Строить – легко! Дом в подарок – приятно!

О соревновании было объявлено заранее, и регистрация участников проходила на сайте компании с 1 по 23 апреля – заявки подали порядка 30 команд, желающих получить главный приз – сертификат на комплект блоков «Поревит» для строительства дома площадью 86 квадратных метров. Согласитесь, для тех, у кого уже есть, где строить – это отличный приз!
Тем не менее, для участия в конкурсе необходимо было выбрать только пять команд, которые и были определены путем жеребьевки. Остальные же не ушли с пустыми руками – они получили скидку в 5% на приобретение стеновых блоков.
Итак, участники выбраны! Это семьи: Жуковы, Симон, Мироновы, Бакины и Пимоновы – каждая команда из трех человек. К каждой из семей в помощь был прикреплен специалист, который контролировал правильность кладки блоков и помогал в работе. Как настоящим строителям, командам была выдана «спецформа» в виде футболок с надписью «Поревит» и техническое задание, исходя из которого, необходимо было выстроить стену из газобетонных блоков высотой в 4 ряда и размером 2х3 метра.
Начав работу, участники как по команде принялись дружно замешивать раствор – каждая команда на своей отведенной территории. Затем началась кладка газобетонных стен, на которую отводился час времени. А пока участники «воевали» с блоками, каждый из которых весит 27 кг, зрителей развлекали песнями и фокусами. Самые же активные зрители не остались без подарков от компании-организатора, поскольку принимали участие в конкурсах. Отжать от груди газобетонный блок или выполнить через него как можно больше прыжков вызвались только мужчины, поэтому и призы были «мужские» - наборы инструментов.
По окончании времени, выяснилось, что многие команды, «заработались» и построили почему-то пять рядов блоков в высоту, а не 4 как было заявлено в тех.задании, тем самым доказав зрителям, что строительство из «Поревита» ведется необычайно быстро и увлекательно.
Жюри, в которое входили замначальника Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области Сергей Шустов, главный инженер компании «СК Партнер» Валерий Сибен и ген.директор завода стеновых материалов «Поревит» Артем Божедомов, оценили работу команд, отразив некоторые недочеты в балльной таблице.
Итак, за скорость кладки, ровность и чистоту стен, чистоту на строительной площадке после окончания строительства и законченный вид стены первое место и главный приз - сертификат на комплект блоков «Поревит» - присудили семье Мироновых (максимальное количество набранных баллов – 85). Остальные команды получили скидку в 30%на приобретение стеновых газобетонных блоков. Кроме того, от представителей прессы, присутствующей на площадке, семья Бакиных получила специальный приз за артистизм - дрель-шуруповерт.
Как отметили члены жюри, «все бы работали с таким упорством и огоньком в глазах», было бы прекрасно!
«Задумывая конкурс, мы ориентировались на профессиональных строителей, поэтому отрадно то, что любительские команды так хорошо справились с этим заданием», - поблагодарил всех участников Артем Божедомов.
Еще одним бонусом для команд оказалась уборка территории после строек. Как сообщили представители компании-организатора, изначально планировалось, что блоки, выстроенные участниками конкурса, будут разбирать сотрудники Завода «Поревит», но появилось предложение от семей-участников, что они сами разберут свои «новостройки» и используют блоки в своих целях. В этом участникам отказано не было.
Евгения Лямзина