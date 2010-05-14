Укусил клещ — что делать?

Клещи этой весной особенно опасны. Роспотребнадзор выдает пугающую информацию: активность заразных насекомых по сравнению с предыдущим годом выросла в три раза. Удельный вес клещей, в которых обнаружен антиген вируса энцефалита, составил 5,6%, возбудители боррелиоза обнаружены в 9%. Облздрав Тюменской области приготовил рекомендации правильного поведения при встрече с кровососущими.
Итак, если присасывание клеща все же произошло, то вам необходимо:
Обратиться в травмпункт
При себе необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования.
Жителям города Тюмени необходимо обратиться в приемное отделение:
-взрослое население — ГЛПУ ТО «Областная инфекционная клиническая больница»;
— детское население — ГЛПУ ТО «Областная клиническая больница» детский стационар.
Жителям сельских территорий необходимо обратиться в приемное отделение областных
Экстренная профилактика клещевого энцефалита должна быть проведена как можно раньше, в первые сутки. Экстренную профилактику клещевого энцефалита проводят, используя противовирусные препараты («Йодантипирин» для взрослых и детей старше 14 лет или «Анаферон» детский для детей младше 14 лет) или иммуноглобулин. Отметим, что иммуноглобулин целесообразен лишь в течение первых трех суток.
Через две недели можно слать анализ крови на антитела к вирусу клещевого энцефалита.
Если человек привит против вируса клещевого энцефалита — никаких действий принимать не нужно!
Удалить клеща самостоятельно
Следует иметь ввиду, что вероятность заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом и другими инфекциями, передаваемыми клещами, зависит от количества вируса, проникающего при «укусе» клеща (то есть времени, в течение которого клещ находился в присосавшемся состоянии) — чем раньше вы удалите впившегося паразита, тем лучше.
Клещей удобно удалять изогнутым пинцетом или хирургическим зажимом. При этом клеща нужно захватить как можно ближе к хоботку, затем его аккуратно подтягивают, при этом вращая вокруг своей оси в удобную сторону. Обычно через 1–3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком. Если же клеща попытаться выдернуть, то велика вероятность его разрыва.
Если под рукой нет ни пинцета, ни специальных приспособлений для удаления клещей, то клеща можно удалить при помощи нитки. Прочную нитку завязывают в узел, как можно ближе к хоботку клеща, затем клеща извлекают, подтягивая его вверх. Резкие движения недопустимы.
Если при извлечении клеща оторвалась его головка, которая имеет вид черной точки, место присасывания протирают ватой или бинтом, смоченными спиртом, а затем удаляют головку стерильной иглой (предварительно прокаленной на огне) — так, как вы удаляете обычную занозу.
После удаления клеща кожу в месте его присасывания обрабатывают настойкой йода или спиртом. Наложения повязки, как правило, не требуется.
Сохраните клеща
Клеща следует поместить в небольшой стеклянный флакон вместе с кусочком ваты, слегка смоченным водой. Обязательно закройте флакон плотной крышкой и храните его в холодильнике. Для микроскопической диагностики клеща нужно доставить в лабораторию живым.
Адрес лаборатории: г. Тюмень, ул. Холодильная, 57 — ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области».
Однако нужно понимать, что наличие инфекции у клеща еще не значит, что заболеет человек. Анализ клеща нужен для спокойствия в случае отрицательного результата и бдительности — в случае положительного.
Самый верный способ определить наличие заболевания — сдать анализ крови. Сдавать кровь сразу после укуса клеща не надо — анализы ничего не покажут. Не ранее, чем через 10 дней, можно исследовать кровь на клещевой энцефалит и боррелиоз методом ПЦР. Через две недели после укуса клеща на антитела (IgM) к вирусу клещевого энцефалита. На антитела (IgM) к боррелиям (клещевой боррелиоз) — через три недели.
Индивидуальная защита
Проводите осмотры каждые 10–15 минут для обнаружения клещей, не садитесь и не ложитесь на траву, не заносите в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи, осматривайте собак и других животных.
Носите однотонную и светлую одежду — это облегчит осмотр; брюки заправляйте в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, верхнюю часть одежды — в брюки, манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке, ворот рубашки и брюки должны не иметь застежки или иметь плотную застежку, под которую не может проползти клещ. На голову наденьте капюшон, пришитый к рубашке, куртке или заправьте волосы под косынку, шапку.
Признаки клещевого энцефалита
Клинические проявления клещевого энцефалита многообразны, течение вариабельно. Болезнь часто начинается остро, с озноба и повышения температуры тела до 38–40°С. Лихорадка длится от 2 до 10 дней. Появляются общее недомогание, резкая головная боль, тошнота и рвота, разбитость, утомляемость, нарушения сна. В остром периоде отмечаются гиперемия кожи лица, шеи и груди, слизистой оболочки ротоглотки, инъекция склер и конъюнктив. Беспокоят боли во всем теле и конечностях. Характерны мышечные боли, особенно значительные в группах мышц, в которых в дальнейшем обычно возникают парезы и параличи. Иногда им предшествуют онемение, парестезии и другие неприятные ощущения. С момента начала болезни может возникать помрачнение сознания, оглушенность, усиление которых может достигать степени комы. Обычно характерна разной степени оглушенность (сопор). Тем не менее, болезнь часто протекает в легких, стертых формах с коротким лихорадочным периодом. Нередко в месте присасывания клещей появляются разного размера эритемы. Однако так называемая мигрирующая кольцевая эритема часто является клиническим маркером другой инфекции — клещевого боррелиоза или болезни Лайма, также переносимой клещами.