Дайджест NashGorod.ru за 26—30 апреля

Парад-шествие «Салют Победы» начнется в 10.00 по московскому времени, в 12.00 — по местному. Во время демонстрации на 5 экранах будет организована видеотрансляция парадов на Красной площади и в Тюмени, которая будет видна всем находящимся на площади Ленина. Если в прошлые годы было предусмотрено 500 мест для ветеранов и тружеников тыла, то в этом году их будет 2100.