Элитное жилье сегодня не сдает свои позиции

«Главное при реализации любой недвижимости – соответствие цены и качества», - утверждает директор АН «Новый город» Ирина Яременко. Квартира, купленная когда-то как элитная, не всегда теряет свои позиции – она остается элитной по истечении довольно долгого срока, тем не менее, в цене несколько «проседает». Именно такую недвижимость продать сложно, считает Ирина Валентиновна. По ее словам, зачастую, собственник, выставляя элитную квартиру на продажу, складывает ее стоимость не только от параметров и показателей квартиры, но и из тех средств, которые он когда-то потратил на ремонт. Покупателю же не нужен ремонт из материалов прошлого века – ему нужна только квартира, обстановку в которой он выполнит сам в нужном ему стиле и из современных материалов.