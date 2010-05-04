Куплю квартиру на вторичном рынке

На сегодня в Тюмени востребовано любое жилье. «Пик спроса на новостройки сегодня пройден, в феврале-марте этого года качественных предложений в новостройках было предостаточно – удобное расположение, выбор этажей, высокая степень готовности дома или уже оформленные в собственность застройщика квартиры. Сейчас таких предложений практически нет, поэтому многие кинули свой взор на «вторичку», тем более что условия ипотечного кредитования на вторичное жилье удобнее», - считает директор АН «Этажи» Ильдар Хусаинов. Тем не менее, по словам директора АН «Белый Парус» Андрея Кармальского, новостройки, иной раз, обходятся даже несколько дешевле, так как собственники вторичного жилья «упрямо не понимают реалии времени, кто-то снижает цену, кто-то - нет, в итоге разъезды несколько затруднены. Люди стремятся старое жилье продать, а купить новое, но при желании купить новое, на старое нужно снижать цену, а этого пока не происходит».