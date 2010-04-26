Выставка недвижимости – 2010: сюда не пускают кого попало!

Размах мероприятия позволил приравнять его к выставкам такого рода Российского значения. Как сообщила на пресс-конференции, которая прошла в рамках выставки, председатель Совета НП «ОРТ» Юлия Пантелеева, выбор площадки Технопарка связан с тем, что это здание удобно расположено в транспортном отношении, а конфигурация зала позволила расположить стенды таким образом, чтобы каждый участник мог наилучшим образом представить себя и свою продукцию. Стоит согласиться с этим и добавить, что множество зеркальных поверхностей и яркое освещение позволили по-новому представить даже далеко не новые проекты.