Элитное жилье сегодня не сдает свои позиции

Для состоятельных людей жилье повышенной комфортности является предметом интереса и в кризис, и в период экономического подъема. Так и сегодня спрос на элитное жилье продолжается.
Точной классификации элитного жилья пока нет. Под описание такого дома можно отнести здание или комплекс зданий индивидуальной планировки в центре города, создающих единый архитектурный ансамбль. Строительство должно быть выполнено из современных материалов и с использованием новейших технологий.
«Что касается элитного дома, то он должен иметь подземный паркинг, огороженную территорию, охрану, центральное кондиционирование и прочие элементы инфраструктуры», - добавил менеджер АН «Тюменское» Андрей Путра.
В Тюмени к таким проектам можно отнести комплекс «Серебряковский Квартал» и конкретный дом премиум-класса «Ладья», что на пересечении улиц Советская – Водопроводная – Ванцетти. Как сообщили в отделе реализации компании-застройщика «Тюменинвестстрой», стоимость квадратного метра в «Ладье» на сегодня от 86 до 160 тысяч рублей.
В ЖК «Даудель» (район ТЦ «Гудвин»), строительство которого еще не совсем завершено, квартиры в черновой отделке предлагаются по цене от 60 тысяч рублей за кв.м., а в варианте «под ключ» - от 70 тысяч рублей за «квадрат». По данным компании, в двух строящихся домах третьей очереди объекта продажи пока не открыты.
Среди тюменских объектов элитной недвижимости можно также отметить комплекс «Цитадель» по ул. 8 Марта (застройщик ГК «Никка»), «Красная шапочка» по улице Даудельной (застройщик ООО МПК «Атлант»), ЖК «Тройка» и др.
«Стоимость 1 квадратного метра в элитном доме, как правило, в 3-5 раз превышает стоимость такой же площади в типовом серийном жилье. Однако рыночная цена складывается из ряда преимуществ, каждое из которых имеет свою стоимость. Например, одними из главных факторов является – близость жилого здания к историческому центру и наполненность дома (комплекса) необходимой инфраструктурой», - считает Андрей Александрович. Он отмечает также, что в последнее время жильцы крайне внимательно выбирают соседей. «Дома с небольшим количеством квартир (40-50) заполнить «однородным контингентом» проще, поэтому их престиж завоевать легче, а цена в таковых домах, как правило, выше. При этом крупные жилые комплексы, включающие в себя полный набор социальных услуг, магазины и помещения для активного отдыха также могут иметь элитные сектора, - добавляет он, - Спрос на элитное жилье в Тюмени весьма стабилен».
То, что спрос на квартиры повышенной комфортности не прекращается, подтверждают и представители других агентств недвижимости. При всем том, результаты опроса, проведенного сайтом Dom72.ru, показывают, что далеко не все пользователи ресурса могут позволить себе жилье высокого класса. Так, 73% выбрали ответ – нет, такого жилья они себе позволить не могут. 15% так же дали отрицательный ответ, добавив, что даже стремления жить в «элитках» у них нет. При помощи заемных средств 9% опрошенных могут жить в жилье высокого класса, а 4% пользователей сайта ответили, что такое жилье им по карману. Всего проголосовали 262 человека.
«Главное при реализации любой недвижимости – соответствие цены и качества», - утверждает директор АН «Новый город» Ирина Яременко. Квартира, купленная когда-то как элитная, не всегда теряет свои позиции – она остается элитной по истечении довольно долгого срока, тем не менее, в цене несколько «проседает». Именно такую недвижимость продать сложно, считает Ирина Валентиновна. По ее словам, зачастую, собственник, выставляя элитную квартиру на продажу, складывает ее стоимость не только от параметров и показателей квартиры, но и из тех средств, которые он когда-то потратил на ремонт. Покупателю же не нужен ремонт из материалов прошлого века – ему нужна только квартира, обстановку в которой он выполнит сам в нужном ему стиле и из современных материалов.
По мнению специалиста АН «Тюменское» при росте спроса на «элитки», застройщики вынуждены будут обращать внимание на территории вне центра города. «Важная тенденция сегодняшнего дня - расширение географии элитных объектов. Среди таких проектов, существующих сегодня, можно отметить комплексы «Грин Хаус» и «Озёрные Аркады», расположенные в 6-м мкр», - высказался Андрей Путра.
Евгения Лямзина