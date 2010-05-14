Дайджест Nashgorod.ru с 9 по 14 мая

9 мая в Тюмени прошел традиционный Парад Победы. К юбилейному шествию готовились довольно долго, однако, по мнению горожан, парад в 2010 году не удался. Обычно главное праздничное мероприятие Дня Победы начиналось в 10.00, но в этот раз парад начался одновременно с парадом в Москве, то есть в 12.00 по местному времени. Тем не менее, многие ветераны пришли (по привычке или по недосмотру организаторов) к 10 утра и вынуждены были ждать начала действия несколько часов. Во время парада перед тюменцами прошли участники Великой Отечественной войны, воинские подразделения, курсанты тюменских военного и юридического вузов, представители гражданских вузов, сотрудники тюменских предприятий. Особое внимание зрителей, среди которых было не мало форумчан Nashgorod.ru, оговорка комментатора парада — ветеранов поздравили с 68-летием Победы.