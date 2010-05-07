Дайджест Nashgorod.ru с 1 по 7 мая

Пожалуй, сколько лет существует акция «Георгиевская лента», столько же и спорам о том, кто имеет право ее носить, а кто нет. После звонка от члена координационного совета ветеранов локальных войн, военной службы и членов их семей редакция Nashgorod.ru обратилась к организаторам за комментарием. Как оказалось, сами организаторы не имеют ничего против того, чтобы люди в память о войне повязывали ленточки на одежду, на сумки и на антенны автомобилей, чего не скажешь о ветеранах. Мнения горожан также разошлись: кто-то считает вовсе недопустимым ленты кем-либо, кроме тех, кто ее заслужил; кто-то не видит ничего дурного в том, что человек таким образом выражает почтение всем воевавшим.