Цены на недвижимость: ситуация стабильна

Рынок жилой недвижимости в текущем году перешел в фазу восстановления, которая характеризуется стабилизацией цен на рынке и постепенным поглощением избыточного предложения, образовавшегося из-за резко снизившегося спроса во время кризиса. В тоже время сравнительно небольшой объем предложения на этом рынке и традиционный спрос на новостройки в конце года может привести к наибольшему приросту цен за год, чем в других сегментах рынка жилой недвижимости.
Сколько стоят «квадраты» в новостройках
По данным аналитиков компании ЗАО «Ассоциация «АЛКО», в апреле 2010 года средняя цена предложения на рынке строящегося жилья составила 34 823 рубля за кв.м., что ниже аналогичного показателя предыдущего месяца на 0,6%.
На рынке новостроек прослеживается снижение количества предложения, что обусловлено незначительным количеством новых заявленных к реализации проектов и быстрой реализацией существующих качественных комплексов по доступным ценам в связи с оживлением покупательской способности, в том числе связанным с отложенным спросом.
Что касается распределения средних ценовых показателей по типам квартир, то не наблюдается каких-то изменений, корректировка составляет не более 1%. Важно отметить, что меняется структура рынка, сейчас весомая доля – это дома со сдачей до конца 2010 или даже в 2011 годах.
Вторичное жилье выбивается в лидеры
Вторичный рынок также повторяет все основные тенденции. Вполне возможно, что в связи со снижением уровня предложения на первичном рынке, «вторичка» скоро займет лидирующее место по количеству сделок купли-продажи. На увеличение количества предлагаемых объектов также сыграло то, что на рынке в значительном объеме вышли квартиры, недавно получившие свидетельства собственности. И хотя чаще всего они идут с черновой отделкой и имеют не высокие общие стоимости, почти во всех сегментах рынка наблюдалась положительная динамика.
Средняя цена предложения квартир на вторичном рынке жилья Тюмени показала незначительное изменение и составила на конец апреля текущего года в среднем по городу 43 763 рубля за кв.м., понижение за месяц составило 1,9%.
Если рассматривать рынок в разрезе размеров квартир, то здесь по-прежнему дешевеют только крупные объекты с тремя и четырьмя и более комнатами. На это в первую очередь, оказало влияние снижение цен на квартиры в домах повышенной комфортности, хоть эту корректировку и нельзя назвать существенной, она может положить начало тенденции к понижению.
Каждому типу квартиры – своя цена
Стоимость квартиры варьируется от типа и класса. С этой позиции в апреле средняя цена однокомнатных квартир для объектов старого фонда, типового жилья и квартир повышенной комфортности, составила 1 385 тысяч рублей, 1 670 тысяч рублей и 2 110 тысяч рублей соответственно. Средняя цена «Двушки» старого фонда равна 1 760 тысяч рублей, для типового жилья - 2 370 тысяч рублей и 3 650 тысяч рублей в сегменте квартир повышенной комфортности. Для трехкомнатных квартир аналогичное распределение – наименьшей средней ценой предложения обладают объекты старого фонда (2 315 тысячи рублей), значительно дороже жилье типовых серий (3 065 тысяч рублей) и наиболее высоким ценовым показателем характеризуются квартиры повышенной комфортности – 5 850 тысяч рублей.
Для квартир от четырех комнат и более ценовое распределение следующее: средняя цена предложения для жилья старого фонда составила 2 945 тысяч рублей, для типовых объектов и квартир повышенной комфортности по 3 935 тысяч рублей и 9 005 тысяч рублей, соответственно. В апреле текущего года в сегменте пансионатов и малосемеек цена предложения в среднем составила 840 тысяч рублей.
Тем не менее, в ближайшей перспективе ситуация будет оставаться стабильной. Покупатель возвращается на рынок, отложенный спрос постепенно реализуется. Безусловно, скорого восстановления, особенно на первичном рынке, не предвидится, но предпосылки для этого уже намечаются.
Светлана Молодкина,
аналитик рынка жилой недвижимости ЗАО «Ассоциация «АЛКО»