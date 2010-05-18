«Дом Обороны»: цены на жилье сегодня

Наиболее привлекательными с точки зрения частного инвестора в этом районе являются квартиры, расположенные вблизи школ, детских садов и остановочных комплексов. В настоящее время на «Дом Обороне» возводится ряд жилых комплексов, в которых отражен спрос на недвижимость такого рода. Цены на «квадрат» в них примерно одинаковые и варьируются в зависимости от места расположения и срока сдачи. Сейчас однокомнатные квартиры в строящихся домах средней площадью от 37 до 53 кв. м. продаются по цене от 35 тысяч рублей за «квадрат». Двухкомнатные квартиры площадью от 59 кв. м идут стоимостью от 33 тысячи рублей за кв.м. Трехкомнатные квартиры от 75 кв. м. по цене от 32 тысячи рублей за «квадрат».