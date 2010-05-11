«Тюменская Москва» принимает жильцов

Транспортная направленность с Московского тракта очень разнообразна. Уехать отсюда на автобусе можно в Заречную часть города, а также в центр, например, на железнодорожный вокзал. Благодаря развитой дорожной сети и количеству маршрутных такси, стоять на остановке долго не придется – без пересадок можно добраться до Дома Обороны, в поселки Мыс и Рабочий, а также через центр города до первого микрорайона. Держателям собственного автомобиля путь в центр Тюмени лежит по новой транспортной развязке через путепровод в районе улицы Мориса Тореза, так называемая «Стрела», строительство которой городские обещают завершить в текущем году. По отзывам горожан, автомобильных «пробок» на путепроводе практически не бывает.