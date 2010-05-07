Тюменские квартиры выставляют на тест-драйв

Дом, расположенный в центре города в квартале улиц Советская – Водопроводная – Ванцетти, является частью элитного комплекса «Серебряковский квартал». Отличие «Ладьи» в том, что дом премиум-класса предназначен для проживания семейных людей – в нем нет однокомнатных квартир и маленьких площадей. Минимальная квартира в доме – двухкомнатная – от 90 квадратных метров, максимальная – четырехкомнатная – 180 квадратных метров. Всего в доме 60 квартир, стоимость которых на сегодня составляет от 86 до 160 тысяч рублей.