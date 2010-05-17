Оформить садовый домик: каков размер госпошлины

Порядок приема документов на государственную регистрацию прав собственности на дачные, садовые земельные участки и домики в рамках закона о «дачной амнистии» по-прежнему волнует тюменцев.
В рамках одноименной «прямой» линии, которая состоялась 13 мая 2010 года в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области, жителей области в большей степени волновали вопросы оформления построек на земельных участках. На вопросы граждан отвечала начальник отдела приема-выдачи документов Управления Татьяна Николаевна Максимова.
Самыми проблемными для людей оказались вопросы оформления индивидуальных жилых или садовых домиков. Также участников линии интересовал размер госпошлины за оформление прав на недвижимость и реквизиты для ее оплаты. По сведениям, предоставленным тюменским Росреестром, наибольшую активность в работе «прямой» линии проявили жители областного центра – города Тюмени.
- До какого срока действует упрощенный порядок регистрации прав?
- Срок регистрации прав собственности в упрощенном порядке установлен только на индивидуальные жилые дома. Для таких объектов недвижимости упрощенный порядок регистрации прав продлен до 1 марта 2015 года. На остальные объекты недвижимого имущества срок государственной регистрации прав законодательством не ограничен.
- Какой размер госпошлины за оформление прав на садовый домик?
- Размер государственной пошлины установлен Налоговым кодексом РФ (подпункт 24 пункта 1 статьи 333.33) и составляет для граждан – 200 рублей.
- Мне была представлена земля по договору аренды под строительство жилого дома, дом я построил. Как я могу его узаконить?
- Вам необходимо получить кадастровый паспорт на построенный дом, после чего обратиться в Управление Росреестра по Тюменской области за государственной регистрацией права. Кроме технического паспорта нужен договор аренды земельного участка, а также кадастровый план земельного участка. И необходимо оплатить госпошлину 200 рублей. Поскольку право собственности на земельный участок у Вас зарегистрировано, представлять правоустанавливающий документ и кадастровый план на земельный участок не требуется.
- Хочу получить свидетельство о собственности на садовый домик, какие для этого нужны документы?
Для государственной регистрации права собственности на дачный домик Вам необходимо предоставить:
1.Заявление на государственную регистрацию права собственности правообладателя либо представителя правообладателя по нотариально удостоверенной доверенности;
2. Платежный документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за государственную регистрацию права в размере 200 рублей;
3. Правоустанавливающий документ, подтверждающий права заявителя на земельный участок, на котором расположен дачный (садовый) домик. Предоставление правоустанавливающего документа на указанный земельный участок не требуется в случае, если право заявителя на этот земельный участок ранее зарегистрировано в установленном Законом о регистрации порядке.
4. Декларация об объекте недвижимого имущества, заполненная самим правообладателем либо представителем по нотариально удостоверенной доверенности, в двух подлинных экземплярах.
- Слышала, что зарегистрировать право на садовый домик можно на основании декларации. Где ее можно взять?
- Форма декларации об объекте недвижимого имущества утверждена Приказом Минэкономразвития РФ от 03.11.2009 N 447. Бланк декларации установленной формы можно получить в Управлении Росрегистрации по Тюменской области у любого специалиста, осуществляющего прием документов на государственную регистрацию, или в Интернете (необходимы два экземпляра). Декларация проста в заполнении. Здесь необходимо указать, что именно вы хотите зарегистрировать, площадь домика, его номер, на каком земельном участке он расположен, адрес садоводческого товарищества, поставить дату и расписаться.
- Необходимо ли регистрировать право собственности на земельный участок в упрощенном порядке, если на руках есть госакт о праве собственности на землю?
- Согласно п. 9 ст. 3 Закона о регистрации государственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на землю и выданные гражданам или юридическим лицам до введения в действие Закона о регистрации прав (до 31 января 1998), действительны. Они имеют равную юридическую силу с записями в ЕГРП. В указанном случае государственная регистрация прав может быть произведена по желанию правообладателя земельного участка.
- В 2001 году купил за городом земельный участок, получил на него свидетельство о государственной регистрации права. Слышал про «дачную амнистию». Надо ли мне получать новые документы?
- Ваши документы действительны, никакой повторной регистрации не требуется. Упрощенный порядок оформления права в рамках «дачной амнистии» предусмотрен для граждан, у которых права еще не зарегистрированы.
- У меня участок и домик в Нижнетавдинском районе. Могу ли я зарегистрировать свои права в Тюмени?
- В силу прямого указания Закона о регистрации регистрация прав осуществляется по месту нахождения объекта недвижимого имущества, поэтому для оформления прав Вам необходимо обратиться в Нижнетавдинский отдел Управления.
Напоминаем, подробную информацию о графике работы Управления Росреестра по Тюменской области и его территориальных отделов, перечне необходимых документов для регистрации прав, размере и реквизитах для оплаты государственной пошлины можно получить в отделе приема-выдачи документов Управления по адресу: г. Тюмень, ул. М. Горького, 74, каб. 202 либо по телефону (3452) 39-68-31, а также на сайте Управления.
По информации Росреестра