«Дом Обороны»: цены на жилье сегодня

Финансовые возможности человека определяют, какое жилье и где он может себе позволить. Каждый стремится выбрать удобное во всех направлениях жилье. Первым критерием выбора жилья является цена, но помимо нее, необходимо учитывать развитость инфраструктуры района, транспортную развязку, наличие школ и детских садов.
Достаточно неновым и развитым является район Тюмени, который простирается вдоль улицы Ямской - «Дом Обороны». Экспертом в вопросе стоимости жилья в районе выступил специалист по продажам агентства недвижимости «СОВА» Ильгиз Тимерзянов.
- Привлекательным этот район делает ряд факторов: территория имеет развитую инфраструктуру, многочисленные парки, фонтаны и прекрасную транспортную доступность, из него достаточно просто добраться в центр города - несколько прямых дорог без мостов и «пробок», направления общественного транспорта обслуживаются регулярно. Так же легко выехать на объездную дорогу.
Наиболее привлекательными с точки зрения частного инвестора в этом районе являются квартиры, расположенные вблизи школ, детских садов и остановочных комплексов. В настоящее время на «Дом Обороне» возводится ряд жилых комплексов, в которых отражен спрос на недвижимость такого рода. Цены на «квадрат» в них примерно одинаковые и варьируются в зависимости от места расположения и срока сдачи. Сейчас однокомнатные квартиры в строящихся домах средней площадью от 37 до 53 кв. м. продаются по цене от 35 тысяч рублей за «квадрат». Двухкомнатные квартиры площадью от 59 кв. м идут стоимостью от 33 тысячи рублей за кв.м. Трехкомнатные квартиры от 75 кв. м. по цене от 32 тысячи рублей за «квадрат».
Вторичная недвижимость представлена на районе почти всеми сериями домов которые строились в нашей стране: «сталинки», «брежневки», «хрущевки», 121 и 86 серии, более современными 121-3т, вновь возведенными 86 сериями и конечно индивидуальными проектами.
Двухкомнатные «хрущевки» площадью 43-46 кв. м обойдутся вам в 1700-1900 тысяч рублей. В домах поновее, при квадратуре двухкомнатных от 47 кв.м стоимость квартиры составит от 2000 тысяч рублей , а если площадь «двушки» 65-68 кв. м и дому 10 лет, то цена может начинаться от 2800 тысяч рублей. В домах возрастом до 3-5 лет двухкомнатные от 75 кв.м стоят от 3200 до 4500 тысяч рублей в зависимости от этажа, планировки и материала постройки.
Трехкомнатные квартиры 60-70-х годов постройки имеют площадь от 56 до 64 кв. м и стоят в среднем 2100-2500 тысяч рублей, а вот «сталинку» в 70 кв. м можно купить за 2100 тысяч рублей. 86 и 121 серии имеют площадь от 74 кв.м и стоят уже от 2700 тысяч рублей. Квартиры в новостройках имеют площадь от 83 кв. м и цену от 3800 тысяч рублей.
Рынок недвижимости Тюмени развивается. Он не стоит на месте. Изменения на рынке – это новый виток, новое движение вперед: жилье строится, реализуется вторичное, меняются и цены…
Евгения Лямзина