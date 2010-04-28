В выборе жилья главное - комфорт

Строительная отрасль в регионе потихоньку «оттаивает»: интерес к покупке жилья у людей вновь разгорается, банки снижают ставки по кредитам, застройщики продолжают строительство и реализацию жилья.
Самый центр и тихий двор
Так, в самом центре Тюмени готов к вводу в эксплуатацию дом компании-застройщика «Мостоотряд-36» ОАО «Мостострой-11». Комфортабельные жилые секции 8 и 13 этажей, площади квартир в которых от 64 до 215 квадратных метров, высокие потолки (3 м), просторные лоджии с панорамным остеклением позволят воплотить любые идеи жителей, а для самых искушенных – квартиры двух уровней.
Дом расположен в самом центре города Тюмени, и, одновременно, вдали от шумных улиц, в тихом уютном дворе. Рядом любые объекты инфраструктуры и досуга, закрытый охраняемый двор, консьерж, детская площадка, подземный паркинг. Первый этаж предназначен для офисных помещений с отдельными входными группами. Из окон верхних этажей тринадцатиэтажной секции открывается прекрасный вид на Цветной бульвар.
«Я бы не стал называть дом элитным или относить его к бизнес-классу, потому что параметры этих классификаций у каждого свои. Дом на Кузнецова – дом повышенной комфортности», - скромно заявил директор «Мостоотряд-36» Владимир Назарько.
Все квартиры подготовлены под чистовую отделку, а их планировочные решения позволяют создать свой уникальный интерьер, по словам Владимира Ивановича, только пара клиентов просили внести изменения в планировку квартиры.
«Реализация квартир в доме предполагалась не по той цене, которая сегодня указана в прайсе. Учитывая развитие строительного направления в сегодняшних условиях, цена, по сравнению с началом строительства, была существенно снижена и составляет от 55 тысяч рублей за квадратный метр», - рассказал он.
Стоит отметить, что число парковочных мест в паркинге превосходит количество квартир. «Работы по сооружению подземного паркинга уже завершены число парковочных мест составило 78, а квартир в доме – 62», - прокомментировал директор компании.
Сейчас строительство объекта полностью завершено, ведутся регистрационные процедуры. Для эксплуатации дома будет создана своя управляющая компания.
Качество на высоком уровне
Важно сказать, что ТФ «Мостоотряд-36» обладает мощной производственной базой – это, прежде всего, цех ЖБИ, состоящий из двух отделов, которые обеспечиваются тремя бетонными узлами, и производят товарный бетон, раствор, индивидуальные конструкции гражданского строительства, мостовые конструкции.
«В нашем цехе изготавливаются все бетонные и железобетонные конструкции для строительства: балконные и лестничные площадки, плиты перекрытия и прочие необходимые для строительства конструкции», - сообщил Владимир Назарько.
Высокий уровень качества продукции бетонного завода находится под контролем лаборатории «Мостоотряда», которая осуществляет комплекс работ по лабораторному сопровождению строительства объектов с проведением испытаний и контролем качества строительных материалов и конструкции, включая грунты, цемент, щебень, песок, стальные изделия и арматуру, строительные растворы, бетонные смеси и добавки к бетонам.
Большой парк специализированной техники позволяет работать без субподрядчиков, обеспечивая объекты необходимыми материалами и технической мощностью. Новейшее оборудование, приобретенное в Германии, Японии, Франции, Голландии, Польше, Финляндии позволяет значительно улучшить качество выпускаемой продукции, повышает ее долговечность, увеличивает темпы выполнения работ.
Немного истории…
Территориальная фирма «Мостоотряд-36» – это подразделение ОАО «Мостострой-11», филиалы которого есть на территории юга области, а также в ХМАО и ЯНАО.
Основными направлениями деятельности территориальной фирмы являются строительство и ремонт мостов, путепроводов, искусственных сооружений, инженерная подготовка объектов. В последние годы «мостоотрядовцы» стали активнее переходить на промышленное и гражданское строительство. Важнейшим составляющим которого является строительство жилых комплексов.
Строительство жилых домов у компании велось всегда – это было жилье для работников предприятия. При сооружении крупного объекта поблизости возводилось временное жилье. Так, в ряде северных городов «мостоотрядовцы» строили изначально щитовые дома, но вскоре перешли на капитальное строительство.
«Первый дом предприятия «Мостострой-11» в Тюмени появился на улице Шишкова – дом был не на реализацию, а именно для специалистов компании, - рассказал директор «Мостоотряд-36». Следующий объект появился по заказу Нефтегазового университета – вставка между жилыми многоэтажными домами в 6 микрорайоне города. Далее жилой дом на Герцена – недалеко от городской администрации. Сейчас сдается дом на Кузнецова, 13, и параллельно идет строительство жилого дома на Московском тракте, также начато строительство многоквартирного жилого дома по ул. Маршала Захарова и второй очереди строительства по ул. Кузнецова.
Складывается ощущение, что застройщик никогда не стоял на месте – он рос, развивался, осваивал новые тенденции, пробовал современные методики и материалы - каждый объект компании уникален, каждый - по-своему привлекателен и функционален. И чтобы сделать выбор – прочесть о нем мало, «чтобы сделать выбор, нужно самому прийти и увидеть объект. Ведь самое яркое – это первое впечатление», считает Владимир Назарько.
Евгения Лямзина