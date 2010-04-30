Дайджест NashGorod.ru за 26—30 апреля

Горят леса и дачи
Пожары полыхали во всех районах Тюменской области. За прошлые выходные было ликвидировано 88 пожаров, зафиксировано 82 новых очага огня. Горела почти тысяча гектаров леса, верховые пожары добрались до торфяных разработок в Тюменском районе.
Мобильные бригады МЧС и ОВД выдворили из лесов почти четыреста человек, семеро подвергнуты административному наказанию. Причина практически всех возгораний в этом сезоне — беспечность. И за эту беспечность платит не только лес и живая природа. Тратятся немалые средства всех налогоплательщиков. Почти 500 единиц различной техники были задействованы для ликвидации пожаров. 1400 человек уже в этом сезоне было привлечено на тушение огня, сообщает департамент информационной политики области.
Еще одна частая причина пожаров в конце апреля — сжигание травы.
«Зажигательная езда» ночного гонщика
В результате ночного ДТП 29 апреля в Тюмени погиб
Как сообщила
Мнения форумчан:
«Не летай! Быстро едешь — тихо понесут»
«Жаль, конечно, что водила этот к такому возрасту ума не нажил, в таком районе гонки устраивать»
«Хочешь гонять — участвуй в различных легальных гонках. Зачем подвергать опасности себя и окружающих»
Подготовка ко Дню Победы
В этом году в Тюменской области запланировано более 1600 мероприятий, посвященных празднованию
Ко Дню Победы в Тюмени поставят 2 спектакля, откроют памятник и представят в Музее изобразительных искусств.
После парада ветеранам и жителям областного центра представят концертную программу с участием творческих коллективов области, которая пройдет на 24 стационарных и 6 выездных концертных площадках, действие продлится до 18.00.
Праздничный салют начнется 9 мая в 22.00, батареи подожгут в двух точках города — в зоне отдыха микрорайона Заречный и в микрорайоне
В преддверии праздника на почте горожанам раздадут георгиевские ленточки. Через отделения почтовой связи юга Тюменской области будут распространены 5 тысяч георгиевских ленточек. Ставший традиционным «символ Победы» можно будет получить в почтовых отделениях в период с 5 по 9 мая.
Мнения форумчан
«В прошлом году покупала георгиевские ленточки в магазине „Спортмода“, объехала полгорода и только там их нашла»
«Совсем с ума сошли со своим символизмом, в бренды заигрались… Какому ветерану легче от вашей ленточки? Или может у вечного огня отморозков меньше становится? Лицемерие одно, я думаю»
Объездную перекрыли
В связи с проведением
Кроме этого, начались
Металлические тапочки — на Цветном бульваре
Необычную плиту установили во время субботника на Цветном бульваре в Тюмени. Небольшую металлическую скульптуру в виде домашних тапочек с надписью «Чисто как дома» открыли скромно, без разрезания красных ленточек.
Корреспондент Nashgorod.ru побывал на Цветном бульваре, когда все работы по установке плиты уже завершились — гастарбайтер убирал песок. Рабочий рассказал, что пока на Цветном бульваре будет стоять только одна пара тапочек. «Однако, если губернатор выделит еще денег, тапочек будет больше», — пообещал он.
Мнения форумчан
«Противно, что ничего умного придумать не могут сами — все слизывают…»
«В Тюмени был бы популярен памятник экономии бюджетных средств, думается…»
«Да все равно здорово, даже если слизано. А то, что слизано, не должно уже никого удивлять»