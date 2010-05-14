Цены на недвижимость: ситуация стабильна

Вторичный рынок также повторяет все основные тенденции. Вполне возможно, что в связи со снижением уровня предложения на первичном рынке, «вторичка» скоро займет лидирующее место по количеству сделок купли-продажи. На увеличение количества предлагаемых объектов также сыграло то, что на рынке в значительном объеме вышли квартиры, недавно получившие свидетельства собственности. И хотя чаще всего они идут с черновой отделкой и имеют не высокие общие стоимости, почти во всех сегментах рынка наблюдалась положительная динамика.