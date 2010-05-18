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Йод спасет от глупости

18 мая 2010, 17:00
Йод очень полезен для здоровья. Йод нужно употреблять в пищу каждый день. Слова, которые стали прописной истиной, давно не привлекают внимания. Для чего нужен йод, и почему у нас так много троечников и низкорослых, рассказала доцент кафедры педиатрии ТГМА, заслуженный врач России Лидия Николаевна Кретинина.
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Тюмень

Йод очень полезен для здоровья. Йод нужно употреблять в пищу каждый день. Слова, которые стали прописной истиной, давно не привлекают внимания. Тем не менее, низкое содержание йода в организме может действительно привести к печальным последствиям. Для чего нужен йод, и почему у нас так много троечников и низкорослых, рассказала доцент кафедры педиатрии ТГМА, заслуженный врач России Лидия Николаевна Кретинина.

Тюменская область — не единственный регион, население которого страдает от йододефицита, сразу пояснила специалист. Две трети жителей планеты потребляют этот микроэлемент в меньшем количестве, чем того требует организм для нормального развития. В организме йод не образуется, мы получаем его с водой и пищей, редко из воздуха — только если живем у моря. Но тот рацион питания, который характерен для большинства населения сегодня, не позволяет восполнить дефицит витаминов. Суточные нормы пересматриваются с каждым годом. И если раньше в день человек должен был получать около 100 мкг йода, то теперь экология требует до 200 мкг. Беременные женщины и кормящие матери вовсе нуждаются в 300 мкг йода ежедневно.

Йододефицит может наблюдаться как у детей, так и у взрослых. «Недостаток йода — это всегда недостаток целлулоидных гормонов, которые вырабатываются в щитовидной железе», — рассказывает Лидия Николаевна. Гормоны крайне необходимы для нормального органогенеза — формирования коры головного мозга, органов зрения, слуха. Если у будущей матери увеличена щитовидная железа (именно так организм пытается компенсировать недостаток йода, а значит, и гормонов), ей необходимо пройти лечение у специалиста. На первых месяцах развития ребенок целиком зависит от материнского организма, и если он не получит достаточное количество микроэлементов, органы не будут развиваться должным образом. Так, очень часто дети с дефицитом йода плохо растут. Кроме того, ребенок в будущем сам может стать бездетным. У взрослых недостаток йода может проявиться в нарушении менструальной функции, сухости кожи, мышечных болях.

Но самое распространенное проявление йододефицита, как у детей, так и у взрослых, — это снижение интеллекта. Эксперименты доказали, что за полгода употребления йодосодержащих препаратов успеваемость школьников повышалась на один балл. Дети, не употреблявшие йод, учились в среднем на «троечку», тогда как их сверстники, получавшие йодосодержащие препараты, могли гордиться «четверками» и «пятерками». У детей с йододефицитом страдает абстрактное мышление, они медленнее усваивают материал.

«У нас 15% снижения интеллекта в обществе идет за счет дефицита йода», — говорит Лидия Николаевна, предлагая простой способ повышения IQ в обществе — йодированную соль. В России, согласно статистике, только 30% семей употребляют этот продукт (в Тюменской области — 50%), тогда как нормой считается 90%.

Сегодня йодированная соль — самый дешевый источник йода. В общем то, препараты «Йодомарин» или «Йодобаланс» должны поставляться бесплатно всем, кто входит в группу риска. Но нам все чаще предлагают позаботиться о своем развитии самостоятельно. Поэтому и выбирать, как восполнять недостаток 53-го элемента в организме, мы вольны сами.

Следить за тем, сколько йода вы употребили за сутки, достаточно просто. На препаратах в аптеке указана дозировка в микрограммах. Сложнее с расчетами придется кормящим матерям. Нужно запомнить, что до пяти месяцев ребенок получит все необходимые микроэлементы с грудным молоком, далее придется поддерживать организм витаминами. До девяти месяцев ребенку можно давать четверть таблетки «Йодомарина-100», до года — половинку. Суточная норма йода в день у детей первого года жизни и дошкольников — 100 мкг, у детей младшего школьного возраста — 150 мкг, у подростков — 200 мкг.

Существуют также продукты, богатые йодом. Но съедать каждый день по килограмму морской рыбы или морской капусты труднее, чем подсаливать блюда солью с йодадом калия. Те же новинки, которыми нас пытаются завлечь в супермаркетах, например, хлеб с добавлением морской капусты, вообще в данном случае не помогут. Ведь йод при нагревании до 80 градусов улетучивается. Что же касается гипервитаминоза, то он возможен только при передозировке аптечных препаратов. 1 грамм соли содержит в среднем 40 мкг йода, человек же больше 10 грамм соли никогда не употребит.

Купить пачку «Йодомарина» можно, пачку йодированной соли — еще легче. А посыпать ею пищу и чувствовать, что делаешь общество умнее, — еще и приятно.

Надежда Корнеева

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