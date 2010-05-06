Туристический продукт: online-бронирование vs агентства

В ответ на это мнение Татьяна Денисенко рассказала о случае, когда 3 года назад их компания на спор приобрела для клиента билеты по более низкой цене, чем когда он пытался забронировать их напрямую через интернет. На каждого человека (а всего их было 6) получилось на 150 долларов дешевле. Клиент сказал: «Я ценю свое время, но потратил уйму его, чтобы найти недорогие билеты. Тем не менее, вы оказались на высоте». Поэтому обращаться к профессионалам своего дела — всегда оправдано.