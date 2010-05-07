Тюменские квартиры выставляют на тест-драйв

Тест-драйв при покупке автомобиля – обычная процедура – это возможность познать автомобиль изнутри, снаружи и в рабочем ритме. Тест-драйв квартир – такая услуга в Тюмени встречается впервые.
Застройщик «Тюменинвестстрой» первым в Тюмени взял на себя организацию квартирной «примерки» методом тест-драйва. Потенциальному клиенту будет предложена 2-х комнатная квартира в 97 квадратных метров на 11 этаже уже сданного в эксплуатацию дома премиум-класса «Ладья».
«Купить серые стены, не видя, каким может быть жилье в таком доме, на наш взгляд, сложно. Покупатель должен почувствовать жизнь в «Ладье», - прокомментировала специалист по связям с общественностью компании Ирина Гасанова.
Дом, расположенный в центре города в квартале улиц Советская – Водопроводная – Ванцетти, является частью элитного комплекса «Серебряковский квартал». Отличие «Ладьи» в том, что дом премиум-класса предназначен для проживания семейных людей – в нем нет однокомнатных квартир и маленьких площадей. Минимальная квартира в доме – двухкомнатная – от 90 квадратных метров, максимальная – четырехкомнатная – 180 квадратных метров. Всего в доме 60 квартир, стоимость которых на сегодня составляет от 86 до 160 тысяч рублей.
Для комфорта будущих жильцов на первом этаже дома расположена консьерж-служба. На цокольном этаже - автопаркинг для владельцев квартир дома, а для гостей – парковка во дворе.
За время, проведенное в «Ладье» будущему хозяину легче будет понять, как жить в этом доме, что где удобнее расположить, оценить функциональность самого дома и его места расположения.
Дом полностью готов к проживанию. По сообщению специалиста отдела по связям с общественностью компании-застройщика, сопровождать будущего хозяина будет специалист «Тюменинвестстроя», который расскажет о характеристиках дома и покажет, как пользоваться теми или иными приспособлениями и благами жилья премиум-класса, например, встроенным пылесосом, которыми оснащены все квартиры дома.
Отметим, что просторный холл новостройки – эксклюзивная дизайнерская работа, а в квартире гостей ждет уютный домашний интерьер.
Такой тест-драйв – это не просто показ квартиры. Клиент может почувствовать себя дома, «примерить» квартиру по себе, выпить чаю за уютным столом, отдохнуть на мягком диване, опробовать встроенный пылесос, оценить качество строения и прекрасный вид из окна. Услуга предоставляется бесплатно, а клиента ожидает приятное времяпрепровождение, возможность сделать фотографии на память, а также подарки от компании-застройщика.
Евгения Лямзина