Квартирные кражи. Будем бдительнее

Так, в июне месяце, обнаружив не запертые двери в одной из квартир по улице Олимпийской, он вошел в комнату, где спали две девушки. Не посчитав это обстоятельство для себя преградой, мужчина огляделся и прихватил с собой сумочку одной из девушек, в которой находились документы, сотовый телефон стоимостью 8 тысяч рублей и 3 тысячи наличных денег. В ходе дальнейшего расследования сотрудниками милиции было установлена его причастность к 28-ми нераскрытым аналогичным преступлениям. В настоящее время злоумышленник находится под стражей, его вина в ходе предварительного следствия полностью доказана, а часть похищенного им имущества изъята и возвращена законным владельцам. В феврале месяце это уголовное дело было направлено в суд, и в скором времени он предстанет перед лицом закона.