 грамм соли никогда не употребит.
Купить пачку «Йодомарина» можно, пачку йодированной соли — еще легче. А посыпать ею пищу и чувствовать, что делаешь общество умнее, — еще и приятно.
Надежда Корнеева