Дайджест Nashgorod.ru с 9 по 14 мая

Парад со слезами на глазах
9 мая в Тюмени прошел традиционный Парад Победы. К юбилейному шествию готовились довольно долго, однако, по мнению горожан, парад в 2010 году не удался. Обычно главное праздничное мероприятие Дня Победы начиналось в 10.00, но в этот раз парад начался одновременно с парадом в Москве, то есть в 12.00 по местному времени. Тем не менее, многие ветераны пришли (по привычке или по недосмотру организаторов) к 10 утра и вынуждены были ждать начала действия несколько часов. Во время парада перед тюменцами прошли участники Великой Отечественной войны, воинские подразделения, курсанты тюменских военного и юридического вузов, представители гражданских вузов, сотрудники тюменских предприятий. Особое внимание зрителей, среди которых было не мало форумчан Nashgorod.ru, оговорка комментатора парада — ветеранов поздравили с
Мнение форумчан:
«В Тюмени, как в глухой деревне, ничего особенного!!! С сыном вышел, даже показать особо нечего!!! Одни и те же артисты, банальные зарисовки. Вечером обдолбанная и обкуренная молодежь!!! Что парад и празднование на площадках сократили, то чиновникам денег в карман пойдет!!! Так же как последний „малобюджетный“ день города!!!»
«Я вообще такого позорного парада не видел.
«Хуже парада был только салют»
Выйти у «Океана» не получится
Тюменские автобусы временно не будут останавливаться возле магазина «Океан». Это связано с проведением дорожных работ. Посадка и высадка пассажиров теперь будет осуществляться на остановочном пункте «Кинотеатр «Темп».
Мнение форумчан:
«Там для тех людей, которые сейчас с той остановки ездят, места маловато»
«Ещё бы автобусникам это сказали! Сегодня автобус
Холодный душ или в ванну с чайником?
На сайте компании «Тепло Тюмени» появился подробный график отключения горячего водоснабжения в домах горожан. Опрессовка магистральных и распределительных тепловых сетей начнется в ближайшее время, чтобы зимой не возникло перебоев с водой или отоплением. Первыми без воды останутся жители некоторых центральных районов города.
Мнение форумчан:
«Нашей улицы в списках нет, но, видимо, ориентироваться на конец августа нужно»
«Мне кажется или из года в год одни и те же адреса в списке?»
Клещи. Теперь и на асфальте.
Тюменские клещи привыкли к городским условиям и живут не только в траве, но и на асфальте. Об этом сообщила на
Мнение форумчан:
«Тьфу, тьфу, тьфу конечно, но не разу не находил на себе, хотя и в лес частенько езжу, и ночую там, бывает и по две ночи, и лажу по всяким кустам»
«Пару лет назад наблюдала клеща, ползущего по ограде детсада. Также были встречи с клещами дома (собака приносила). Клещи по три часа могут ползать по жертве, а также перепрыгивать на других или случайно падать с жертв, так что ничего удивительного в том, что
Террорист не пройдет
14 мая стало известно, что в Тюменской области сотрудниками РУФСБ пресечена деятельность международной террористической организации «Хизб
Мнение форумчан:
«У меня знакомый полтора года назад в нее попал. Теперь на нарах думает о халифате»