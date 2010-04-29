Квартира за рубежом: реальные истории покупки

Ольга из Москвы купила квартиру в Бодруме, Турция: «Сначала мы ориентировались на Анталью, что было ошибкой: все предложения агента вызывали у нас только разочарованные вздохи. Тогда агент предложил нам съездить в Бодрум. Мы к тому времени уже решили отказаться от покупки, но, чтобы не огорчать агента, заодно посмотрели пару объектов. Однако, увидев новый, только что выстроенный испанцами комплекс прямо на берегу моря, квартиру с удобной планировкой, мы, не сговариваясь, выдохнули: «Берем!» Сейчас мы проводим в Бодруме все свободное время и даже подумываем устроить там тренинговый центр, чтобы возить туда наших московских клиентов на занятия, благо в комплексе есть и гостиница, и конференц-зал. Оформление сделки не потребовало от нас особых усилий, но заняло некоторое время: мы внесли задаток в августе, а документы получили в январе».