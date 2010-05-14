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Дайджест Nashgorod.ru с 9 по 14 мая

14 мая 2010, 15:25
В Тюмени настоящее лето — тепло и солнечно. Несмотря на хорошую погоду и то, что хочется проводить на свежем воздухе как можно больше времени, горожане находят время на просмотр актуальной информации. Что особенно заинтересовало тюменцев на этой неделе? Узнаем из подборки самых читаемых новостей интернет-портала Nashgorod.ru.
Сюжет
Тюмень

Парад со слезами на глазах

9 мая в Тюмени прошел традиционный Парад Победы. К юбилейному шествию готовились довольно долго, однако, по мнению горожан, парад в 2010 году не удался. Обычно главное праздничное мероприятие Дня Победы начиналось в 10.00, но в этот раз парад начался одновременно с парадом в Москве, то есть в 12.00 по местному времени. Тем не менее, многие ветераны пришли (по привычке или по недосмотру организаторов) к 10 утра и вынуждены были ждать начала действия несколько часов. Во время парада перед тюменцами прошли участники Великой Отечественной войны, воинские подразделения, курсанты тюменских военного и юридического вузов, представители гражданских вузов, сотрудники тюменских предприятий. Особое внимание зрителей, среди которых было не мало форумчан Nashgorod.ru, оговорка комментатора парада — ветеранов поздравили с 68-летием Победы.

Мнение форумчан:

«В Тюмени, как в глухой деревне, ничего особенного!!! С сыном вышел, даже показать особо нечего!!! Одни и те же артисты, банальные зарисовки. Вечером обдолбанная и обкуренная молодежь!!! Что парад и празднование на площадках сократили, то чиновникам денег в карман пойдет!!! Так же как последний „малобюджетный“ день города!!!»

«Я вообще такого позорного парада не видел. Во-первых, бедных ветеранов заставили идти вместо того чтобы им транспорт предоставить, во-вторых, из техники один уазик и зилок, в-третьих, диктор поздравила с 68 годовщиной, а потом и вообще перестала вещать. В-четвертых, смотреть-то не на что было. Позорище, что в бюджете денег не осталось? По ящику показывали, как проходили парады в других городах, дак любо-дорого посмотреть, а у нас получилось какое-то траурное шествие»

«Хуже парада был только салют»

Выйти у «Океана» не получится

Тюменские автобусы временно не будут останавливаться возле магазина «Океан». Это связано с проведением дорожных работ. Посадка и высадка пассажиров теперь будет осуществляться на остановочном пункте «Кинотеатр «Темп».

Мнение форумчан:

«Там для тех людей, которые сейчас с той остановки ездят, места маловато»

«Ещё бы автобусникам это сказали! Сегодня автобус 14-го маршрута остановился посреди дороги в районе м-на „Океан“. Я ещё засомневалась, выходить ли тут, спросила: „А вы до остановки не будете доезжать?“. Ого, сколько изумления было: „До какой ещё остановки?!“. В общем, вышла посреди дороги. Хотя видела, что 30-ка остановилась у „Темпа“. Почему водителей не предупреждают перед выходом на маршрут? Хотя… кто-то ведь узнал»

Холодный душ или в ванну с чайником?

На сайте компании «Тепло Тюмени» появился подробный график отключения горячего водоснабжения в домах горожан. Опрессовка магистральных и распределительных тепловых сетей начнется в ближайшее время, чтобы зимой не возникло перебоев с водой или отоплением. Первыми без воды останутся жители некоторых центральных районов города.

Мнение форумчан:

«Нашей улицы в списках нет, но, видимо, ориентироваться на конец августа нужно»

«Мне кажется или из года в год одни и те же адреса в списке?»

Клещи. Теперь и на асфальте.

Тюменские клещи привыкли к городским условиям и живут не только в траве, но и на асфальте. Об этом сообщила на пресс-конференции первый заместитель департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Брынза. С начала весны по поводу присасывания клещей в медицинские учреждения Тюменской области обратилось 3272 человек, из них 1369 — жители города. 21 человек госпитализирован с подозрением на энцефалит, в том числе пятеро детей. В этом году активность клещей наблюдается на всей территории Тюменской области. В сравнении с аналогичным периодом 2009 года количество пострадавших выше в 3 раза, что, скорее всего, обусловлено погодными условиями. Специалисты в очередной раз призвали тюменцев к вакцинации — сделать прививку не поздно даже в разгар эпидемиологического сезона.

Мнение форумчан:

«Тьфу, тьфу, тьфу конечно, но не разу не находил на себе, хотя и в лес частенько езжу, и ночую там, бывает и по две ночи, и лажу по всяким кустам»

«Пару лет назад наблюдала клеща, ползущего по ограде детсада. Также были встречи с клещами дома (собака приносила). Клещи по три часа могут ползать по жертве, а также перепрыгивать на других или случайно падать с жертв, так что ничего удивительного в том, что какая-нибудь собака принесла клеща и отряхнула его на асфальте»

Террорист не пройдет

14 мая стало известно, что в Тюменской области сотрудниками РУФСБ пресечена деятельность международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Члены данной организации активно пропагандировали экстремистские идеи среди жителей региона, переманивая в свои ряды новых сторонников, в том числе людей, недавно освободившихся из мест лишения свободы. В ходе обыска у организатора тюменского подразделения изъято более 100 экземпляров изданий, выпускаемых «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», большая часть из которых внесена в Федеральный список экстремистских материалов.

Мнение форумчан:

«У меня знакомый полтора года назад в нее попал. Теперь на нарах думает о халифате»

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