Строить – легко! Дом в подарок – приятно!

Начав работу, участники как по команде принялись дружно замешивать раствор – каждая команда на своей отведенной территории. Затем началась кладка газобетонных стен, на которую отводился час времени. А пока участники «воевали» с блоками, каждый из которых весит 27 кг, зрителей развлекали песнями и фокусами. Самые же активные зрители не остались без подарков от компании-организатора, поскольку принимали участие в конкурсах. Отжать от груди газобетонный блок или выполнить через него как можно больше прыжков вызвались только мужчины, поэтому и призы были «мужские» - наборы инструментов.