Выставка недвижимости – 2010: сюда не пускают кого попало!

Девятая предъюбилейная выставка недвижимости – 2010 прошла в Тюмени на новой для себя площадке – в Технопарке.
Церемония открытия выставки сопровождалась торжественными речами со стороны организаторов выставки в лице представителей организаторов НП «Объединение риэлторов Тюмени» Олега Касьянова и Сергея Сухарева, заместителя Главы Администрации города Тюмени Василия Панова, а также спонсоров.
Размах мероприятия позволил приравнять его к выставкам такого рода Российского значения. Как сообщила на пресс-конференции, которая прошла в рамках выставки, председатель Совета НП «ОРТ» Юлия Пантелеева, выбор площадки Технопарка связан с тем, что это здание удобно расположено в транспортном отношении, а конфигурация зала позволила расположить стенды таким образом, чтобы каждый участник мог наилучшим образом представить себя и свою продукцию. Стоит согласиться с этим и добавить, что множество зеркальных поверхностей и яркое освещение позволили по-новому представить даже далеко не новые проекты.
«Одна из задач выставки – показать лучших представителей рынка недвижимости. Сюда не пускают кого попало!», - отметил вице-президент НП «ОРТ» Сергей Сухарев. Он сообщил, что и застройщики, и риэлторы, и банкиры – на выставке представлены только те, кто уверенно стоит на ногах и действительно может предложить горожанам в полном объеме свои продукты.
Компания «Партнер-Инвест» - генеральный спонсор выставки - представляла свой новый микрорайон «Европейский», «строительство которого недавно начато и уже активно реализуется на рынке», - пояснил директор по маркетингу компании Андрей Панасюк. «Европейский» в деталях» - так условно можно было назвать выставочный стенд компании-застройщика: все 24 дома микрорайона и объекты социальной инфраструктуры были указаны на подробной план-карте. Особое внимание тюменцев также привлекла возможность обмена старой квартиры на новое жилье компании в 3-м Заречном микрорайоне. На все интересующие вопросы отвечали сотрудники службы продаж, а также специалисты сети офисов «Долевочка» - новой бизнес-единицы «Партнер-Инвеста».
Великолепные макеты комплекса домов микрорайона «Восточный-2» от компании «ЭкономТИС» заинтересовали посетителей «Радугой» своих качеств – это оригинальный архитектурный облик комплекса, располагающегося в новом микрорайоне, но с достаточно интенсивно развивающейся инфраструктурой, это удачные планировки квартир, качественные материалы, доступные цены и профессиональный застройщик.
Свой проект «Близнецы» показали зрителям также ГК «НИККА». Не смотря на то, что в планах компании построить три дома-«близнеца», а подходит к завершению только один, посетители охотно подходили и интересовались, как идет строительство и что планируется в последующем.
Комплекс «Современник» презентовали ООО «Меридиан Констракшн». Строительство его уже ведется в Заречном микрорайоне. Представлен комплекс четырьмя домами: два панельных, два каркасно-монолитных – каждому по вкусу.
На сегодня в стадии строительства у ОАО «ТДСК» 25 объектов, среди которых 16 домов в Тюменском и 9 – в Восточном микрорайонах. Реализация которых ведется достаточно активно, по словам представителей компании.
Как отметил замдиректора компании ООО «Тюменгазстрой» Василий Григорук, объекты которого также были представлены, выставка прошла удачно, получены некоторые интересные предложения.
АИЖК по Тюменской области представило на суд посетителей строящиеся дома в Тюменском микрорайоне.
Банки, такие как Ханты-Мансийский банк, Абсолют Банк и не только, также не остались в стороне и приняли активные позиции по завоеванию клиентов в области ипотечного кредитования.
Среди агентств недвижимости, каждое из которых представило свою яркую экспозицию, присутствовали АН «Искра», АН «Этажи», АН «Новый город», АН «Адвекс», АН «Бизон» и другие компании.
Так же в рамках выставки традиционно работала Общественная приемная с профессиональными участниками рынка, в т.ч. и госорганов власти, которые консультировали посетителей по различным вопросам сферы.
По заверениям Сергея Сухарева, задача выставки показать людям, что на самом деле происходит на рынке недвижимости. «Сегодня этот рынок на изломе, последствия финансового кризиса продолжаются. И в этом случае профессионалы рынка: риэлторы, застройщики, банкиры, которые выходят на новый уровень развития своих продуктов, должны показать людям, что они могут и на что готовы», - прокомментировал он.
Каждый посетитель выставки понял ее по своему, одни пришли посмотреть объекты недвижимости, других, проходящих мимо, манили яркие шарики, которыми был украшен весь зал, кто-то принял это как пиар-ход агентств недвижимости, кто-то решил, что на выставке представлены те застройщики, которые сегодня «живы», третьи стали посетителями, потому что пришли поддержать участников и т.д. По данным члена совета «ОРТ» Ильдара Хусаинова, выставку посетили в этот день порядка 1500 человек.
Евгения Лямзина