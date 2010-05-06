Туристический продукт: online-бронирование vs агентства

Нешуточная дискуссия вокруг ситуации на туристическом рынке нашего региона развернулась в рамках круглого стола, организованного «Тюменским
Первый вопрос, который обсудили в рамках круглого стола, касался отмены лицензирования, которая, безусловно, отразилась на туристическом бизнесе и сказалась на качестве предоставляемых услуг.
Положительную сторону этого явления обозначила директор туристического агентства
Минусов же, с точки зрения «старожилов» рынка, гораздо больше. Директор турагентства
Одно из проявлений этой тенденции у молодых тюменских и екатеринбургских фирм — следующая реклама: «Подберите тур — мы продадим вам его еще дешевле». Опытные фирмы в течение 2–3 часов выбирают гостиницу и планируют тур, а потом клиент покупает у других на 10% дешевле.
Его точку зрения разделяет и директор турагентства «Одиссея» Татьяна Денисенко: «Наша работа — нести ответственность за жизни людей. Раньше, чтобы получить лицензию, нужно было подготовить пакет документов, арендовать офис, нанять сотрудников с образованием в сфере туризма и опытом работы. Нет лицензии — нет ответственности. Негативный опыт от общения с турагентствами-„однодневками“ формирует недоверие к услугам туристических агентств в целом».
«Еще один неприятный момент для туристических фирм, которые работают не первый год, — добавила директор турфирмы „Трэвел“ Наталья Чагина, — фирмы-„однодневки“ оттягивают на себя значительную часть постоянных клиентов, которых прельщает низкая цена. Им не важно, что эта фирма просуществует недолго, потому что люди живут сегодняшним днем. Думаю, что необоснованное снижение цен должно наказываться».
Причины сложившейся ситуации обозначил заместитель директора департамента стратегического развития Тюменской области Станислав Дейнеко. Государство в последнее время пытается убрать все барьеры, которые могут помешать созданию бизнеса, поэтому на регулирование этой проблемы на государственном уровне рассчитывать не стоит. Туристическим агентствам есть смысл создать профессиональное саморегулирующееся общество (СРО), подобно такому, как существует у риэлторов — Объединение риэлторов Тюмени (ОРТ), знак участника которой будет гарантией качества предоставляемых услуг.
Появление новых игроков на рынке заставляет туристические компании развиваться, вводить новые услуги, вести более агрессивную маркетинговую политику, тем более что у путешествующих за рубеж есть альтернатива: обращаться за помощью к менеджерам турфирм или формировать туристический маршрут самостоятельно, используя
Свое мнение как потребителя услуг
Бронирование через интернет — небезопасно, считает директор по связям с общественностью
По ее мнению, если формировать свой собственный тур — отдельно бронировать гостиницу, экскурсии, транспорт и прочие моменты, из которых состоит турпакет — это приведет к удорожанию продукта. Поскольку туроператоры формируют продукт таким образом, чтобы цена была оптимальной. Человек же не может дать адекватную оценку качеству, которые предлагаются через службы
Такими услугами на рынке пользуется ограниченное число потребителей, чаще всего люди до 30 лет, считает начальник управления нерегулярных перевозок авиакомпании UTair Шкабара Денис. Присутствуют определенные риски, но человек, который пользуется этой услугой, берет их на себя или может застраховать, если захочет. На Западе, бронируя через интернет, человек экономит, если делает это заранее. У нас же культура покупок через интернет пока не очень развита, но за этим будущее.
В ответ на это мнение Татьяна Денисенко рассказала о случае, когда 3 года назад их компания на спор приобрела для клиента билеты по более низкой цене, чем когда он пытался забронировать их напрямую через интернет. На каждого человека (а всего их было 6) получилось на 150 долларов дешевле. Клиент сказал: «Я ценю свое время, но потратил уйму его, чтобы найти недорогие билеты. Тем не менее, вы оказались на высоте». Поэтому обращаться к профессионалам своего дела — всегда оправдано.
О том, сколько людей сегодня пользуются услугами бронирования туров через интернет, рассказала заместитель директора туристического агентства «Навигатор» Елена Романюк. В России посредством сайтов бронируется всего 1–5% от общего количества туров. В Европе этот показатель составляет 40%, в Скандинавии — 60%. Технология там используется следующая: при бронировании билета покупателю предлагаются гостиницы, экскурсии и трансфер по принципу «Если вы купите это у нас, то вам это обойдется дешевле». В России же до таких показателей мы дойдем нескоро — клиенты боятся сделать неправильный выбор и доверить номера своих кредитных карт. Кроме этого, некоторые операторы предпочитают работать с агентами и не вводить online продажи.
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Мнение турагентств на этот вопрос было высказано единогласно — бронирование сопутствующих услуг через сайты авиакомпаний и других посредников — это та же покупка туристического продукта, но без гарантий, подписания договора и несения ответственности за клиентов.
Почему выгоднее и удобнее покупать туры через агентства, резюмировал Геннадий Черняев. Отдельные билеты на чартерные рейсы туроператоры не продают, а билеты на обычные рейсы, как правило, дороже. Бронировать билеты online нужно на те направления, которые не пользуются популярностью у туристов, например, в США. Получить визу не через агентство тоже бывает дорого и очень тяжело. И таких нюансов очень много. Тем более, что у агентств такие же цены, как и у операторов. «Так в чем выигрыш?», — поинтересовался Геннадий Александрович.
Обращаться к проверенным компаниям, которые работают на рынке много лет, или соблазняться скидками, которыми заманивают недавно появившиеся агентства? Собирать тур в интернете «по кирпичикам» (билеты, гостиница, визы, экскурсия) или решить все вопросы за пару часов, пообщавшись с менеджером в турагентстве? Решать вам.