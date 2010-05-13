Замена сетей в области – вечная проблема

Программа по замене всех сетей в области запланирована на 5-7 лет, тем не менее, при замене одних трубопроводов, устаревают другие, и ремонтные работы приходится начинать вновь. Такая изношенность труб в области, по словам заместитель начальника Главного управления строительства и ЖКХ, вызвана тем, что в области был период (90-е годы), когда вопросами трубопроводов не занимался никто – это не было глобальной проблемой людей, тем самым, трубы пришли в негодность в слишком большом объеме, поэтому процесс их замены будет длиться довольно долго, если не вечно…