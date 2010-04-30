Квартирные кражи. Будем бдительнее

Накануне майских праздников и летних отпусков горожане все чаще задумываются об отдыхе за пределами родных стен, а квартирные воры, в свою очередь, активизируются и подыскивают себе «жертву». Поэтому стоит обезопасить свое жилье от проникновения незваных «гостей».
Среди «городской» преступности такой вид правонарушений как квартирная кража на протяжении ряда лет лидирует (в сельской местности их совершается порядка 5-6 процентов). В городе люди живут более разобщено, живя в одном доме, соседи могут не знать и не видеть друг друга по несколько лет – это дает возможность ворам без особой маскировки вторгаться на чужую территорию. Награбленное добро в городских условиях легче спрятать, а развитая транспортная система позволяет скрыться с места происшествия в кратчайшие сроки.
За первый квартал 2010 года, по данным пресс-службы ГУВД по области, в Тюмени совершено 853 (уже раскрыто 433) квартирных кражи, тем не менее, «настоящих» краж с проникновением в квартиру – 336 (раскрыто 136). Остальные же порядка пятисот краж совершены, что называется «открытым способом». Такой способ подразумевает свободный доступ в квартиру, то есть горожане сами впускали в дом воров – малознакомых и даже случайных гостей - распивали с ними спиртные напитки, а на утро выяснялась, что пропали какие-либо ценности. Особо доверчивые люди сами позволяют себя ограбить, оставляя открытым жилье, пойдя к соседке за солью или уйдя выносить мусор.
«Домушники» - те, кто уже брал чужое
Третья часть квартирных краж совершается лицами, ранее судимыми за подобные хищения, сообщает пресс-служба ГУВД по Тюменской области. Для быстрого и полного раскрытия хищения необходимы своевременное и квалифицированное проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, а также и содействие бдительных граждан.
Например, следователями следственного отдела ОМ-1 при УВД по Тюмени расследовалось уголовное дело, возбужденное в отношении неоднократно судимого 32-летнего уроженца Омской области, который в период с апреля 2009 года по январь 2010 года совершил на территории города Тюмени ряд квартирных краж. Воришка пользовался беспечностью хозяев, забывавших закрывать двери квартир, свободно проникал в жилища и похищал деньги, сотовые телефоны и документы. Даже спящие хозяева не останавливали злоумышленника.
Так, в июне месяце, обнаружив не запертые двери в одной из квартир по улице Олимпийской, он вошел в комнату, где спали две девушки. Не посчитав это обстоятельство для себя преградой, мужчина огляделся и прихватил с собой сумочку одной из девушек, в которой находились документы, сотовый телефон стоимостью 8 тысяч рублей и 3 тысячи наличных денег. В ходе дальнейшего расследования сотрудниками милиции было установлена его причастность к 28-ми нераскрытым аналогичным преступлениям. В настоящее время злоумышленник находится под стражей, его вина в ходе предварительного следствия полностью доказана, а часть похищенного им имущества изъята и возвращена законным владельцам. В феврале месяце это уголовное дело было направлено в суд, и в скором времени он предстанет перед лицом закона.
Как уберечь жилье от воров
По данным ГУВД по Тюменской области, для проникновения в жилища преступники используют пять основных способов: подбор ключа (является самым распространенным способом, при помощи которого совершается 36% от общего количества краж), высверливание замка – 23%, взлом двери или запоров – 19%, свободный доступ – 12%, проникновение через форточку или балкон – 10%.
Хороший, современный дверной замок – это, конечно, хорошо. Однако квартирные воришки тоже не стоят на месте и учатся техничному взлому, поэтому замков на входной двери должно быть несколько и разного типа. Наиболее подвержены вскрытию при совершении квартирных краж замки с цилиндровым запирающим механизмом, сувальдные и навесные замки.
Горожанам, живущим на последних этажах многоквартирных домов, необходимо обезопасить свое жилье, исключив возможность входа в квартиру с крыши, а тем, кто живет на первых этажах – с улицы. Здесь помогут качественные решетки, установленные в соответствии с пожарной безопасностью.
Чтобы в наибольшей степени защитить свой дом, советом сотрудников милиции является установка системы сигнализации, выбор которых сегодня весьма разнообразен. Как сообщили в отделе вневедомственной охраны Восточного округа, стоимость охранных систем разнится в зависимости от выбора и функционала технических средств, и составляет на сегодня от 9-11 тысяч рублей. Да, цены на такие услуги сегодня немного «кусаются», тем не менее, выгода такой охраны очевидна.
Знакомство и дружеские отношения с бдительными соседями также поможет вам вовремя узнать о подозрительных лицах близ квартиры. Тем не мене, дело каждого – выбирать, как общаться с соседями и доверять ли им. Собираясь в отпуск или на выходные, попросите друзей по возможности заходить в вашу квартиру поливать цветы или кормить рыбок.
Деньги следует хранить в банке - это простое правило обезопасит вас от сюрприза остаться в полном проигрыше. Отправляясь в отпуск или на выходные, ценные вещи тоже лучше сдать «под охрану» друзьям или родственникам и на всякий случай переписать все заводские номера домашней техники или сфотографировать обстановку.
Добавим, что страховые компании также предлагают различные варианты страховых полисов, оформить которые можно, например, только на летние месяцы.
Своевременное обращение граждан в правоохранительные органы – одно из важнейших орудий раскрытия преступления. Сообщать в милицию о произошедшем необходимо сразу, не откладывая на потом. При подозрении к причастности в краже конкретного лица не стоит ждать и надеяться, что устная угроза обратиться в милицию заставить его вернуть похищенное имущество. Вы только напрасно потеряете время, которое необходимо милиционерам для раскрытия преступления по горячим следам и возвращения похищенного добра.
Так, отправляясь в отпуск или на выходные, обезопасить свое жилье необходимо, ведь никто не хочет стать жертвой юркого «домушника».
Евгения Лямзина