nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменские квартиры выставляют на тест-драйв

7 мая 2010, 16:17
Тест-драйв автомобиля - это понятно, а вот применение тест-драйва по отношению к недвижимости - это что-то новенькое для Тюмени...

Тест-драйв при покупке автомобиля – обычная процедура – это возможность познать автомобиль изнутри, снаружи и в рабочем ритме. Тест-драйв квартир – такая услуга в Тюмени встречается впервые.

Застройщик «Тюменинвестстрой» первым в Тюмени взял на себя организацию квартирной «примерки» методом тест-драйва. Потенциальному клиенту будет предложена 2-х комнатная квартира в 97 квадратных метров на 11 этаже уже сданного в эксплуатацию дома премиум-класса «Ладья».

«Купить серые стены, не видя, каким может быть жилье в таком доме, на наш взгляд, сложно. Покупатель должен почувствовать жизнь в «Ладье», - прокомментировала специалист по связям с общественностью компании Ирина Гасанова.

Дом, расположенный в центре города в квартале улиц Советская – Водопроводная – Ванцетти, является частью элитного комплекса «Серебряковский квартал». Отличие «Ладьи» в том, что дом премиум-класса предназначен для проживания семейных людей – в нем нет однокомнатных квартир и маленьких площадей. Минимальная квартира в доме – двухкомнатная – от 90 квадратных метров, максимальная – четырехкомнатная – 180 квадратных метров. Всего в доме 60 квартир, стоимость которых на сегодня составляет от 86 до 160 тысяч рублей.

Для комфорта будущих жильцов на первом этаже дома расположена консьерж-служба. На цокольном этаже - автопаркинг для владельцев квартир дома, а для гостей – парковка во дворе.

За время, проведенное в «Ладье» будущему хозяину легче будет понять, как жить в этом доме, что где удобнее расположить, оценить функциональность самого дома и его места расположения.

Дом полностью готов к проживанию. По сообщению специалиста отдела по связям с общественностью компании-застройщика, сопровождать будущего хозяина будет специалист «Тюменинвестстроя», который расскажет о характеристиках дома и покажет, как пользоваться теми или иными приспособлениями и благами жилья премиум-класса, например, встроенным пылесосом, которыми оснащены все квартиры дома.

Отметим, что просторный холл новостройки – эксклюзивная дизайнерская работа, а в квартире гостей ждет уютный домашний интерьер.

Такой тест-драйв – это не просто показ квартиры. Клиент может почувствовать себя дома, «примерить» квартиру по себе, выпить чаю за уютным столом, отдохнуть на мягком диване, опробовать встроенный пылесос, оценить качество строения и прекрасный вид из окна. Услуга предоставляется бесплатно, а клиента ожидает приятное времяпрепровождение, возможность сделать фотографии на память, а также подарки от компании-застройщика.

Евгения Лямзина

#Новости#Строительный бизнес#Сюжеты нашего города#Недвижимость#Аналитические материалы#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25