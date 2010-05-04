Куплю квартиру на вторичном рынке

Перед теми, кто не рискует покупать «долю» и не верит, что дом будет сдан в срок, стоит немного вариантов – либо новая готовая квартира от застройщика, либо вторичное жилье.
На сегодня в Тюмени востребовано любое жилье. «Пик спроса на новостройки сегодня пройден, в феврале-марте этого года качественных предложений в новостройках было предостаточно – удобное расположение, выбор этажей, высокая степень готовности дома или уже оформленные в собственность застройщика квартиры. Сейчас таких предложений практически нет, поэтому многие кинули свой взор на «вторичку», тем более что условия ипотечного кредитования на вторичное жилье удобнее», - считает директор АН «Этажи» Ильдар Хусаинов. Тем не менее, по словам директора АН «Белый Парус» Андрея Кармальского, новостройки, иной раз, обходятся даже несколько дешевле, так как собственники вторичного жилья «упрямо не понимают реалии времени, кто-то снижает цену, кто-то - нет, в итоге разъезды несколько затруднены. Люди стремятся старое жилье продать, а купить новое, но при желании купить новое, на старое нужно снижать цену, а этого пока не происходит».
По подсчетам «Этажей» на сегодня в городе выставлено на продажу порядка 4000 объектов вторичного жилья. «Это много. При нормальном рынке это количество для нашего города не должно превышать трех тысяч», - считает Ильдар Борисович.
«В нашем агентстве недвижимости около 1000 предложений квартир вторичного рынка тюменского жилья. Плюс таких квартир – наличие свидетельства собственности. При грамотном подходе, бояться при такой покупке нечего, - отметил специалист агентства недвижимости «Огни Сибири» Олег Кадай, добавив, что АН «Огни Сибири» существует на рынке уже около 5 лет, а средний стаж работы риэлторов компании - 10 лет, «не было ни одной сделки по вторичному жилью, при которой в дальнейшем выявились бы сложности».
«В этом месяце я меняла квартиру - переезжала из большей в меньшую. При размене, мне не подошли новостройки города, поскольку все они на отдаленном расстоянии от работы и детсада, куда ходит мой ребенок, поэтому я выбрала квартиру в доме, которому больше 10 лет. Дом, вроде не в аварийном состоянии, в подъезде чисто, так что на сделку согласилась», - рассказала тюменка Яна.
Покупая «вторжилье», в него можно сразу въехать и просто жить, делая ремонт по средствам и по желанию довольно длительный период – это, несомненно, большой плюс. Еще один положительный момент - «вторичное жилье можно приобрести в любом районе города, ведь для людей важна близость к тем объектам, к которым покупатель жилья имеет непосредственное отношение: работа, школа, детсад и т.д.», - выделил директор АН «Вавилон» Артем Токмаков.
По мнению Артема Токмакова, важный минус жилья «с чужого плеча» - состояние дома, которое может быть далеко от идеального, а социальная неоднородность жильцов дома также может нарушать привычный жизненный ритм. К минусам он отнес и малую квадратуру в старых квартирах и зачастую отсутствие парковочных мест поблизости. «На «хрущевки» спроса почти нет, - отмечает он, - в основном, интерес покупателей замечен к домам до 15 лет».
Проблема при покупке «вторички» – человеческий фактор: где-то не поставлена подпись, где-то не донесены определенные документы и т.д., считает директор АН «Белый Парус». «Пример из опыта компании: при продаже квартиры, где было несколько собственников, один из них - пенсионного возраста - не зарегистрировал свою долю (1/4 часть квартиры) в Регпалате – сделку приостановили. Покупатель оказался в затруднительном положении – продавец, вроде как, не идет навстречу – что делать? Пенсионеру было сложно объяснить, что от него требуется, а проблемы со здоровьем не позволяли ему лично заниматься оформлением и продажей своей части квартиры. В итоге, специалисты агентства приложили максимум усилий, и исправили положение - оформили-таки квартиру в соответствии с законом», - рассказал директор АН.
Итак, покупка квартиры на вторичном рынке Тюмени сулит покупателям такие преимущества, как более широкий выбор объектов, возможность заселиться в новый дом сразу после покупки и, зачастую сложившаяся инфраструктура района. Тем не менее, необходимо помнить, что покупать квартиру стоит только у ее собственника, убедившись, что все документы на жилплощадь в полном порядке.
Евгения Лямзина