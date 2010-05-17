Оформить садовый домик: каков размер госпошлины

- Форма декларации об объекте недвижимого имущества утверждена Приказом Минэкономразвития РФ от 03.11.2009 N 447. Бланк декларации установленной формы можно получить в Управлении Росрегистрации по Тюменской области у любого специалиста, осуществляющего прием документов на государственную регистрацию, или в Интернете (необходимы два экземпляра). Декларация проста в заполнении. Здесь необходимо указать, что именно вы хотите зарегистрировать, площадь домика, его номер, на каком земельном участке он расположен, адрес садоводческого товарищества, поставить дату и расписаться.