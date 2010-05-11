«Тюменская Москва» принимает жильцов

Улица Московский тракт – одна из гостевых магистралей города Тюмени. Район этой улицы далеко не новый, застройка там шла еще в 80-х годах прошлого столетия. И по сей день эта часть города привлекательна для покупки там как вторичного жилья, так и квартир в новостройках.
Инфраструктура района давно устоялась – школы и детские сады, магазины, медучреждения и объекты быта. С открытием ТРЦ «Колумб», в микрорайоне появился кинотеатр «КиноМечта», боулинг и бильярд, а также «Динопланета» - место для детского отдыха.
Транспортная направленность с Московского тракта очень разнообразна. Уехать отсюда на автобусе можно в Заречную часть города, а также в центр, например, на железнодорожный вокзал. Благодаря развитой дорожной сети и количеству маршрутных такси, стоять на остановке долго не придется – без пересадок можно добраться до Дома Обороны, в поселки Мыс и Рабочий, а также через центр города до первого микрорайона. Держателям собственного автомобиля путь в центр Тюмени лежит по новой транспортной развязке через путепровод в районе улицы Мориса Тореза, так называемая «Стрела», строительство которой городские обещают завершить в текущем году. По отзывам горожан, автомобильных «пробок» на путепроводе практически не бывает.
«Московский» на Московском
Одноименный жилой комплекс «Московский» - один из лучших проектов эконом-класса - строится сейчас в данном районе. Его строительство началось четыре года назад. По плану участок земли в 3,2 га заполнят десять домов различной этажности (10-14-16 этажей), сегодня сдано в эксплуатацию четыре дома и завершается строительство пятого (ведутся отделочные работы).
«Мне хотелось бы обратить внимание на дом ГП-5. Это 10-этажный, кирпичный двухподъездный жилой дом с подземным паркингом в цокольном этаже. Площади двухкомнатных квартир в доме – 60,81 квадратных метров, а в дополнение, почти 4 «квадрата» остекленной лоджии, конфигурация которой позволяет удобно ее эксплуатировать. Квартиры, в большинстве своем, «распашонки», т.е. окна выходят на две стороны света юго-восточную и северо-западную», - отметил начальник отдела продаж компании-застройщика ОАО «Сибстройсервис» Павел Юрочкин.
Имя комплексу дано неслучайно. По словам Павла Васильевича, проект домов выполнен по столичным критериям – это касается и качества, и подхода к застройке. Западная часть города, где располагается жилой комплекс, не застроена какими-либо производственными объектами. Положение домов просчитано в соответствии с розой ветров, позволяя создать более благоприятную обстановку в квартире. А керамический кирпич - самый экологический чистый материал в стройиндустрии – придает объектам зданиям привлекательный вид.
Планировочные решения квартир площадями от 41 до 72 квадратных метров различны: два варианта однокомнатных квартир, шесть вариаций – двухкомнатных и один – трехкомнатных квартир. Сдается дом в черновой отделке: стяжка, счетчики учета воды, пластиковое остекление балконов и лоджий, электроразводка и т.д.
Вопрос парковки для части жителей «Московского» решен – на территории комплекса расположен охраняемый подземный паркинг на 110 машиномест и также гостевые парковки, а квартир, к примеру, в ГП-5 – 64 штуки, а в двух других домах (ГП-2 и ГП-4) количество квартир составляет 318.
Комплекс «Московский» создан для людей с активной жизненной позицией. Детям здесь не придется скучать и делить качели, поскольку для них организованы достаточно большие площадки для игр. Первые этажи зданий изначально спроектированы под торгово-офисные помещения, где, по словам представителя застройщика, разместятся отделение банка, аптека, сетевой продуктовый магазин «Деликатес», а также ТСЖ «Московский-1».
Цена и качество – главные критерии выбора
Как сообщил представитель «Сибстройсервиса», цена квартир в домах «Московского» зависит от этапа строительства – чем больше готовность дома, тем выше цена. При открытии продаж, стоимость квадратного метра составляла от 31 тысячи рублей, сегодня цена «квадрата» - от 35 тысяч рублей. На сегодня порядка 90 процентов квартир в комплексе уже продано. «Покупатели в равной степени интересуются одно- и двухкомнатными квартирами. Почему? Потому что наши объекты, так сказать, в рынке, то есть соответствие цены и качества заставляет обратить на себя внимание», - прокомментировал Павел Юрочкин.
По мнению специалиста АН «Риэлт-Сервис» Елены Лебедевой, комплекс привлекает покупателей «правильными квартирами». «Правильная квартира — это правильная планировка. Правильная планировка всегда продумана с учетом пожеланий клиентов, поэтому она должна быть, в первую очередь, удобной и функциональной: большие кухни; комфортабельные ванные комнаты; ниши для встроенных шкафов; гардеробные и хозяйственные помещения; просторные холлы; современно остекленные лоджии и балконы; удобное расположение комнат; правильная внутренняя отделка. Плюс ко всему – отличный вид из окон и достаточно развитый район. Также не исключен вариант рассрочки», - прокомментировала она, добавив, что «Риэлт-Сервис» работает с застройщиком без комиссии.
«За продолжающийся период строительства ЖК «Московский» нашим агентством было продано 10 квартир, - отметил Олег Кадай, специалист АН «Огни Сибири». – «Большим спросом пользуется квартиры в ГП-5 – это дом, в котором отличный выбор однокомнатных и двухкомнатных квартир небольшой площади и удобной планировки, что и является важнейшим критерием выбора жилья». Он также отметил, что последние пару месяцев возрос интерес покупателей к продаваемым квартирам в ГП-6.
Застройщику - строить
В данный момент, наряду со строительством комплекса «Московский», застройщик ведет строительство 14-этажного жилого дома с объектами соцкультбыта по улице Таврической, сдача которого запланирована на 2010 год, а последний завершенный объект компании (кроме введенных домов «Московского») – 14-этажный жилой дом с объектами соцкультбыта в квартале улиц Осипенко-Немцова-Таборной.
Компания-застройщик - ОАО «Сибстройсервис» - зарекомендовавшая себя компания, активно осуществляющая застройку города более 17 лет. Общее количество сданного жилья и объектов соцкультбыта за эти годы составило 216 228 квадратных метров, только в минувшем году компанией введено в эксплуатацию 29 780 кв. м. жилья, что составляет 3 процента от общего числа «квадратов» введенных в Тюменской области.
Евгения Лямзина