Дайджест Nashgorod.ru с 1 по 7 мая

Накануне великого для России праздника, Дня Победы, тюменцев в первую очередь интересовали новости, связанные с подготовкой к этому значимому событию. Однако другие проблемы общества также не остались незамеченными. Какие – выяснили корреспонденты Nashgorod.ru.
Готовится теракт – кому верить?
«Существует высокая вероятность совершения террористического акта в Тюмени во время празднования Дня Победы. К размышлению — первое: задержан человек, предположительно причастный к организации теракта, сообщивший, что „9 мая Тюмень обольется кровью“ (дословно); второе: парад сокращен с 3 часов до 1, что позволяет предполагать серьезность информации. Прошу Вас — будьте осторожны и предупредите всех, чье благополучие Вам небезразлично». СМС с таким текстом получил, наверное, каждый второй житель города. Наиболее доверчивые разослали его своим друзьям. Однако начальник ГУВД по Тюменской области Павел Недоростов опроверг эту информацию, заявив, что почвы она под собой не имеет. А все лица, которые организовали пересылку сообщений об угрозах террористического акта, на сегодняшний день установлены. С ними проводится профилактическая работа.
Мнения форумчан:
«Сегодня несколько сообщений приходило, я подумал, что наоборот это ГУВД или ФСБ распространяет, чтоб народ дома сидел, а не гулял в хорошую погоду...»
«Интересно, а что вы хотели услышать? Что, да теракт будет? Даже если будут знать о готовящемся теракте, то нам этого не скажут, а будут призывать к спокойствию…»
«Тема довольно скользкая. Мы видим только последствия удавшихся терактов и не видим результатов предотвращённых. Поэтому с трудом верится, когда силовики рапортуют о предотвращённых терактах».
Где носить георгиевскую ленту
Пожалуй, сколько лет существует акция «Георгиевская лента», столько же и спорам о том, кто имеет право ее носить, а кто нет. После звонка от члена координационного совета ветеранов локальных войн, военной службы и членов их семей редакция Nashgorod.ru обратилась к организаторам за комментарием. Как оказалось, сами организаторы не имеют ничего против того, чтобы люди в память о войне повязывали ленточки на одежду, на сумки и на антенны автомобилей, чего не скажешь о ветеранах. Мнения горожан также разошлись: кто-то считает вовсе недопустимым ленты кем-либо, кроме тех, кто ее заслужил; кто-то не видит ничего дурного в том, что человек таким образом выражает почтение всем воевавшим.
Мнения форумчан:
«…лучше просто каждый день помнить о ветеранах и их заслугах!»
«Реально вообще проблемы не вижу. Кто считает нужным, пусть носит, только чистую и красивую, а не тряпку-обдергайку»
«Для меня лента как орден или медаль. У меня дед воевал, в честь его и ношу…»
Образование и медицина могут стать платными
По сообщениям ряда СМИ, 23 апреля Госдума в третьем чтении приняла законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Родители школьников взволнованы слухами о том, что в бесплатный лимит могут войти лишь по два часа русского языка и математики, по три часа физкультуры и религии в неделю. За дополнительный объем русского языка, математики, а также остальных, так называемых «не основных» предметов родителям теперь придется раскошеливаться.
1 мая сознательные тюменцы вышли на демонстрацию с лозунгами против коммерциализации школ и лечебных учреждений.
Мнения форумчан:
«Видимо, в стране вот только эта проблема осталась…»
«Государство многочисленные сферы на себе не утянет, все бесплатное должно было закончиться еще в 90-х, народ предпочел рыночную экономику...»
Гулять по набережной будем летом
Долгожданное строительство в Тюмени идет по плану. Строители уже завершили работы по обустройству 350 метров тюменской набережной, от моста Влюбленных до ул. Перекопской. В настоящее время ведутся работы по обустройству пешеходной зоны на участке от ул. Перекопская до ул. Красина. Часть набережной для прогулок планируется открыть к середине лета.
Мнения форумчан:
«Шикарно! В погожие деньки будет, наверное, очень классно прогуляться по такой большой набережной!»
Устали от тепла
Отопительный сезон в Тюмени закончится 8 мая. С этого момента в течение двух-трех суток постепенно прекратится подача тепла в жилые дома. Нагрянувшая в наш город жара заставила читателей проявить повышенный интерес к этой новости. К счастью, в некоторых домах отопление отключили еще раньше, чем было обещано.
Мнения форумчан:
«Наш город изнемогает от жары, не помогают и распахнутые окна, впускающие нам запах гари от тлеющих торфяников. Положительный момент тоже присутствует: в Тюмени, в отличие от многих других городов, отлично топят…»
«А какие проблемы-то? Стало жарко - повернул краники на батарее и всё. Надо быстро просушить обувь - открыл краник на батарее и всё. Удобно».