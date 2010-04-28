В выборе жилья главное - комфорт

«Первый дом предприятия «Мостострой-11» в Тюмени появился на улице Шишкова – дом был не на реализацию, а именно для специалистов компании, - рассказал директор «Мостоотряд-36». Следующий объект появился по заказу Нефтегазового университета – вставка между жилыми многоэтажными домами в 6 микрорайоне города. Далее жилой дом на Герцена – недалеко от городской администрации. Сейчас сдается дом на Кузнецова, 13, и параллельно идет строительство жилого дома на Московском тракте, также начато строительство многоквартирного жилого дома по ул. Маршала Захарова и второй очереди строительства по ул. Кузнецова.