Замена сетей в области – вечная проблема

За минувшую зиму утечки на сетях были главной проблемой горожан и соответствующих служб. Жители нескольких районов города и области столкнулись с периодическим отключением и тепла, и воды, к чему приводили многочисленные порывы на сетях.
За отопительный сезон на территории Тюменской области произошло 3 370 инцидентов на всех сетях, не дифференцируя их по направлениям. Такая цифра достигнута, «благодаря» тому, что в течение трех месяцев температурный режим держался ниже нормы на 10-15 градусов, считает заместитель начальника Главного управления строительства и ЖКХ Алексей Россолов.
При таких морозах грунт промерз на глубину порядка трех метров, что привело к аварийным ситуациям. Там, где уже проложены трубы ПВХ, особых проблем отмечено не было, тем не менее, по большей территории области расположены трубы достаточно ветхие, поэтому на них легко образовались трещины и другие деформации, которые и привели к большому количеству неутешительных последствий.
Большую часть из 3 370 инцидентов занимают проблемы на тепловых сетях. Их количество в этом сезоне превысило показатели прошлого отопительного сезона в области на 600 случаев.
За зиму произошли три аварии, которые заставили померзнуть значительную часть города: на перекрестке улиц 50 лет Октября — Одесской, на улице Коммунистической, а также на съезде с моста по улице Пермякова. Остальные ситуации — это технологические нарушения (утечки). «Все инциденты были устранены в нормативные сроки, чрезвычайных ситуаций в сезон не произошло», - прокомментировал Алексей Петрович.
Отключение воды – полбеды, что же делать тем, кто пользуется водоразборными колонками для забора воды? Этой зимой часть колонок в городе перемерзли настолько, что компанией «Тюмень Водоканал» были привлечены дополнительно порядка семи бригад для работы на замерзших колонках, а также приобретено добавочно 10 отогревающих установок. Жалобы на замерзание колонок поступали во внушительных количествах. В этом году специалисты «Тюмень Водоканала» обещают решить проблему. В настоящее время при подготовке к новому отопительному сезону запланирована замена 80 существующих колонок на незамерзающие типы, которые позволят в периоды низких температур производить набор воды без применения дополнительных сил и средств. В планах компании также ремонт 290 колонок. Полная замена колонок на современные незамерзающие типы произойдет в течение трех лет.
Чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение и отопление домов в зимний период, в Тюмени в ближайшее время – с 17 мая - начнутся процессы опрессовки, что является стартом для ремонтной кампании на сетях.
Так, подготовка к отопительному сезону 2010-2011 уже начата. На сегодня все 26 муниципальных районов области уже согласовали планы мероприятий по подготовке к будущей зиме. В целом по области запланировано произвести ремонт и замену 31 км ветхих тепловых сетей, 64 км водопроводных сетей, 7,8 км электрических сетей. Ремонт будет также проведен на 150 котельных, 3 центральных тепловых пунктах (ЦТП) и 32 водозаборах.
При проведении работ планируется применение энергосберегающих технологий и материалов. Так, при ремонте котельных и ЦТП планируется установка современного и энергоэкономичного котлового и насосного оборудования. При ремонте и реконструкции трубопроводов будут использоваться пенополиуретановые трубы, так как они более гибкие и более устойчивые к промерзанию почв.
«В городе зимой сильно парило в большей степени из-за того, что из расколотых старых водоводов вода попадала в рядом идущие теплотрассы, доходила до теплокамер, вызывая парение. Низкое качество исполнения самих тепловых камер, которые во многих случаях представляют собой сооружение, насквозь вентилируемое холодным воздухом, также вызывает парение. Этот вопрос с Водоканалом проработан, и дальнейшие ремонтные работы на водоводах позволят избежать таких инцидентов», - пояснил Алексей Россолов.
Старение сетей — глобальная проблема области. На теплосетевом комплексе сегодня работают две компании. Собственник магистральных сетей — «Фортум» и «Тепло Тюмени», которые эксплуатируют муниципальную собственность, внутриквартальные сети и котельные. Ресурс трубопроводов по Тюмени выработан на 50–60%, и они требуют замены.
Программа по замене всех сетей в области запланирована на 5-7 лет, тем не менее, при замене одних трубопроводов, устаревают другие, и ремонтные работы приходится начинать вновь. Такая изношенность труб в области, по словам заместитель начальника Главного управления строительства и ЖКХ, вызвана тем, что в области был период (90-е годы), когда вопросами трубопроводов не занимался никто – это не было глобальной проблемой людей, тем самым, трубы пришли в негодность в слишком большом объеме, поэтому процесс их замены будет длиться довольно долго, если не вечно…
Евгения Лямзина